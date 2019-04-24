Песков прокомментировал плакат для Путина на «Севмаше»Взгляд.ру 07:17

Я видел эти сообщения, но, честно говоря, президент ничего не говорил, и я более чем уверен, что он не видел этого плаката, потому что сам характер мероприятия вряд ли позволял ему внимательно всматриваться в различные детали на экране.

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Песков прокомментировал плакат для Путина на «Севмаше»

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