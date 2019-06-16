Политика

Песков прокомментировал инцидент с танкерами в Оманском заливеМосковский Комсомолец 07:26

Кремль призывает трезво оценивать ситуацию с нефтяными танкерами в Оманском заливе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Кремль призвал избегать голословных обвинений в оценке инцидента в Оманском заливе

ТАСС08:21

В Кремле отреагировали на обвинения Ирана в ситуации с танкерами

Газета.Ru07:20

Нападение на танкеры: Песков припомнил США пробирки с белым порошком

Вести.Ru06:20

Песков отметил опасность ЧП с танкерами в Оманском заливе

RT на русском06:53

Песков призвал США не обвинять Иран в атаке на танкеры голословно

Известия06:47

Песков прокомментировал обвинения США в адрес Ирана из-за событий в Оманском заливе

РЕН ТВ06:42

В Кремле прокомментировали ситуацию в Оманском заливе

РИА Новости07:17
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 15:06, Вашингтон
Происшествия

Дом цыган сгорел в соседнем селе после драки в Чемодановке

Обновлено в 04:57
Авто

В Сети продаётся уникальный Mercedes-Benz 560SEC AMG Widebody

На одном из американских порталов выставлена на продажу одна из пятидесяти созданных моделей Mercedes-Benz 560SEC Widebody от тюнинг-ателье AMG.
Обновлено в 02:32
Происшествия

В центре Киева прогремел мощный взрыв

В жилом доме в Киеве прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает «Телевизионная служба новостей» канала «1+1».
Обновлено вчера в 19:18
Происшествия

В Крыму погиб 17-летний российский биатлонист

В Крыму на сборах погиб российский биатлонист Артемий Хасанкаев. 17-летний спортсмен пропал во время утренней пробежки.
Обновлено в 08:20
Происшествия

Мужчина с ножом ворвался в бар в центре Москвы

Пьяный мужчина устроил дебош в баре в центре Москвы, передает ТАСС. Факт инцидента подтвердили в МВД.
Обновлено в 14:43
Единоборства

Кудряшов не сумел стать претендентом на титул WBC

Обновлено в 11:43
Общество

Грозы с градом прогнозируют в ближайшие сутки в Ростовской области

Штормовое предупреждение объявлено в Ростовской области из-за грозы, которая надвигается на регион.
Обновлено в 12:39
Политика

Джон Болтон обвинил Мадуро в покупке влияния России

В последний раз сообщения о подписании между Россией и Венесуэлой контрактов появлялись в конце прошлого года, когда Мадуро приезжал в Россию.
Обновлено в 14:45
Культура

Во Владимирской области запретили спектакль о пытках

Во Владимире на площадке «Стрелецкая 25» должен был пройти показ иммерсивного спектакля «Груз 300» про пытки в российских колониях.
Обновлено в 14:58
Происшествия

Известная советская гимнастка Рассыхина погибла во Львове

Обновлено в 10:59
Шоу-бизнес

Красавица-дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя вышла в свет

Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя растет настоящей красавицей. 14-летняя Дева Кассель вышла в свет и сразу привлекла к себе внимание.
Обновлено в 08:23
Происшествия

В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб

Обновлено вчера в 16:55
Культура

Школу, где снимался сериал «Твин Пикс», снесут

ИА «Ореанда-Новости» Школу, в которой были отсняты некоторые эпизоды из знаменитого сериала Дэвида Линча «Твин Пикс», снесут.
Обновлено в 11:14
Общество

В Северодвинске сегодня пройдет митинг против новой мусорной свалки

Акция станет восьмой по счету, - рассказал "Эху Москвы" организатор, активист движения "Чистый Север-29" Олег Мандрыкин.
Обновлено в 03:00
Общество

Коту Алибасова предложили рекламные контракты на 150 тысяч долларов

Обновлено в 10:29
Теннис

Названа соперница Шараповой в первом матче после долгого перерыва

Названа соперница российской теннисистки Марии Шараповой в первом матче после долгого перерыва, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:00
Происшествия

Маленькая девочка стала единственной выжившей в ДТП под Воронежем

В страшной аварии в Воронежской области, где погибли восемь человек, смогла выжить только десятилетняя девочка.
Обновлено вчера в 16:12
Футбол

«Зенит» ведёт переговоры о покупке защитника «Наполи»

Футбольный клуб «Зенит» намерен приобрести защитника «Наполи» (Италия) Мариу Руя.
Обновлено в 06:40
Спорт

Сборная России по гандболу победила Словакию

Обновлено в 14:36
Кино

Главный приз «Кинотавра» получил фильм Акопова «Бык»

Лучшим фильмом российского кинофестиваля "Кинотавр" стала картина Бориса Акопова "Бык", церемония закрытия киносмотра прошла в воскресенье в Зимнем театре в Сочи, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 13:30
Происшествия

Журналисту Ивану Голунову предоставили защиту как свидетелю

Журналисту-расследователю издания «Медуза» Ивану Голунову предоставлена защита как свидетелю, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката «Правозащиты Открытки» Сергея Бадамшина.
Обновлено в 12:31
Транспорт

Дачники устроили пробки на подъездах к Петербургу

Инцидент спровоцировали дачники, которые возвращались в Северную столицу после выходных.
Обновлено в 13:33
Общество

Глава совета отцов рассказал, сколько мужчин брали декрет в 2018 году

Менее 15 тысяч мужчин в декрете приходилось в России в 2018 году на 670 тысяч женщин, сообщил РИА Новости председатель совета отцов при президентском уполномоченном по правам ребенка Андрей Коченов.
Обновлено вчера в 20:04
Происшествия

В Челябинской области столкнулись битумовоз и грузовик

Битумовоз столкнулся с грузовым автомобилем на федеральной автодороге М-5 "Урал" в Челябинской области, обе машины загорелись, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 10:40
Политика

Лидер Демпартии Молдавии Плахотнюк бежал из страны

Обновлено вчера в 01:58
Происшествия

Столичные врачи рассказали о состоянии Бари Алибасова

Обновлено в 04:35
Происшествия

Самолёт с неисправной системой кондиционирования сел в Шереметьеве

«Самолёт рейса SU2613 Милан — Москва приземлился в аэропорту Шереметьево», — приводит РИА Новости сообщение.
Обновлено в 13:52
Происшествия

В Башкирии в результате ДТП погиб ребенок

Обновлено в 13:41
Музыка

Умер барабанщик «Машины времени» Сергей Остроумов

Обновлено в 07:09
Футбол

Президент ПСЖ пригрозил выгнать звездных игроков из команды

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи рассказал об отношении к звездным игрокам команды.
Обновлено в 14:37
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Оманский залив
Залив
Залив на северо-западе Аравийского моря, через Ормузский пролив соединяется с Персидским заливом. Длина залива составляет около 450 километров, ширина - до 330 км. Максимальная глубина - 3694 метра. Северное побережье залива принадлежит Ирану и Пакистану, южное - Оману и Объединённым Арабским Эмиратам.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное