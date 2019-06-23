Политика
Песков прокомментировал ситуацию с потерянной запиской для ПутинаRT на русском 08:58
Президент рассказал, что он направлялся к машине, когда «вдруг появилась женщина, такого уже, преклонного возраста», «что-то невнятно сказала и вдруг упала на колени», передала ему записку. Путин добавил, что отдал записку, не читая, помощникам, и потом её потеряли.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 17:54, Ашберн
Общество
Телеведущая и врач Елена Малышева назвала лучшую диету
Телеведущая и заслуженный врач России Елена Малышева высказала мнение о лучшей диете в мире. Она назвала лучшей средиземноморскую диету.
Обновлено в 05:00
Шоу-бизнес
Валуев опроверг информацию о диагностированном у него раке мозга
22 июня российские СМИ сообщили, что у прославленного спортсмена, а ныне политика Николая Валуева рак мозга.
Обновлено вчера в 21:05
Происшествия
В Грозном напали на сотрудников ДПС у резиденции Кадырова
В Грозном совершено нападение на сотрудников ДПС, которые несли службу напротив резиденции главы Чечни Рамзана Кадырова.
Обновлено в 12:51
Общество
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля
Депутаты Госдумы от ЛДПР внесли в нижнюю палату парламента законопроект, предлагающий отменить штрафы за тонировку стекол на транспортном средстве, сообщила пресс-служба одного из авторов проекта главы думского комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Обновлено в 17:28
Общество
В Петербурге стартовал праздник «Алые паруса»
На Дворцовой площади Петербурга начался главный праздник всех выпускников "Алые паруса".
Обновлено в 16:34
Футбол
РФС отреагировал на антироссийскую акцию грузинских футболистов
Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков отреагировал на акцию грузинских футболистов, появившихся на матчах чемпионата страны в футболках с антироссийскими лозунгами.
Обновлено в 12:19
Кино
Не стало актера Андрея Харитонова
Обновлено в 17:09
Политика
СМИ сообщили о планах США ввести новые ограничения против Китая
Администрация американского президента Дональда Трампа может потребовать, чтобы оборудование нового поколения 5G для внутреннего пользования разрабатывалось и производилось за пределами Китая, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом.
Обновлено в 16:56
Политика
Валерий Меладзе прокомментировал отношения России и Грузии
Обновлено вчера в 23:49
Технологии
Создатель USB объяснил самую раздражающую особенность разъёма
Американский инженер индийского происхождения Аджай Бхатт (Ajay Bhatt), один из создателей USB, заявил, что прекрасно знает об этой проблеме, и объяснил, почему по-другому сделать не удалось.
Обновлено в 11:11
Происшествия
Появилось видео нападения на участников гей-парада в Киеве
РЕН ТВ опубликовал видеозапись нападения на колонну марша равенства «Киев прайд 2019» в поддержку ЛГБТ.
Обновлено в 06:03
Кино
Сестры Вачовски снимут новую «Матрицу»
Сестры Лана и Лилли Вачовски снимут четвертый фильм франшизы "Матрицы". Об этом сообщает Discussing Film.
Обновлено в 16:56
Культура
Коллективный Харви: «Современник» высказался на тему харассмента
За 1 час 20 минут создатели «Нэнси» успевают рассказать целую историю о харассменте и предъявить несколько точек зрения на эту волнующую художественное сообщество проблему.
Обновлено в 17:01
Политика
Кинотеатры Грузии приостановили показ фильмов на русском языке
Кинотеатры Грузии приостановили показ фильмов, озвученных на русском языке. Об этом сообщает РИА «Новости».
Обновлено в 12:51
Политика
Россия может ограничиться запретом на авиасообщение с Грузией
Приостановка авиасообщения с Грузией может остаться единственной ограничительной мерой России в ответ на антироссийские выступления, если ситуация не выйдет за нынешние рамки, сказал «Ведомостям» человек, близкий к МИДу.
Обновлено в 17:03
Футбол
Африканские футболистки обиделись на видеоповтор и обвинили судью в расизме
Женская сборная Камеруна по футболу осталась недовольна решением судьи прибегнуть к помощи видеоповтора (VAR) во время матча 1/8 финала чемпионата мира против команды Англии.
Обновлено в 17:38
Политика
В Грузии заступились за российских туристов
Советник бывшего президента Грузии Георгия Маргвелашвили адвокат Каха Кожоридзе заявил, что российские туристы не должны подвергаться агрессии со стороны жителей страны.
Обновлено в 16:25
Шоу-бизнес
Екатерина Климова высказалась о разводе с Гелой Месхи
Куценко добавил, что актеры - народ вспыльчивый и нервный. Меж тем, ходят слухи, что развод Климовой и Месхи - вопрос решенный.
Обновлено вчера в 18:20
Политика
Филарет попросил Авакова защитить верующих от ПЦУ
Бывший патриарх Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и почетный патриарх Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарет написал обращение к главе Министерства внутренних дел Аресену Авакову, в котором попросил защитить верующих и церковное имущество от действий сторонников ПЦУ.
Обновлено в 10:32
Общество
В Москве проходит митинг против незаконных преследований журналистов
Самая первая акция в поддержку Ивана Голунова прошла в Москве 12 июня — она не была согласована.
Обновлено в 12:01
Футбол
Сборная Аргентины вышла в четвертьфинал Кубка Америки
Сборная Аргентины по футболу вышла в четвертьфинал Кубка Америки, который проходит в Бразилии.
Обновлено в 17:11
Происшествия
На юге Саудовской Аравии человек погиб при обстреле аэропорта хуситами
Восемь человек пострадали при обстреле международного аэропорта в городе Абха на юго-западе Саудовской Аравии, один из них скончался от полученных ранений, сообщил в воскресенье телеканал "Аль-Арабия".
Обновлено в 15:45
Спорт
Атлеты Союзного государства успешно стартовали на II Европейских играх
Динамичный старт II Европейских игр, факел которых осветил атлетические арены белорусской столицы в минувшую пятницу, уже принес хозяевам турнира 14 наград: 4 золотые, 2 серебряные и 8 бронзовых.
Обновлено в 06:42
Футбол
Де Росси решил продолжить карьеру в Серии А
Итальянский полузащитник Даниэле Де Росси решил не переходить в «Бока Хуниорс» или один из клубов МЛС, поскольку хочет продолжить выступления в Серии А, сообщает Sky Sport Italia.
Обновлено в 17:10
Общество
На следующей неделе в Москву придет сентябрьская погода
В конце следующей недели в Москве и области завершится период жаркой и засушливой погоды, температура воздуха упадет до климатических показателей сентября.
Обновлено в 09:01
Происшествия
В США убили служившую в нацгвардии уроженку России и ее детей
Аушева переехала в США после выигрыша грин-карты в 2011 году.
Обновлено в 17:42
Шоу-бизнес
Дочь Валерия Меладзе рассталась с мужем
В начале 2017 года в Англии Нури Вергезе и Инга организовали скромный праздник, а в октябре того же года молодожены сыграли пышную свадьбу на родине жениха.
Обновлено вчера в 12:40
Авто
В сети появился рендер среднемоторного Dodge Viper
Выпуск Dodge Viper стартовал в 1992 году.
Обновлено в 09:08