Политика
Песков прокомментировал испытание США запрещённых ДРСМД ракетLife.ru 05:21
Именно США заранее включили в проект бюджета пункт об этих ракетах, — добавил Песков. Напомним, ранее СМИ сообщили, что Пентагон планирует провести испытания ракет, запрещённых Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
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Именно США, а не Россия нарушали положения Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Именно США заранее включили в проект бюджета пункт о научно-исследовательских работах по этим ракетам.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельМосква 24 06:44
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