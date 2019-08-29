Прежде всего, конечно, известный набор действий, зафиксированный на бумаге: набор действий, необходимых для выполнения минских договоренностей.

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Кремль внимательно наблюдает за перезагрузкой власти на Украине

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