Политика
Песков прокомментировал обвинения в адрес АбызоваФАН 05:33
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о задержании экс-министра открытого правительства РФ Михаила Абызова.
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Президент не может выражать свое отношение, потому что любое мнение будет давлением на следствие… Утверждать, что в случае с Абызовым силовые органы вмешиваются в споры хозяйствующих субъектов, неправомерно, это на грани эмоций и схоластики.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельФАН 05:33
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Происшествия
Один из фигурантов дела Абызова скрылся за границей
Один из обвиняемых по делу о мошенничестве, по которому проходит экс-министр по делам «открытого правительства» Михаил Абызов, скрылся за рубежом, сообщил Следственный комитет (СК) России.
Обновлено в 06:32
Технологии
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Зампред правления Сбербанка России Светлана Кирсанова сообщила, что с апреля 2019 года клиенты банка смогут менять ПИН-код карты в мобильном приложении.
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Общество
Минтруд предложил рассчитывать пенсии по продолжительности жизни
В документе сообщается, что увеличение продолжительности жизни в России может привести к завышению размера назначаемой накопительной пенсии.
Обновлено вчера в 15:27
Общество
Поселок Мурино официально получил статус города
С 27 марта 2019 года Мурино официально считается городом. Об этом сообщает пресс-служба МО «Мурино».
Обновлено в 06:51
Политика
Экс-министра обороны СССР Язова приговорили к 10 годам тюрьмы в Литве
Окружной суд Вильнюса заочно приговорил экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова к 10 годам лишения свободы по делу о январских событиях 1991 года в Литве, передает ТАСС.
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Обновлено вчера в 23:46
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Президент КХЛ рассказал о возможном расширении лиги
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Армия и оружие
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Экономика
Мордашов заинтересовался покупкой доли в сети гипермаркетов «Лента»
Владелец «Северстали» миллиардер Алексей Мордашов заинтересовался крупной розницей: его «Севергрупп» обсуждает покупку крупнейшей доли в сети гипермаркетов «Лента».
Обновлено в 04:26
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Мэр Белгорода принял присягу под музыку из «Звездных войн»
Обновлено в 05:34
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Boeing 737 MAX совершил экстренную посадку в США
В США самолёт Boeing 737 MAX был вынужден экстренно возвратиться в аэропорт вылета из-за проблем с двигателем, сообщает CNN.
Обновлено в 04:03
Экономика
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Комитет Совета Федерации по социальной политике рекомендовал палате одобрить закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено вчера в 05:01
Космос
В Сети появилось видео полета очередного НЛО над поверхностью Луны
Автор сюжета запечатлел на нем полет очередного НЛО над поверхностью Луны, используя для своих целей видеокамеру с мощным объективом.
Обновлено в 02:05
Экономика
НБКИ: количество выданных в феврале потребкредитов снизилось
В феврале было выдано на 6,5% меньше потребительских кредитов, чем за аналогичный период 2018 года.
Обновлено в 04:33
Происшествия
В Пскове прекратили дело о листовках «Яблока» с призывом портить бюллетени
Псковский городской суд прекратил уголовное дело о распространении листовок «Яблока» с призывом портить бюллетени на выборах губернатора региона в сентябре 2018 года.
Обновлено в 07:22
Политика
Захарова назвала основания для присутствия военных РФ в Венесуэле
Присутствие российских военных в Венесуэле регулируется соглашением между Каракасом и Москвой о военно-техническом сотрудничестве, которое было подписано в мае 2001 года.
Обновлено вчера в 17:11
Игры
Главное о России. В Steam появился симулятор настоящей пацанской жизни
Разработчик Kavkaz Sila Games объявил о выходе «Симулятора России» и «Симулятора сидения у подъезда» в Steam.
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Политика
Песков не подтвердил передачу Путину плана Нетаньяху по Сирии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил информацию о передаче израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху Владимиру Путину плана по урегулированию ситуации Сирийской Арабской Республике (САР).
Обновлено в 05:53
Общество
Шнуров пожаловался в прокуратуру на продюсера «Ласкового мая»
Обновлено вчера в 17:00
Политика
Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17
Министерство иностранных дел России подтвердило проведение трёхсторонних переговоров с Нидерландами и Австралией по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 06:39
Происшествия
В Крыму задержали 20 участников ячейки «Хизб ут-Тахрир»
Сотрудники ФСБ пресекли в Крыму деятельность структуры террористической организации "Хизб ут-Тахрир" (запрещена в РФ) и задержали 20 ее участников.
Обновлено в 06:53
Происшествия
Суд арестовал гендиректора компании – поставщика компьютеров для МВД
Басманный суд Москвы арестовал гендиректора АО «Т-платформы» Всеволода Опанасенко, задержанного по делу о злоупотреблении полномочиями, передает «Интерфакс».
Обновлено в 05:59
Экономика
Российские банки начали подключаться к китайскому аналогу SWIFT
Ряд российских банков уже подключились к китайскому аналогу SWIFT для облегчения взаиморасчетов между РФ и Китаем, сообщил начальник управления отношений с иностранными регуляторами департамента международного сотрудничества ЦБ РФ Владимир Шаповалов.
Обновлено в 04:44
Футбол
Игнатьев опроверг подписание нового контракта с «Краснодаром»
Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев опроверг информацию о подписании нового контракта с клубом, которая ранее была опубликована на официальном сайте команды.
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Финансы
Драги: ЕЦБ при необходимости может дольше удерживать ставки на рекордно низких уровнях
Глава Европейского центрального банка Марио Драги заявил, что еврозона сталкивается с более устойчивым ухудшением внешнего спроса и ЕЦБ готов в случае необходимости отложить запланированное повышение процентных ставок на более долгий срок, сообщает Reuters.
Обновлено в 05:14
Политика
В НАК отчитались о предотвращении 20 терактов в России в 2018 году
На пресс-конференции в МИД РФ Кулягин заявил, что правоохранители и силовики предотвратили в 2018 году 36 преступлений террористической направленности на стадии подготовки, из них 20 - это теракты.
Обновлено в 05:29
Здоровье
В Нью-Йорке запретили непривитым детям посещать общественные места
В штате Нью-Йорк ввели официальный запрет на посещение общественных мест для детей, не получивших прививку от кори.
Обновлено в 02:32
Общество
Каждый пятый россиянин никогда не был в театре
Почти каждый пятый россиянин никогда в жизни не посещал театр, при этом доля жителей страны, посещающих театры регулярно, выросла.
Обновлено в 06:58
Общество
Правительство Башкирии вернет Салаватский роддом
Салаватский роддом перешел в частные руки в декабре 2017 года. Громкий скандал разразился накануне.
Обновлено в 01:29