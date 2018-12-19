Политика

В Кремле оценили возможную покупку Турцией системы ПРО Patriot
RT на русском
04:56

Продажа Турции американских комплексов Patriot никак не скажется на договорённости российской и турецкой сторон о поставках С-400, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском04:56
Дмитрий Песков
Это не связанные процессы, в данном случае мы реализуем те договоренности, которые у нас уже имеются с турецкими коллегами. Вы знаете, что проект и контракт по С-400 находится в стадии реализации, он будет продолжен.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельВедомости 04:31

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