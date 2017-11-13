Экономика

Песков прокомментировал просьбы регионов списать долги за газПолитРоссия вчера в 05:41

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о реакции Кремля на то, что уже руководство нескольких регионов обратилось в прокуратуру с просьбой списать долги за газ. Как сообщает Федеральное Агентство Новостей, Песков заявил, что у правительства нет четкой позиции по этому вопросу.
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Дмитрий Песков
Товар поставлен конечному потребителю и, конечно, компания рассчитывает на эти деньги, в том числе в контексте перспективных инвестиционных программ. Поэтому, безусловно, рассматривать эти вопросы без учета интересов компании, и, в то же время, без учета интересов простых граждан – невозможно.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельМосква 24 вчера в 05:54
с чего всё началось

Песков прокомментировал просьбу некоторых регионов списать задолженность за газ

В надзорном органе сочли, что требования оплатить коммунальные долги создавали социальную напряженность. В свою очередь, "Газпром межрегионгаз Грозный" подал жалобу на это решение. После этого в ряде других регионов России также прозвучали предложения о списании задолженности за газ.
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