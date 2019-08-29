Политика

REGNUMREGNUMПесков прокомментировал освобождение Вышинского на Украине

Освобождение из-под стражи руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского в Кремле рассматривают как конкретный шаг со стороны Киева, что нельзя не приветствовать. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Дмитрий Песков
Прежде всего, конечно, известный набор действий, зафиксированный на бумаге: набор действий, необходимых для выполнения минских договоренностей.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельСлово и Дело 06:03

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