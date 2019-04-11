Политика
Песков прокомментировал слова Лукашенко о «выкручивании рук»Аргументы недели 06:49
Дмитрий Песков, комментируя высказывания президента Белоруссии Александра Лукашенко, отметил, что для Москвы важен диалог с Минском как с союзником, и Кремль понимающе реагирует на подобные эмоциональные речи.
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Мы все-таки сторонники тональности, которая лучше соответствует союзническому характеру наших отношений, хотя порой и с пониманием относимся к эмоциональным репликам, исходя из очень особого, очень близкого и дружественного характера наших двусторонних отношений.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельИзвестия 06:38
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Происшествия
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Армия и оружие
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Хоккеист Никита Гусев продолжит карьеру в «Вегасе»
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Политика
Путин призвал контролировать рост цен на дизельное топливо
В начале совещания с членами правительства в четверг глава государства попросил вице-премьера Дмитрия Козака доложить о ситуации на рынке моторного топлива.
Обновлено в 08:35
Футбол
Сергей Галицкий возглавит комитет детско-юношеского футбола РФС
Президент футбольного клуба "Краснодар" Сергей Галицкий избран на пост главы комитета детско-юношеского футбола Российского футбольного союза (РФС).
Обновлено в 08:11
Политика
Европа усомнилась в своевременном запуске «Северного потока-2»
В Еврокомиссии (ЕК) считают, что в будущем Россия будет вынуждена вернуться за стол переговоров о транзите газа через Украину в связи с тем, что газопровод «Северный поток-2» не будет готов еще несколько лет.
Обновлено в 08:15
Политика
Появилось видео задержания Ассанжа
Обновлено в 06:08
Политика
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Фракция Коммунистической партии России (КПРФ) внесла в Государственную думу законопроект о введении штрафов для госслужащих за оскорбление достоинства граждан, а также социальных и профессиональных групп, сообщает 11 апреля издание «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 20:47
Политика
Порошенко считает Зеленского виртуальным кандидатом
Кандидат в президенты Украины Петр Порошенко назвал своего оппонента Владимира Зеленского виртуальным кандидатом, передает РИА Новости.
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Известный актер Андрей Чадов в студии программы «Судьба человека», которая выходит на канале «Россия-1» признался, что в течение двух лет не общался со своим младшим братом Алексеем Чадовым.
Обновлено в 05:28
Энергетика
Верховный суд Чечни отменил решение о списании долгов за газ
Высшая инстанция отменила решение Заводского районного суда Грозного о том, чтобы списать накопленные ранее долги за газ жителям республики.
Обновлено в 08:06
Хоккей
Джо Павелски потерял несколько зубов, забив ртом в ворота «Вегаса»
После броска защитника «акул» Брента Бёрнса от синей линии шайба угодила капитану «Шаркс» Джо Павелски точно в рот и срикошетила в ворота.
Обновлено в 04:00
Происшествия
Суд перевел Майкла Калви под домашний арест
Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство Следственного комитета об изменении меры пресечения для основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви.
Обновлено в 09:05
Происшествия
До суицида довела подростка сотрудница полиции в Ростове
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Здоровье
BBC: в Греции родился ребенок от трех родителей
Первый в мире ребенок трех родителей появился на свет в Мексике в 2016 году, второй родился в 2017 году, его матерью стала 34-летняя украинка, которая безуспешно лечилась от бесплодия пятнадцать лет.
Обновлено в 08:14
Интернет
Компания Google представила новый сервис Currents
Американская корпорация Google анонсировала запуск корпоративного сервиса Currents Планируется, что новый коммуникативный сервис для корпоративного общения будет улучшенной версией Google+, который ранее закрыли из-за низких рейтингов и уязвимостей.
Обновлено в 02:39
Общество
Россияне считают 66 тысяч рублей в месяц достойной зарплатой
Сегодня, 10 апреля 2019 года, стало известно, что россиянам для достойной жизни нужно зарабатывать в среднем 66 тысяч рублей в месяц.
Обновлено вчера в 04:45
Футбол
Диего Коста дисквалифицирован на восемь матчей
Обновлено в 06:44
Происшествия
Судья Якубаев, которого проверяет СК, ушел в отставку
Судья Кузьминского суда Москвы Руслан Якубаев, которого проверяет СК РФ, ушел в отставку, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Карина Каленова.
Обновлено в 08:55
Политика
Белоруссия озвучила предлог для перекрытия нефтепроводов
Ремонт нефтепроводов в Белоруссии потребует их перекрытия, это необходимо для экологической безопасности, заявили в белорусском правительстве.
Обновлено в 08:35
Политика
Египет сообщил США об отказе участвовать в «арабском НАТО»
Египет сообщил США, что отказывается участвовать в формировании Ближневосточного стратегического альянса — MESA.
Обновлено в 08:11
Политика
Соловьев поставил на место американца, приписавшего США победы над Германией
Журналист и телеведущий Владимир Соловьев напомнил американскому эксперту Ариэлю Коэну о событиях Второй мировой войны, когда тот заявил, что Европа и Россия дважды не сумели победить Германию без помощи США.
Обновлено в 02:33