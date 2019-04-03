Политика

Песков прокомментировал планы НАТО направить корабли в Черное мореМосковский Комсомолец 06:08

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что не совсем понимает, о чем идет речь. Ранее представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что военный блок примет пакет мер по сдерживанию действий России в Черном и Азовском морях.
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Дмитрий Песков
Негативно. Мы не понимаем, что имеется в виду, ситуация с Керченским проливом и судоходством хорошо известна, и в соответствии с международным правом, с международными законами позиция России весьма последовательная, и она тоже хорошо известна.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельПарламентская газета 06:51

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