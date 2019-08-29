Политика
Московский КомсомолецПесков прокомментировал освобождение Вышинского на Украине
Кремль с большим вниманием следит за перезагрузкой власти на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что об улучшении отношений Москвы и Киева можно судить только по конкретным делам.
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Прежде всего, конечно, известный набор действий, зафиксированный на бумаге: набор действий, необходимых для выполнения минских договоренностей.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельСлово и Дело 06:03
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Космос
На МКС сработала сирена из-за повышения уровня кислорода в модуле
RT на русском 09:35
Политика
МИД Белоруссии прокомментировал отказ Лукашенко ехать в Польшу
Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз прокомментировал публикации о причинах отказа Александра Лукашенко ехать в Варшаву на памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
РИА Новости 05:31
Экономика
У жителей России снижается доверие к небольшим банкам
Отмечается, что с чистым оттоком средств населения за последний год — с июля 2018 года по июль 2019 года — столкнулись 53% банков в России.
REGNUM 02:35
Политика
Путин встретится с врио губернатора Забайкальского края Осиповым
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин проведет встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Забайкальского края Александром Осиповым.
Политическая Экспертиза 05:49
Происшествия
Пострадавшая в Турции девочка из Санкт-Петербурга умерла в больнице
Евразия Daily вчера в 09:58
Политика
Члены ОНК не нашли Сенцова в «Лефортово»
Членам столичной Общественной наблюдательной комиссии сказали, что режиссера Олега Сенцова нет в московском СИЗО «Лефортово», сообщает ТАСС.
Коммерсантъ 09:54
Футбол
Александр Самедов возобновил карьеру
Российская газета 01:32
Энергетика
Украина договорилась о поставках газа из США через Польшу
Польский энергетический концерн PGNiG и группа «Энергетические ресурсы Украины» (ЭРУ) подписали договор, согласно которому польская сторона будет поставлять украинской стороне сжиженный природный газ (СПГ), закупаемый в США, говорится в сообщениях компаний.
Коммерсантъ 06:41
Общество
В Екатеринбурге задержали скандальную православную активистку
Православную общественницу Оксану Иванову задержали екатеринбургские полицейские. Об этом активистка сообщила в Facebook.
REGNUM 05:46
Общество
Джек Ма предложил работать по 12 часов в неделю
Миллиардер и основатель компании Alibaba Джек Ма заявил, что люди должны работать 12 часов в неделю, тогда как большую часть работы должен выполнять за них искусственный интеллект.
РБК 05:31
Армия и оружие
Опубликовано видео посадки Су-34 и Ан-26 на строящуюся автомагистраль
Российское Министерство обороны опубликовало на YouTube видео посадки истребителей-бомбардировщиков Су-34 и транспортных самолетов Ан-26 на строящуюся автомагистраль "Европа — Западный Китай" в Татарстане.
Sputnik Литва 04:40
Авто
Доля продаж универсалов LADA Granta растет за счет версии Cross
В настоящее время LADA Granta в кузове «универсал» предлагается к продаже за 471 900 рублей, тогда как версия Cross доступна минимум за 559 900 рублей.
Автоновости дня 08:31
Футбол
Определились участники группового этапа Лиги чемпионов
Определились участники группового этапа Лиги чемпионов Стали известны все участники ежегодного международного турнира по футболу Лига чемпионов УЕФА 2019/20.
vtomske.ru 00:50
Политика
Владимир Зеленский внес в Раду законопроект об импичменте
Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной рады законопроект об импичменте.
iReactor 07:39
Политика
Президент Италии поручит Конте сформировать новое правительство
Как ожидается, Маттарелла поручит Конте сформировать новое правительство на основе договоренностей, достигнутых во время консультаций президента с представителями парламентских партий, пишет «Коммерсант».
Известия вчера в 20:16
Кино
Первый сезон «Ведьмака» от Netflix может выйти 1 ноября
По словам Альтамаркеса, если создателям удастся завершить процесс постпродакшена к концу октября, выход первого сезона состоится 1 ноября.
Игромания.ру 08:43
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:33
Экономика
Forbes опубликовал список богатейших российских семей
ТАСС вчера в 04:30
Политика
Зеленский хочет оставить Авакова на посту главы МВД Украины
Как стало известно от осведомленного источника, президент Украины Владимир Зеленский хочет оставить на посту главы МВД Авакова.
Журналистская правда 08:14
Авто
Счетная палата предложила изменить начисление транспортного налога
Счетная палата выявила недостаточный уровень поступлений от уплаты россиянами имущественных налогов и предложила изменить начисление транспортного налога.
ТАСС 05:38
Политика
Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком
Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.
Московский Комсомолец вчера в 10:11
Происшествия
Федора Бондарчука и Евгения Миронова обокрали
Газета.Ru 07:55
Авто
В РФ вырос спрос на мощные автомобили
Автоновости дня 02:15
Общество
Шесть миллионов неработающих предпенсионеров обнаружили в России
По информации ведомства на 1 января этого года, в стране живет 4,3 млн мужчин и 5,8 млн женщин предпенсионного возраста — в общей сложности 10,1 млн человек.
Известия вчера в 20:42
Происшествия
Любовь Соболь облили грязью возле ее дома
Известия 06:34
Происшествия
На Ямале теплоход с пассажирами сел на мель
«Метеор» с 62-мя пассажирами на борту, выполнявший рейс по маршруту Березово – Салехард – Мужи и обратно, сел на мель не доходя 40 километров до села Мужи.
Красный Север (ЯНАО) 02:09
Политика
Спикером Верховной рады стал Дмитрий Разумков
Спикером Верховной рады Украины нового созыва в ходе заседания парламента избран глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.
RT на русском 08:34
Общество
В Екатеринбурге массово уволились педагоги
В Екатеринбурге одна из гимназий потеряла сразу десять педагогов.
REGNUM 06:47
Политика
Суд Киева открыл дело о запрете генпрокурору Украины выезда из страны
Окружной административный суд города Киева открыл дело о запрете выезда за пределы страны генеральному прокурору Юрию Луценко.
ТАСС 07:36