Политика

Кремль отреагировал на критику показанного в Дагестане спектакляФАН 04:53

Ранее в Сети появилась информация о спектакле «Охота на мужчин», который был показал в том числе в Дагестане. Известный боец Хабиб Нурмагомедов раскритиковал постановку из-за откровенных сцен. После этого авторы спектакля принесли извинения за показ.
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Дмитрий Песков
Я не в курсе деталей, но вы знаете, сила нашего государства как раз в его многонациональности и многоконфессиональности. И естественно, в разных субъектах есть свои традиции, национальные, исторические и религиозные, которые, конечно, нельзя не учитывать.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельВзгляд.ру 05:50

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Дмитрий Песков прокомментировал критику спектакля в Дагестане

Нур08:11

Песков прокомментировал критику спектакля в Дагестане

ТАСС05:23

Песков о критике спектакля в Дагестане: традиции нельзя не учитывать

РИА Новости05:17

Кремль отреагировал на показанный в Дагестане откровенный спектакль

Газета.Ru05:23

Пресс-служба Кремля отреагировала на спектакль, вызвавший скандал в Дагестане

РИА Дагестан08:05

Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию вокруг спектакля «Охота на мужчин»

Махачкалинские известия06:48

Песков отреагировал на гнев Нурмагомедова из-за откровенного спектакля

Лезги газет06:48
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Происшествия

Испанская полиция подтвердила, что Малашенко покончил с собой

Полиция Испании не обнаружила криминальных признаков в смерти медиаменеджера и политтехнолога Игоря Малашенко.
Обновлено в 10:29
Происшествия

Полковника ФСБ и экс-сотрудника «Касперского» осудили за госизмену

Московский окружной военный суд приговорил экс-полковника Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергея Михайлова к 22 годам колонии за госизмену, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 09:13
Происшествия

Суд вынес приговор виновным в ДТП с шестью погибшими в Харькове

Обновлено в 09:39
Политика

Павла Грудинина лишили депутатского мандата

Заседание, на котором депутаты голосовали за лишение гендиректора совхоза мандата, проходило без участия Грудинина.
Обновлено в 08:19
Происшествия

СК проводит более 70 обысков по делу Арашуковых

На Северном Кавказе проходят обыски по делу Рауфа и Рауля Арашуковых, рассказали в Следственном комитете.
Обновлено в 07:31
Происшествия

Бывший директор ФБК Рубанов объявлен в федеральный розыск

Бывшего директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Романа Рубанова объявили в федеральный розыск, говорится в базе розыска МВД РФ.
Обновлено в 09:00
Экономика

Медведев поручил разработать меры по увеличению дохода россиян

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил ведомствам проанализировать доходы россиян и определить первоочередные шаги по их увеличению.
Обновлено в 07:46
Спорт

Лыжница Йохауг стала первой в гонке на 10 км на чемпионате мира в Австрии

Обновлено в 10:04
Общество

В Петербурге умер поэт Глеб Горбовский

Обновлено в 08:18
Армия и оружие

ВВС Индии нанесли удар по территории Пакистана

Официальные лица Индии подтвердили факт атаки ВВС страны по объектам боевиков на территории Пакистана, сообщает 26 февраля Al Arabia.
Обновлено в 00:48
Армия и оружие

«Калашников» назвал технические характеристики автомата АМ-17

Концерн «Калашников» назвал технические характеристики малогабаритного автомата АМ-17.
Обновлено в 09:51
Религия

РПЦ сменила управделами патриархии и главу финансового управления

Новый управляющим делами Московской патриархии назначен митрополит Тверской и Кашинский Савва, занимавший до этого должность заместителя управделами, сказано в сообщении.
Обновлено в 09:08
Политика

В Екатеринбурге депутат отказался признавать педофилов маньяками

Депутат городской думы Екатеринбурга от партии "Справедливая Россия" Александр Колесников считает, что педофилы не являются маньяками.
Обновлено в 07:26
Авто

