Политика
Продажа Турции американских комплексов Patriot никак не скажется на договорённости российской и турецкой сторон о поставках С-400, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском04:56
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Это не связанные процессы, в данном случае мы реализуем те договоренности, которые у нас уже имеются с турецкими коллегами. Вы знаете, что проект и контракт по С-400 находится в стадии реализации, он будет продолжен.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельВедомости 04:31
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