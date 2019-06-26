Песков прокомментировал опрос «Левады» о пытках в полицииВести.Ru 05:28

Россияне осуждают их, но не готовы требовать от силовиков полностью отказаться от насилия С пытками со стороны силовиков сталкивался каждый десятый опрошенный, выяснили в аналитическом центре «Левада».

с чего всё началось

Я имею в виду, что, конечно, очень внимательно нужно проанализировать, что это за исследование, какая выборка, какой именно вопрос задавался. Говоря языком социологов, какая методика применялась. Поэтому, конечно, отвечать поверхностно не хотелось бы.

Ранее "Левада-Центр" опубликовал опрос, согласно которому каждый десятый россиянин сталкивался с полицейским насилием. Кроме того, социологи выяснили, что около 30% респондентов считают пытки вполне допустимыми, если они помогут раскрыть особо тяжкое преступление или спасти чью-то жизнь.

Песков прокомментировал опрос «Левады» о пытках в полиции

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