АвтоВАЗ частично приостановил работу завода из-за коммунальной аварии

Обновлено в 08:53
Политика

Порошенко встретился с Волкером на борту эсминца США в Одессе

Обновлено в 07:21
Политика

Путин расширил полномочия Минвостокразвития

Президент Владимир Путин подписал указ о расширении полномочий Министерства по развитию Дальнего Востока.
Обновлено в 10:05
Музыка

Хор исполнил в Исаакиевском соборе песню об атомной бомбардировке США

Обновлено в 01:52
Происшествия

Источник сообщил о поджоге дома главного редактора «Авторадио»

Неизвестные в Москве подожгли дом главного редактора "Авторадио" Ирины Ипатовой, сообщил РИА Новости во вторник источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 09:50
Общество

Проход ракетных комплексов «Ярс» по МКАД сняли на видео

На видео можно наблюдать, как многотонные ракетные стратегические комплексы двигаются по МКАД в сопровождении полиции.
Обновлено в 08:55
Политика

Серийный выпуск МС-21 перенесён на 2021 год

Ранее глава «Ростеха» Сергей Чемезов на международной оборонной выставке IDEX заявил, что сроки запуска в производство российского самолёта МС-21 в серийное производство сдвигаются на конец 2020 года из-за остановки американцами поставок композитных материалов для крыльев и необходимости заместить их отечественными.
Обновлено в 09:02
Происшествия

Бизнес-джет выкатился с полосы при посадке в Шереметьево

Обновлено в 06:03
Происшествия

ФСБ задержала боевиков, планировавших подорвать штаб-квартиру ГРУ

По данным издания, один из членов террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Тоджиддин Назаров (Абу-Усама Нораки) приказал своей группе в Москве провести взрыв у штаб-квартиры ГРУ, а после подорвать пассажиров железной дороги.
Обновлено вчера в 18:19
Политика

Тереза Мэй предложила парламенту возможность отложить Brexit

Предложение Мэй позволит продлить действие статьи 50, по которой Великобритания должна покинуть ЕС 29 марта, если парламент не одобрит ее сделку с Брюсселем.
Обновлено в 09:09
Финансы

Греф рассказал о миллиардных потерях из-за искусственного интеллекта

Сбербанк терял крупные суммы из-за ошибок искусственного интеллекта, рассказал руководитель банка Герман Греф на "Уроке цифры".
Обновлено в 06:10
Происшествия

Вынесен приговор за гибель солдата на учениях под Петербургом

Обновлено в 10:09
Происшествия

В Татарстане пациентку везли до «скорой» в ковше трактора

В Татарстане жительницу одной из деревень доставили до машины скорой помощи в ковше трактора, поскольку медики не смогли подъехать к дому из-за неубранного снега.
Обновлено в 08:45
Политика

Помпео: США считают референдум на Кубе спланированным «спектаклем»

Соединенные Штаты считают прошедший на Кубе референдум по вопросу об утверждении новой конституции карибской страны "тщательно спланированным политическим спектаклем".
Обновлено в 10:10
Общество

Умерла супермодель 90-х Ольга Пантюшенкова

В Санкт-Петербурге умерла супермодель 90-х Ольга Пантюшенкова – одна из первых девушек русского происхождения, добившаяся после развала СССР серьезных успехов в модельном бизнесе за границей.
Обновлено в 07:50
Экономика

ФАС проверит информацию о росте цен на авиабилеты

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверит информацию о росте цен на авиабилеты, так как динамика цен не может определяться затратами перевозчиков, сообщил ТАСС заместитель руководителя ФАС Александр Редько.
Обновлено в 08:23
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Тимошенко начала процедуру импичмента Порошенко

Обновлено в 06:52
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Хабиб Нурмагомедов
Российский боец без правил
Российский боец смешанных боевых искусств, выступающий под эгидой UFC. Действующий чемпион UFC в лёгком весе. В октябре 2018 года занимал вторую строчку официального рейтинга UFC среди лучших бойцов независимо от весовой категории. В январе 2019 года - третью.
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