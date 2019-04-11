Политика

Песков прокомментировал слова Лукашенко о «выкручивании рук»Аргументы недели 06:49

Дмитрий Песков, комментируя высказывания президента Белоруссии Александра Лукашенко, отметил, что для Москвы важен диалог с Минском как с союзником, и Кремль понимающе реагирует на подобные эмоциональные речи.
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Дмитрий Песков
Мы все-таки сторонники тональности, которая лучше соответствует союзническому характеру наших отношений, хотя порой и с пониманием относимся к эмоциональным репликам, исходя из очень особого, очень близкого и дружественного характера наших двусторонних отношений.
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