Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецПесков прокомментировал освобождение Вышинского на Украине

Кремль с большим вниманием следит за перезагрузкой власти на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что об улучшении отношений Москвы и Киева можно судить только по конкретным делам.
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Дмитрий Песков
Прежде всего, конечно, известный набор действий, зафиксированный на бумаге: набор действий, необходимых для выполнения минских договоренностей.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельСлово и Дело 06:03

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