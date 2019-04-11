Песков ответил на высказывание Лукашенко о «выкручивании рук» РоссиейНаша версия 07:50

Мы все-таки сторонники тональности, которая лучше соответствует союзническому характеру наших отношений, хотя порой и с пониманием относимся к эмоциональным репликам, исходя из очень особого, очень близкого и дружественного характера наших двусторонних отношений.

В Кремле отнеслись «с пониманием» к высказываниям президента Белоруссии Александра Лукашенко в отношении России. Однако, как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, их тональность не вяжется с отношениями союзных государств.

Песков ответил на высказывание Лукашенко о «выкручивании рук» Россией

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