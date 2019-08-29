Политика
Экономика сегодняКремль внимательно наблюдает за перезагрузкой власти на Украине
Формирование на Украине нового состава кабинета министров и начало работы Верховной рады после прошедших выборов прокомментировал в контексте отношений с Россией пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По его словам, Москва с большим вниманием следит за перезагрузкой власти в соседней стране.
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Прежде всего, конечно, известный набор действий, зафиксированный на бумаге: набор действий, необходимых для выполнения минских договоренностей.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельСлово и Дело 06:03
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Футбол
«Зенит» арендовал у «Ахмата» 18-летнего хавбека
Спорт-Экспресс 06:51
Экономика
Медведев рассказал о плюсах и минусах цифровых технологий в экономике
В конкуренции на рынках природные богатства уступают технологиям, заявил 29 августа премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства России.
REGNUM 06:18
Политика
Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину
Газета.Ru 07:38
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:33
Политика
«Порошенко готовит переворот»: депутат Рады о решении оставить Авакова
В ходе первого заседания новой Верховной рады Украины депутат от партии "Слуга народа" Лиза Богуцкая отправила сообщение где объяснила причину решения оставить Арсена Авакова на посту главы МВД.
Газета.Ru 07:12
Политика
Зеленский внес в Раду законопроект об импичменте президента
Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной рады законопроект об импичменте, сообщается в четверг на сайте парламента.
РИА Новости 07:23
Политика
МИД Белоруссии прокомментировал отказ Лукашенко ехать в Польшу
Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз прокомментировал публикации о причинах отказа Александра Лукашенко ехать в Варшаву на памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
РИА Новости 05:31
Происшествия
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Кабардино-Балкарии
Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила теракты в Кабардино-Балкарии, организатор задержан. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:12
Здоровье
В Челябинской области хирурги единственной больницы решили уволиться
Опытный хирург местной больницы с 30-летним стажем, заведующий Станислав Редькин рассказал, что его оклад составляет 7 тысяч 800 рублей, а в Челябинской области врачи имеют оклад по 22 тысячи.
Время Пресс 08:16
Происшествия
Служивший в Сирии российский солдат взорвал штаб полка
В Иркутске вступил в силу приговор бывшему военнослужащему-контрактнику Александру Новикову, который получил медаль за участие в боях в Сирии и после возвращения взорвал штаб полка.
Lenta.ru 05:38
Общество
Кемеровской пенсионерке выплатили 160 тысяч рублей по партбилету СССР
Кузбасской пенсионерке по требованию прокурора пересчитали пенсию и назначили доплату в 160 тысяч рублей на основании предоставленного женщиной партийного билета от 1975 года.
ФАН 03:03
Авто
Porsche представила обновлённый Porsche Macan Turbo
Немецкая компания Porsche представила обновленный кроссовер Porsche Macan Turbo 2020 модельного года.
Автоновости дня вчера в 22:57
Шоу-бизнес
Бывшая невеста Тимати вышла замуж за миллиардера
Еще в апреле Мила Волчек и Алексей Гарбер объявили о своей помолвке, однако сегодня стало известно, что свадьба уже состоялась.
StarHit.ru вчера в 13:00
Происшествия
Минздрав: возросло число пострадавших в ДТП с автобусом на Ставрополье
Ранее сообщалось о том, что в больницу после ДТП были доставлены 17 человек, отпущены после осмотра врачами 14 из них.
REGNUM 03:45
Политика
Названы кандидаты на посты в новом правительстве Украины
Инсайдеры из партии «Слуга Народа» президента Украины Владимира Зеленского поделились фамилиями кандидатов, которые будут предложены на министерские посты в новом правительстве Незалежной.
УтроNews 07:20
Энергетика
Чистая прибыль «Газпрома» в первом полугодии увеличилась на 32,4%
Чистый долг «Газпрома» во втором квартале снизился на 15% до 2,556 трлн руб. по состоянию на 30 июня 2019 года с 3,014 трлн руб. на 31 декабря 2018 года.
Коммерсантъ 04:11
Политика
Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине
Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.
ТАСС вчера в 22:24
Армия и оружие
Разработчик рассказал о работе над гиперзвуковой ракетой «Циркон»
Работа по гиперзвуковой ракете 3М22 "Циркон" ведётся интенсивно, завершится в установленные сроки, заявил журналистам в четверг гендиректор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов.
РИА Новости 07:24
Общество
«Известия»: в России трудоустроены 40% людей предпенсионного возраста
Число трудоустроенных россиян предпенсионного возраста составляет 40%.
ТАСС вчера в 23:39
Политика
Болтон прибыл в Минск на переговоры
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прибыл в Белоруссию, где он проведет встречу с президентом и главой Министерства иностранных дел этой страны.
Политика Сегодня 06:49
Энергетика
Газпром начал заполнение газом «Силы Сибири»
Interfax-Russia.ru - "Газпром" начал заполнение газом экспортного магистрального газопровода в Китай "Сила Сибири", заявил в четверг на I Нефтегазовом форуме в Якутии глава республики Айсен Николаев.
Интерфакс - Россия 02:49
Футбол
Медель сменил «Бешикташ» на «Болонью»
Soccer.ru 06:32
Шоу-бизнес
Влад Соколовский признался бывшей жене Рите Дакоте в нежных чувствах
После концерта Риты Дакоты, на котором Влад Соколовский отметился публичным проявлением нежных чувств к бывшей супруге, певец также опубликовал в stories на своей страничке в Instagram несколько постов, посвященных именно ей.
Дни24 02:30
Общество
Российские космонавты не смогут мочиться на колесо автобуса
В России прервется традиция космонавтов мочиться на колесо перед стартом в космос, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:16
Политика
Выяснились новые факты об убийстве главы ДНР Захарченко
В убийстве главы Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко, возможно, принимали участие сотрудники его личной охраны.
URA.Ru 07:46
Энергетика
В «Газпроме» проиндексируют зарплаты в 3 раза выше инфляции
Напомним, по итогам июля годовая инфляция в России составила 4,6%. Минэкономразвития прогнозирует ее дальнейшее снижение.
БИЗНЕС Online 06:07
Общество
Православные тамбовчане отмечают Ореховый Спас
Онлайн Тамбов.ру 00:50