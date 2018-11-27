Ранее во вторник Порошенко заявил, что запросил телефонный разговор с Путиным после провокации ВМС Украины в Черном море, но не получил ответа и обратился за помощью к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель.

Политика Политика Трамп пригрозил отменить встречу с Путиным

Политика Политика Суд арестовал 12 моряков ВМС Украины за нарушение границы Суд арестовал 12 из 24 моряков военно-морских сил Украины, которые были задержаны за нарушение государственной границы России, передает ТАСС.

Политика Политика Госдеп призвал страны Европы лучше выполнять санкции против России «Многие страны Европы ввели санкции в отношении России после её действий в Крыму на Украине, как мне объяснили эксперты, не все эти санкции выполняются в полную силу, и в этом мы ожидаем от европейских стран больших усилий», — заявила Науэрт во время брифинга.

Армия и оружие Армия и оружие Порошенко заявил об угрозе полномасштабной войны с Россией В интервью трем телеканалам Порошенко сказал, что Украина находится под угрозой полномасштабной войны с Россией, а потому Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) принял решение о введении на месяц военного положения в приграничных областях.

Политика Политика Посольство предупредило россиян о массовом отказе во въезде на Украину Госпогранслужба Украины начала чаще отказывать россиянам во въезде на территорию страны, сообщается на сайте посольства России в Киеве.

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Армия и оружие Армия и оружие Госдеп США одобрил продажу Египту вертолётов Apache на $1 млрд «Госдепартамент принял решение одобрить возможную внешнюю военную продажу Египту десяти ударных вертолётов AH-64E Apache ориентировочной стоимостью $1 млрд», — приводит заявление ведомства РИА Новости.

Политика Политика Путин раскритиковал систему заказов на научные исследования Президент России Владимир Путин заявил о неэффективности системы заказов на научные исследования в России.