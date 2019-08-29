Политика
REGNUMПесков прокомментировал освобождение Вышинского на Украине
Освобождение из-под стражи руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского в Кремле рассматривают как конкретный шаг со стороны Киева, что нельзя не приветствовать. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Прежде всего, конечно, известный набор действий, зафиксированный на бумаге: набор действий, необходимых для выполнения минских договоренностей.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельСлово и Дело 06:03
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Армия и оружие
Россия показала МиГ-1.44 с «секретной частью»
Lenta.ru вчера в 06:53
Происшествия
Двое пострадавших под Северодвинском скончались от облучения
Двое пострадавших при взрыве на военном объекте под Северодвинском в Архангельской области погибли от последствий радиационного облучения.
News.ru 10:18
Футбол
ЦСКА объявил о трансфере футболиста «Тамбова» Гогуа
Московский футбольный клуб ЦСКА объявил о подписании контракта с ивуарийским защитником «Тамбова» Седриком Гогуа.
RT на русском 11:19
Политика
Премьер-министром Украины стал Алексей Гончарук
Верховная рада нового созыва в ходе заседания избрала премьер-министром Украины заместителя главы офиса президента Алексея Гончарука.
RT на русском 10:43
Политика
Президент Грузии назвала условия начала диалога с Россией
Позже президент РФ Владимир Путин издал указ, запрещающий российским авиакомпаниям выполнять рейсы в Грузию. грузинским авиаперевозчикам было запрещено летать в РФ.
Труд вчера в 06:02
Кино
Актер Александр Числов умер в 54 года
Российский актер Александр Числов умер на 55-м году жизни, сообщает РЕН ТВ в четверг, 29 августа.
Известия 05:13
Политика
Глава ФАС призвал уничтожить госкорпорации для развития конкуренции
"Надо уничтожить российские госкорпорации, перевести их в другие организационные формы, в акционерные общества", - сказал Артемьев в ответ на вопрос, какие идеи будут заложены в Национальный план развития конкуренции на 2021-2024 годы.
РИА Новости 07:13
Футбол
«Спартак» сыграет ответный матч с «Брагой» в Лиге Европы
Московский «Спартак» сыграет с португальской «Брагой» в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.
REGNUM 04:54
Политика
Путин уволил начальника Управления информобеспечения президента
Начальник Управления информационного и документационного обеспечения президента России Сергей Осипов освобождён от занимаемой должности.
News.ru 08:44
Авто
Renault Arkana появился в российском каршеринге
Как отмечает директор по корпоративным продажам Renault Россия Надежда Фролова, появление Renault Arkana в автопарке компании «Аренда Авто» поможет быстрее познакомить потенциальных клиентов с новым купе-кроссовером в разных регионах России.
Автостат 07:43
Кино
Михаил Ефремов в новом трейлере заменил «Ангелов Чарли»
Актуальные Новости 10:29
Политика
Россия выплатит остаток взноса в Совет Европы в ближайшее время
Россия в ближайшее время переведёт в бюджет Совета Европы (СЕ) остающийся взнос за 2017 и 2018 годы, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
RT на русском вчера в 14:17
Политика
МИД Белоруссии прокомментировал отказ Лукашенко ехать в Польшу
Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз прокомментировал публикации о причинах отказа Александра Лукашенко ехать в Варшаву на памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
РИА Новости 05:31
Политика
Опубликована переписка о планах Порошенко устроить Майдан
Журналисты засняли, как депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Лиза Богуцкая переписывается в здании парламента о том, что экс-президент Украины Петр Порошенко готовит переворот.
РИА Новости 09:39
Происшествия
Федора Бондарчука и Евгения Миронова обокрали
Известно, что Бондарчук написал заявление в полицию, а Миронов - не стал, так как уехал со съемочной площадки.
Газета.Ru 07:55
Происшествия
Яшин получил пятый административный арест подряд
Интерфакс 09:55
Политика
Без жилья остаются более 30 пострадавших от пожаров семей в Забайкалье
На встрече с главой государства Осипов сообщил, что от крупномасштабных пожаров в апреле этого года в крае пострадало почти 900 человек, почти 120 семей потеряли жилье.
Интерфакс 08:13
Политика
Сущенко этапировали из колонии в Москву
Гражданина Украины и журналиста Романа Сущенко, который был осужден в России за шпионаж, привезли из колонии в Москву.
Газета.Ru 10:15
Происшествия
Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд
Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru вчера в 15:02
Политика
Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 06:24
Происшествия
Любовь Соболь облили грязью возле ее дома
Известия 06:34
Армия и оружие
Опубликовано видео посадки Су-34 и Ан-26 на строящуюся автомагистраль
Российское Министерство обороны опубликовало на YouTube видео посадки истребителей-бомбардировщиков Су-34 и транспортных самолетов Ан-26 на строящуюся автомагистраль "Европа — Западный Китай" в Татарстане.
Sputnik Литва 04:40
Космос
Космонавты лишатся «гагаринской традиции» из-за нового скафандра
В конструкции нового скафандра «Сокол-М», впервые представленного на авиасалоне МАКС-2019, не предусмотрена ширинка, из-за чего космонавты не смогут соблюсти традицию, введенную еще со времен Юрия Гагарина.
РБК 09:28
Происшествия
Турецкие медики опровергли сообщение об изъятии органов у россиянки
Директор клиники «Яшам хастанеси» Нуртач Ары опровергла появившуюся в СМИ информацию об изъятии органов у скончавшейся 16-летней россиянки, которая была доставлена в медучреждение с подозрением на перитонит.
RT на русском 06:30
Космос
На МКС сработала аварийная сигнализация
Газета.Ru 10:59
Политика
Зеленский внес в Раду законопроект об импичменте президента
Законопроект "Об импичменте президента" предлагался на рассмотрение депутатов и ранее, но зарегистрированный 29 мая документ так и не был рассмотрен прошлым составом парламента, так как не набрал нужного количества голосов.
Газета.Ru 11:17