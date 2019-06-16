Политика
Песков прокомментировал инцидент с танкерами в Оманском заливеМосковский Комсомолец 07:26
Кремль призывает трезво оценивать ситуацию с нефтяными танкерами в Оманском заливе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 15:06, Вашингтон
Авто
В Сети продаётся уникальный Mercedes-Benz 560SEC AMG Widebody
На одном из американских порталов выставлена на продажу одна из пятидесяти созданных моделей Mercedes-Benz 560SEC Widebody от тюнинг-ателье AMG.
Обновлено в 02:32
Происшествия
В центре Киева прогремел мощный взрыв
В жилом доме в Киеве прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает «Телевизионная служба новостей» канала «1+1».
Обновлено вчера в 19:18
Происшествия
В Крыму погиб 17-летний российский биатлонист
В Крыму на сборах погиб российский биатлонист Артемий Хасанкаев. 17-летний спортсмен пропал во время утренней пробежки.
Обновлено в 08:20
Происшествия
Мужчина с ножом ворвался в бар в центре Москвы
Пьяный мужчина устроил дебош в баре в центре Москвы, передает ТАСС. Факт инцидента подтвердили в МВД.
Обновлено в 14:43
Единоборства
Кудряшов не сумел стать претендентом на титул WBC
Обновлено в 11:43
Общество
Грозы с градом прогнозируют в ближайшие сутки в Ростовской области
Штормовое предупреждение объявлено в Ростовской области из-за грозы, которая надвигается на регион.
Обновлено в 12:39
Политика
Джон Болтон обвинил Мадуро в покупке влияния России
В последний раз сообщения о подписании между Россией и Венесуэлой контрактов появлялись в конце прошлого года, когда Мадуро приезжал в Россию.
Обновлено в 14:45
Культура
Во Владимирской области запретили спектакль о пытках
Во Владимире на площадке «Стрелецкая 25» должен был пройти показ иммерсивного спектакля «Груз 300» про пытки в российских колониях.
Обновлено в 14:58
Шоу-бизнес
Красавица-дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя вышла в свет
Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя растет настоящей красавицей. 14-летняя Дева Кассель вышла в свет и сразу привлекла к себе внимание.
Обновлено в 08:23
Происшествия
В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
Обновлено вчера в 16:55
Культура
Школу, где снимался сериал «Твин Пикс», снесут
ИА «Ореанда-Новости» Школу, в которой были отсняты некоторые эпизоды из знаменитого сериала Дэвида Линча «Твин Пикс», снесут.
Обновлено в 11:14
Общество
В Северодвинске сегодня пройдет митинг против новой мусорной свалки
Акция станет восьмой по счету, - рассказал "Эху Москвы" организатор, активист движения "Чистый Север-29" Олег Мандрыкин.
Обновлено в 03:00
Теннис
Названа соперница Шараповой в первом матче после долгого перерыва
Названа соперница российской теннисистки Марии Шараповой в первом матче после долгого перерыва, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:00
Происшествия
Маленькая девочка стала единственной выжившей в ДТП под Воронежем
В страшной аварии в Воронежской области, где погибли восемь человек, смогла выжить только десятилетняя девочка.
Обновлено вчера в 16:12
Футбол
«Зенит» ведёт переговоры о покупке защитника «Наполи»
Футбольный клуб «Зенит» намерен приобрести защитника «Наполи» (Италия) Мариу Руя.
Обновлено в 06:40
Спорт
Сборная России по гандболу победила Словакию
Обновлено в 14:36
Кино
Главный приз «Кинотавра» получил фильм Акопова «Бык»
Лучшим фильмом российского кинофестиваля "Кинотавр" стала картина Бориса Акопова "Бык", церемония закрытия киносмотра прошла в воскресенье в Зимнем театре в Сочи, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 13:30
Происшествия
Журналисту Ивану Голунову предоставили защиту как свидетелю
Журналисту-расследователю издания «Медуза» Ивану Голунову предоставлена защита как свидетелю, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката «Правозащиты Открытки» Сергея Бадамшина.
Обновлено в 12:31
Транспорт
Дачники устроили пробки на подъездах к Петербургу
Инцидент спровоцировали дачники, которые возвращались в Северную столицу после выходных.
Обновлено в 13:33
Общество
Глава совета отцов рассказал, сколько мужчин брали декрет в 2018 году
Менее 15 тысяч мужчин в декрете приходилось в России в 2018 году на 670 тысяч женщин, сообщил РИА Новости председатель совета отцов при президентском уполномоченном по правам ребенка Андрей Коченов.
Обновлено вчера в 20:04
Происшествия
В Челябинской области столкнулись битумовоз и грузовик
Битумовоз столкнулся с грузовым автомобилем на федеральной автодороге М-5 "Урал" в Челябинской области, обе машины загорелись, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 10:40
Политика
Лидер Демпартии Молдавии Плахотнюк бежал из страны
Обновлено вчера в 01:58
Происшествия
Столичные врачи рассказали о состоянии Бари Алибасова
Обновлено в 04:35
Происшествия
Самолёт с неисправной системой кондиционирования сел в Шереметьеве
«Самолёт рейса SU2613 Милан — Москва приземлился в аэропорту Шереметьево», — приводит РИА Новости сообщение.
Обновлено в 13:52
Происшествия
В Башкирии в результате ДТП погиб ребенок
Обновлено в 13:41
Музыка
Умер барабанщик «Машины времени» Сергей Остроумов
Обновлено в 07:09
Футбол
Президент ПСЖ пригрозил выгнать звездных игроков из команды
Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи рассказал об отношении к звездным игрокам команды.
Обновлено в 14:37