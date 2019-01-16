Политика

Песков прокомментировал переговоры РФ и Японии по Курилам
Мойка78
02:13

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался по проблеме Курильских островов. Он обратил внимание на то, что в любом случае местные жители не пострадают.
Мойка7802:13
Дмитрий Песков
Это абсурдно, что две страны не имеют мирного договора, это сдерживает развитие наших двусторонних отношений. Поэтому заключить его нужно. Каким образом - ответ будет дан в ходе кропотливой работы.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельКомсомольская правда 00:37
с чего всё началось

Дмитрий Песков: «11 вечера в Кремле — разгар рабочего дня»

«АиФ» публикует вторую часть большого интервью пресс-секретаря президента России — о высказываниях чиновников и своей «жизни после президентства Путина». Эксклюзивное интервью с Дмитрием Песковым оказалось настолько большим, что редакция АиФ.ru для удобства прочтения разделила его на две части.
Аргументы и Фактывчера в 23:00

Подробнее о событии

В РАН рассказали о судьбе мирного договора с Японией

URA.Ru03:41

Песков высказался по проблеме Курил

Газета.Ru00:21

Песков: интересы жителей Курил не пострадают при переговорах о мирном договоре с Японией

ТАССвчера в 23:05

Кремль отверг возможность вредящего жителям Курил договора с Японией

РБКвчера в 23:44

Договор с Японией должен учитывать интересы жителей Курил, заявил Песков

РИА Новостивчера в 23:26

Песков призвал учитывать мнение жителей Курил в вопросах мирного договора

Известиявчера в 23:25

Песков высказался о ситуации с Курильскими островами

RT на русскомвчера в 23:46
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Автоматически обработано 7185 источников, обновлено в 04:58, Ашберн
Происшествия

На химзаводе в Ленинградской области произошел взрыв

Обновлено в 04:20
Политика

В Сербии задержали боевика, готовившего покушение на Путина

Местные спецслужбы и эксперты называют предполагаемой датой теракта 17 января — день визита в Белград президента России Владимира Путина, сообщает 16 января «Российская газета».
Обновлено в 04:02
Политика

Украина решила возобновить производство самолетов Ан-124 «Руслан»

Авиапроизводитель «Антонов» в 2019 году намерен возобновить производство тяжелого транспортника Ан-124 «Руслан», рассказал в эфире телеканала «Прямой» первый замглавы «Укроборонпрома» Сергей Омельченко.
Обновлено в 00:53
Политика

Песков рассказал, как от слов Путина может стынуть кровь

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью «АиФ» заявил, что президент России Владимир Путин может выразить своё негативное отношение к чему-то «так, что кровь стынет».
Обновлено в 01:10
Общество

Во ФСИН опровергли сообщения о VIP-камере Улюкаева

Обновлено в 03:09
Армия и оружие

В ЛНР заявили об угрозе взрыва военными ВСУ водохранилища в Донбассе

Известно, что военнослужащие ВСУ заминировали шлюзы и могут взорвать их в любой момент, сообщил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
Обновлено в 03:13
Политика

Лавров отметил готовность России работать над спасением ДРСМД

Москва по-прежнему готова к работе над спасением Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на ежегодной пресс-конференции.
Обновлено в 04:28
Политика

Греф назвал единственный способ борьбы с коррупцией в России

Цифровизация является единственным способом борьбы с коррупцией в России, создание государственной цифровой платформы, где рынок сможет получить информацию о деятельности чиновников, приведет к исчезновению коррупции как явления, заявил глава Сбербанка Герман Греф.
Обновлено в 03:13
Политика

Парламент Великобритании отклонил план Мэй по выходу из Евросоюза

При голосовании в палате общин британского парламента победу одержали противники плана выхода из Евросоюза, который премьер Тереза Мэй согласовала с Брюсселем, сторонникам Мэй не удалось набрать необходимого количества голосов для одобрения сделки.
Обновлено вчера в 14:42
Политика

США требуют от России уничтожить ракету 9М729

Напомним, во вторник, 15 января, в Женеве состоялись межведомственные переговоры России и Соединенных Штатов по вопросу Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено вчера в 14:47
Политика

