В Кремле прокомментировали ситуацию в Оманском заливеРИА Новости 07:17

Голословные обвинения в адрес Ирана по ситуации в Оманском заливе "вряд ли можно принимать во внимание", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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