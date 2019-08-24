Политика

Песков прокомментировал поручения Путина по угледобывающей отраслиРИА Новости 06:07

Как отметил Песков, эти поручения даны практически за сутки до Дня шахтера.
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Песков прокомментировал поручения Путина по угледобывающей отрасли

Подписанные президентом РФ Владимиром Путиным поручения направлены на исправление проблем в угледобывающей промышленности, глава государства остался "весьма недоволен" ситуацией в отрасли, заявил в субботу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости06:07

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