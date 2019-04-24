Политика
Песков прокомментировал плакат для Путина на «Севмаше»Взгляд.ру 07:17
Президент Владимир Путин во время телемоста с заводом «Севмаш» не заметил плаката рабочих предприятия с требованием отставки губернатора Архангельской области Игоря Орлова, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Я видел эти сообщения, но, честно говоря, президент ничего не говорил, и я более чем уверен, что он не видел этого плаката, потому что сам характер мероприятия вряд ли позволял ему внимательно всматриваться в различные детали на экране.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельRusnord 08:54
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«Больше ничего не знаю»: пресс-служба Севмаша не стала комментировать фото с баннером для Путина
Новости Архангельска 29.ru07:50
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