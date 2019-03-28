Политика

Песков прокомментировал обвинения в адрес АбызоваФАН 05:33

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о задержании экс-министра открытого правительства РФ Михаила Абызова.
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Дмитрий Песков
Президент не может выражать свое отношение, потому что любое мнение будет давлением на следствие… Утверждать, что в случае с Абызовым силовые органы вмешиваются в споры хозяйствующих субъектов, неправомерно, это на грани эмоций и схоластики.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельФАН 05:33

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Песков отказался считать задержание Абызова кампанией против либералов

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В Кремле прокомментировали задержание Абызова

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Якутия 2405:23
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 07:38, Ашберн
Происшествия

Один из фигурантов дела Абызова скрылся за границей

Один из обвиняемых по делу о мошенничестве, по которому проходит экс-министр по делам «открытого правительства» Михаил Абызов, скрылся за рубежом, сообщил Следственный комитет (СК) России.
Обновлено в 06:32
Технологии

Сбербанк разрешит менять ПИН-код карты в мобильном приложении

Зампред правления Сбербанка России Светлана Кирсанова сообщила, что с апреля 2019 года клиенты банка смогут менять ПИН-код карты в мобильном приложении.
Обновлено в 06:03
Общество

Минтруд предложил рассчитывать пенсии по продолжительности жизни

В документе сообщается, что увеличение продолжительности жизни в России может привести к завышению размера назначаемой накопительной пенсии.
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Обновлено в 06:51
Политика

Экс-министра обороны СССР Язова приговорили к 10 годам тюрьмы в Литве

Окружной суд Вильнюса заочно приговорил экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова к 10 годам лишения свободы по делу о январских событиях 1991 года в Литве, передает ТАСС.
Обновлено в 05:06
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Более 33 тысяч потребителей во Флориде остались без электричества

Обновлено вчера в 23:46
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Президент КХЛ рассказал о возможном расширении лиги

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Дмитрий Чернышенко заявил, что количество участников соревнования может быть увеличено за счёт представителей азиатских стран.
Обновлено в 05:49
Армия и оружие

Индия сбила спутник и объявила себя космической державой

Обновлено в 04:14
Армия и оружие

Видео ночной дозаправки в небе самолетов ЮВО опубликовали СМИ

Обновлено вчера в 22:57
Экономика

Мордашов заинтересовался покупкой доли в сети гипермаркетов «Лента»

Владелец «Северстали» миллиардер Алексей Мордашов заинтересовался крупной розницей: его «Севергрупп» обсуждает покупку крупнейшей доли в сети гипермаркетов «Лента».
Обновлено в 04:26
Культура

Мэр Белгорода принял присягу под музыку из «Звездных войн»

Обновлено в 05:34
Происшествия

Boeing 737 MAX совершил экстренную посадку в США

В США самолёт Boeing 737 MAX был вынужден экстренно возвратиться в аэропорт вылета из-за проблем с двигателем, сообщает CNN.
Обновлено в 04:03
Экономика

Комитет Совфеда по соцполитике поддержал закон о доиндексации пенсий

Комитет Совета Федерации по социальной политике рекомендовал палате одобрить закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено вчера в 05:01
Космос

В Сети появилось видео полета очередного НЛО над поверхностью Луны

Автор сюжета запечатлел на нем полет очередного НЛО над поверхностью Луны, используя для своих целей видеокамеру с мощным объективом.
Обновлено в 02:05
Экономика

НБКИ: количество выданных в феврале потребкредитов снизилось

В феврале было выдано на 6,5% меньше потребительских кредитов, чем за аналогичный период 2018 года.
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Происшествия

В Пскове прекратили дело о листовках «Яблока» с призывом портить бюллетени

Псковский городской суд прекратил уголовное дело о распространении листовок «Яблока» с призывом портить бюллетени на выборах губернатора региона в сентябре 2018 года.
Обновлено в 07:22
Политика

Захарова назвала основания для присутствия военных РФ в Венесуэле

Присутствие российских военных в Венесуэле регулируется соглашением между Каракасом и Москвой о военно-техническом сотрудничестве, которое было подписано в мае 2001 года.
Обновлено вчера в 17:11
Игры

Главное о России. В Steam появился симулятор настоящей пацанской жизни

Разработчик Kavkaz Sila Games объявил о выходе «Симулятора России» и «Симулятора сидения у подъезда» в Steam.
Обновлено вчера в 17:47
Политика

Песков не подтвердил передачу Путину плана Нетаньяху по Сирии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил информацию о передаче израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху Владимиру Путину плана по урегулированию ситуации Сирийской Арабской Республике (САР).
Обновлено в 05:53
Общество

Шнуров пожаловался в прокуратуру на продюсера «Ласкового мая»

Обновлено вчера в 17:00
Политика

Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17

Министерство иностранных дел России подтвердило проведение трёхсторонних переговоров с Нидерландами и Австралией по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 06:39
Происшествия

В Крыму задержали 20 участников ячейки «Хизб ут-Тахрир»

Сотрудники ФСБ пресекли в Крыму деятельность структуры террористической организации "Хизб ут-Тахрир" (запрещена в РФ) и задержали 20 ее участников.
Обновлено в 06:53
Происшествия

Суд арестовал гендиректора компании – поставщика компьютеров для МВД

Басманный суд Москвы арестовал гендиректора АО «Т-платформы» Всеволода Опанасенко, задержанного по делу о злоупотреблении полномочиями, передает «Интерфакс».
Обновлено в 05:59
Экономика

Российские банки начали подключаться к китайскому аналогу SWIFT

Ряд российских банков уже подключились к китайскому аналогу SWIFT для облегчения взаиморасчетов между РФ и Китаем, сообщил начальник управления отношений с иностранными регуляторами департамента международного сотрудничества ЦБ РФ Владимир Шаповалов.
Обновлено в 04:44
Футбол

Игнатьев опроверг подписание нового контракта с «Краснодаром»

Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев опроверг информацию о подписании нового контракта с клубом, которая ранее была опубликована на официальном сайте команды.
Обновлено в 07:01
Финансы

Драги: ЕЦБ при необходимости может дольше удерживать ставки на рекордно низких уровнях

Глава Европейского центрального банка Марио Драги заявил, что еврозона сталкивается с более устойчивым ухудшением внешнего спроса и ЕЦБ готов в случае необходимости отложить запланированное повышение процентных ставок на более долгий срок, сообщает Reuters.
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Политика

В НАК отчитались о предотвращении 20 терактов в России в 2018 году

На пресс-конференции в МИД РФ Кулягин заявил, что правоохранители и силовики предотвратили в 2018 году 36 преступлений террористической направленности на стадии подготовки, из них 20 - это теракты.
Обновлено в 05:29
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В Нью-Йорке запретили непривитым детям посещать общественные места

В штате Нью-Йорк ввели официальный запрет на посещение общественных мест для детей, не получивших прививку от кори.
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Общество

Каждый пятый россиянин никогда не был в театре

Почти каждый пятый россиянин никогда в жизни не посещал театр, при этом доля жителей страны, посещающих театры регулярно, выросла.
Обновлено в 06:58
Общество

Правительство Башкирии вернет Салаватский роддом

Салаватский роддом перешел в частные руки в декабре 2017 года. Громкий скандал разразился накануне.
Обновлено в 01:29
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Михаил Анатольевич Абызов
Российский политик
Российский политик, предприниматель, управленец, государственный и общественный деятель. Министр Российской Федерации по координации деятельности «Открытого правительства».
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