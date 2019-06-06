Политика
Песков прокомментировал слова Сечина о контроле США над «Русалом»РИА Новости 05:50
Государство держит под контролем стратегические сферы российской экономики, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков Так он прокомментировал слова главы "Роснефти" Игоря Сечина о том, что администрация США при помощи санкций фактически контролирует ряд отраслей российской промышленности, в том числе алюминиевой.
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Энергетика
Сечин предрек отказ от угля и атомной энергии
Как пояснил глава «Роснефти», чьи слова приводит ТАСС, природный газ в обозримом будущем придет на смену не только углю, но и атомной энергии.
Обновлено в 04:30
Экономика
Число закрывшихся бизнесов в два раза превысило число открывшихся
Число закрывшихся за год предприятий превысило число открывшихся в 2,14 раза.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Федосеева-Шукшина приехала в больницу к отравленному Алибасову
Обновлено вчера в 03:02
Общество
Жители РФ назвали самые любимые произведения Александра Пушкина
Самым любимым произведением великого русского поэта и писателя Александра Пушкина у жителей России является «Сказка о царе Салтане» (85% читали в детстве, 34% — после школы).
Обновлено в 03:45
Здоровье
Детство хотят продлить до 21 года
"Действительно в Минздраве России идет разговор о том, чтобы повысить порог детства до 21 года", - сказала Яковлева.
Обновлено в 04:37
Кино
Российская ЛГБТ-сеть потребовала бойкотировать фильм «Рокетмен»
Российская ЛГБТ-сеть призвала бойкотировать фильм «Рокетмен» из‑за удаления из него прокатчиками сцен с гей-сексом и наркотиками.
Обновлено в 05:29
Происшествия
Панкратов-Черный экстренно госпитализирован
Обновлено в 04:14
Происшествия
Охранника Сергея Пенкина обнаружили в авто с огнестрельным ранением
Охранник артиста Сергея Пенкина был обнаружен в машине с огнестрельным ранением. Об этом в четверг, 6 июня, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 05:35
Единоборства
Украинского боксера Усика лишили чемпионского титула WBO
Обновлено в 06:55
Политика
Путин заявил, что РФ преодолела трудности в экономике
Владимир Путин заявил, что Россия сумела преодолеть трудности в экономики, которые возникли в результате введения против Москвы санкций, а также из-за падения цен на углеводороды.
Обновлено в 07:42
Культура
В женевском офисе ООН отметили День русского языка
День русского языка отметили в женевском офисе ООН стихами и русскими романсами, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 07:18
Экономика
США вышли на первое место по инвестициям в Россию
США впервые с 2013 года вышли на первое место в рейтинге стран, инвестирующих в Россию.
Обновлено в 03:48
Авто
В мае российский авторынок просел на 7%
По итогам мая было продано 137 624 новых легковых и легких коммерческих автомобиля – на 7% меньше, чем годом ранее (-7% к апрелю).
Обновлено в 06:11
Футбол
Клубы РПЛ одобрили расширение лиги до 18 команд
Общее собрание клубов РПЛ на заседании в четверг большинством голосов одобрило увеличение числа участников турнира с 16 до 18 команд, заявил генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев.
Обновлено в 07:01
Кино
Сериал «Чернобыль» стал самым популярным по версии IMDb
Новый сериал «Чернобыль» производства HBO рассказывает о событиях произошедших на Чернобыльской АЭС в 1986 году, он стал самым популярным мини-сериалом в истории, согласно оценкам пользователей сайта Internet Movie Database (IMD).
Обновлено в 04:00
Происшествия
Трех участковых в Элисте заподозрили в убийстве женщины
Трех участковых в Элисте заподозрили в убийстве женщины, на них завели уголовное дело, сообщает в четверг региональное управление СК.
Обновлено в 02:01
Политика
Кучма предложил прекратить блокаду Донбасса
Снять блокаду предложил представитель Украины в группе Леонид Кучма, сообщил журналистам после заседания в Минске спецпредставитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик.
Обновлено в 01:20
Политика
Путин заявил об отсутствии в Венесуэле российских военных баз
Россия не создает специально какие-либо военные базы в Венесуэле, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководителями информагентств на полях ПМЭФ.
Обновлено в 07:49
Происшествия
Убитого спецназовца ГРУ похоронили в Москве
На Митинском кладбище в Москве похоронили убитого в драке бойца спецназа ГРУ Никиту Белянкина. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Обновлено в 07:22
Армия и оружие
СМИ узнали о частях войск ПВО РФ на границе с Украиной в день крушения MH17
Обновлено в 02:07
Происшествия
В квартире заместителя мэра Нягани нашли бордель
Обновлено вчера в 09:36
Общество
В Госдуме предложили отслужившим по призыву досрочный выход на пенсию
Депутаты Госдумы внесли законопроект, предлагающий учитывать срок военной службы по призыву при начислении страхового стажа в случае досрочного выхода на пенсию.
Обновлено вчера в 20:27
Технологии
Радары в США засекли гигантское облако из божьих коровок
Огромное пятно в небе, которое оказалось скоплением божьих коровок, засекли радары Национальной метеорологической службы США, сообщает Los Angeles Times.
Обновлено в 02:23
Музыка
Ален Делон записал новую песню о любви
Французский актер Ален Делон записал на студии Studio Saint Germain в Париже письмо под музыку.
Обновлено вчера в 08:51
Экономика
Банк России отозвал лицензию у банка «Прайм Финанс»
Банк России приказом от 6 июня 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у петербургского банка "Прайм Финанс", являющегося участником системы страхования вкладов.
Обновлено в 01:50
Экономика
«Перекресток» запустит продажу продуктов в кредит
Крупнейший по выручке ритейлер в России X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») планирует выдавать покупателям сети супермаркетов «Перекресток» цифровые карты рассрочки, с помощью которых можно будет «совершать покупки в кредит с льготным периодом».
Обновлено в 05:34
Культура
Кинокомпания Kinodanz согласилась примириться с BadComedian
Напомним, 3 июня Евгений Баженов сообщил, что будет вынужден закрыть свой канал BadComedian на YouTube из-за судебного иска кинокомпании Kinodanz на миллион рублей.
Обновлено вчера в 23:00
Культура
Николая Коляду позвали работать в Госдуму
Приглашение войти в совет Коляде сделала председатель комитета по культуре Елена Ямпольская, участвующая в Уральском культурном форуме.
Обновлено в 03:16