Путин назначил Кузнецову детским омбудсменом на пять лет

Обновлено в 03:38
Общество

McDonald’s лишили права на товарный знак Big Mac в ЕС

Американскую сеть быстрого питания McDonald’s лишили эксклюзивного права на товарный знак Big Mac.
Обновлено вчера в 21:08
Технологии

Россияне смогут оформить ДТП через официальное приложение

Пользователи, зарегистрированные на портале госуслуг, смогут подать извещение об аварии в электронном виде через специальное приложение (СМП).
Обновлено в 03:54
Общество

Названы профессии, которые могут исчезнуть в ближайшем будущем

В ближайшем будущем в России могут исчезнуть такие профессии, как водитель и продавец, что связано с общемировой тенденцией на роботизацию экономики и бизнеса.
Обновлено в 00:44
Здоровье

Госдума приняла в первом чтении законопроект о паллиативной помощи

Госдума на заседании в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект, расширяющий понятие "паллиативная медицинская помощь" и закрепляющий право пациента на облегчение боли в том числе наркотическими лекарственными препаратами.
Обновлено в 03:58
Политика

Песков рассказал об отношении к профессии чиновника

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что ему бывает стыдно за то, что он чиновник, поскольку в обществе сложились негативные стереотипы, связанные с данной профессией.
Обновлено в 02:02
Кино

Путин поздравил Василия Ланового с юбилеем

Обновлено в 02:42
Политика

Кудрин предложил передать регионам часть земельных ресурсов

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предложил увеличить полномочия регионов, в том числе передать им часть земельных ресурсов.
Обновлено в 02:26
Происшествия

В Москве ищут женщину, пропавшую после снятия в банкомате 6 миллионов

Обновлено в 03:26
Футбол

«Челси» сделал «Зениту» предложение по Паредесу

Обновлено 14 января в 10:56
Шоу-бизнес

Галкин прокомментировал сообщения о плохом самочувствии Пугачевой

Максим Галкин опроверг появившуюся ранее в прессе информацию о плохом самочувствии легендарной советской и российской артистки Аллы Пугачевой.
Обновлено в 03:13
ЖКХ

От каких платежей за услуги ЖКХ могут отказаться хозяева квартир

Так ответила на вопросы читателей "Российской газеты" во время "горячей линии" в редакции исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ ("ЖКХ Контроль") Светлана Разворотнева.
Обновлено вчера в 19:15
Происшествия

В приюте Благовещенска десятки собак погибли от голода

Полиция проводит проверку по факту гибели десятков собак в амурском приюте "Дружок". Он расположен в селе Чигири Благовещенского района.
Обновлено в 02:03
Экономика

Имущество украинского олигарха на Кипре арестовали

Окружной суд города Лимасол наложил арест на имущество украинского миллиардера Дмитрия Фирташа.
Обновлено вчера в 20:30
Происшествия

В огненном ДТП под Воронежем погибли семь человек

Фото: из открытых источников 15-01-2019 в четвертом часу дня в Нижнедевицком районе на 166 километре трассы «Курск-Борисоглебск», водитель «Лексус», не справился с управлением и столкнулся с двумя встречными авто.
Обновлено вчера в 11:27
Общество

Пензенские власти закупят больничные койки после скандала с кроватями

Напомним, поводом для разбирательства стала фотография, размещенная в социальных сетях, где в больничной палате вместо кровати установлены два стула и доски между ними.
Обновлено в 04:23
Политика

Совфед не увидел оснований для возвращения России в ПАСЕ

Парламентарии не видят оснований для участия российской делегации в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), говорится в принятом Совфедом заявлении.
Обновлено в 02:44
Космос

Хлопок, высаженный китайским аппаратом, взошел на Луне

Семена хлопка, доставленные китайским аппаратом «Чанъэ-4» на обратную сторону Луны, дали первые всходы.
Обновлено 14 января в 23:05
Общество

Роспотребнадзор выявил растительные жиры в 7-8% пробах молока и сыра

Проверки Роспотребнадзора и Национального союза производителей молока ("Союзмолоко") в пяти субъектах России показали, что только 7-8% молока и твердого сыра содержат растительные жиры.
Обновлено вчера в 23:25
Политика

Россия отказалась платить взнос в ПАСЕ

Россия не будет платить взнос в Совет Европы в 2019 году, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
Обновлено вчера в 19:28
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