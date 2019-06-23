Политика

Песков прокомментировал ситуацию с потерянной запиской для ПутинаRT на русском 08:58

Президент рассказал, что он направлялся к машине, когда «вдруг появилась женщина, такого уже, преклонного возраста», «что-то невнятно сказала и вдруг упала на колени», передала ему записку. Путин добавил, что отдал записку, не читая, помощникам, и потом её потеряли.
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Песков рассказал о тех, кто потерял переданную Путину записку

Российская газета07:50

Песков сообщил о судьбе потерявших записку Путину

РБК08:36

Песков рассказал, чем закончилась история с утерянной запиской для Путина

ФАН07:58

В Кремле прокомментировали ситуацию с потерянной запиской для Путина

РИА Новости08:42

В Кремле заверили, что потерявший переданную Путину записку больше ничего не терял

Интерфакс07:25

Песков: кто потерял записку Путина, больше ничего не терял

Московский Комсомолец07:19

Стало известно, чем закончилась история с запиской, за которую стыдно Путину

Вести.Ru06:33
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Происшествия

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Умер член партии экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко "Гражданская позиция" Александр Комарницкий, которого избили полицейские в Виннице, сообщил председатель Винницкой областной организации партии Сергей Гайструк.
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Кинотеатры, работающие в Грузии, перестали показывать фильмы на русском языке.
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Полиция в Колпино выясняет обстоятельства падения ребёнка из окна

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