Политика

Песков прокомментировал критику спектакля в ДагестанеТАСС 05:23

Отвечая на вопрос, что важнее - соблюдение законодательства РФ или национальных традиций, пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что "соблюдение российского законодательства обязательно на всей территории Российской Федерации, здесь глупо об этом даже говорить".
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Дмитрий Песков
Я не в курсе деталей, но вы знаете, сила нашего государства как раз в его многонациональности и многоконфессиональности. И естественно, в разных субъектах есть свои традиции, национальные, исторические и религиозные, которые, конечно, нельзя не учитывать.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельВзгляд.ру 05:50

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