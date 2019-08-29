Политика

Экономика сегодняЭкономика сегодняКремль внимательно наблюдает за перезагрузкой власти на Украине

Формирование на Украине нового состава кабинета министров и начало работы Верховной рады после прошедших выборов прокомментировал в контексте отношений с Россией пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По его словам, Москва с большим вниманием следит за перезагрузкой власти в соседней стране.
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Дмитрий Песков
Прежде всего, конечно, известный набор действий, зафиксированный на бумаге: набор действий, необходимых для выполнения минских договоренностей.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельСлово и Дело 06:03

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