Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал действия полицейских, подозреваемых в изнасилованиях в Анапе и Екатеринбурге, сообщает RT. Он назвал данные ситуации отвратительными и неприемлемыми.

Политика В Генпрокуратуре Украины заявили, что Вышинского готовят к обмену Пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган утверждает, что руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского освободили из-под стражи в рамках подготовки обмена задержанными между Россией и Украиной.

Происшествия СК возбудил дело после ДТП на западе Москвы, в котором погибла девочка Следователи возбудили уголовное дело по факту смертельного наезда Range Rover на девочку на западе Москвы.

Общество Синоптики пообещали теплую осень и позднюю зиму в Москве По словам Тишковца, наступление климатической зимы сместится как минимум на конец ноября — начало декабря.

Экономика В России зафиксировали рост уровня бедности Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума в I полугодии 2019 года увеличилась на 0,2 млн человек по сравнению с I полугодием 2018 года и составила 19,8 млн человек, уровень бедности вырос до 13,5% с 13,3%, сообщил во вторник Росстат.

Армия и оружие Опубликовано видео «плоского штопора» в исполнении Су-57 На видеозаписи запечатлен взлет и выполнение элементов «плоского штопора», во время которых истребитель Су-57 крутится в небе.

Политика Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.

Политика Лукашенко не поедет в Польшу из солидарности с Путиным, пишут СМИ Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался приехать в Варшаву на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны, сообщает Rzeczpospolita со ссылкой на источники.

Происшествия Суд отправил угонщика самолета в ХМАО на принудительное лечение Суд Ханты-Мансийского автономного округа принял решение отправить на принудительное лечение Павла Шаповалова, который в январе текущего года пытался угнать самолет «Аэрофлота».

Общество На портале госуслуг появится возможность проверить историю автомобиля Например, ведение единого реестра, по которому можно будет проверить онлайн всю историю регистрационных действий, то есть полный трекинг владения автомобилем.

Гаджеты Meizu представила Meizu 16S Pro с процессором Snapdragon 855 Plus Вице-президент Meizu Technology Ван Чжицян на презентации смартфона Meizu 16s Pro заявил, что компания не планирует развивать смартфоны с вырезами в экране, а вместо этого она будет следовать своей концепции – узкие рамки, на которых размещена основная камера и динамик.

Происшествия Пострадавшая в Турции девочка умерла в больнице Пострадавшая в Турции девочка умерла в больнице. Об этом ее отец Андрис Лейкуцис сообщил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Экономика Арбитраж признал банкротом одну из компаний «Натали Турс» В сентябре 2018 года туроператор «Натали Турс» остановил деятельность в связи с исключением Ростуризмом из реестра юридических лиц, работающих под брендом компании.

Общество Жители Приангарья поблагодарили новосибирских спасателей за помощь Жители города Тулун Иркутской области направили спасателям Сибирского спасательного центра благодарность за помощь при ликвидации последствий паводка, сообщили ИА REGNUM в ГУ МЧС РФ по Новосибирской области.

Происшествия В Испании дети заболели «синдромом оборотня» В Испании у почти 20 детей обнаружили «синдром оборотня» или гипертрихоз (избыточный рост волос).

Экономика РБК сообщил о дефиците авокадо в российских магазинах Рост спроса на авокадо привел к тому, что в августе 2019 г. торговые сети столкнулись с сезонной нехваткой этого фрукта, пишет РБК: потребители заметили, что в некоторых сетевых магазинах Москвы его не было, а в других – либо была в наличие только продукция низкого качества, либо по высокой цене.

Наука Пища на растительном масле резко осложняет заболевание раком Ученые предупреждают, что, в случае если у человека уже диагностировали рак толстой кишки и он продолжает употреблять жареную на растительном масле пищу, существует вероятность перехода заболевания в более агрессивную стадию.

Футбол Сутормин передал своему первому тренеру миллион рублей Полузащитник футбольного «Зенита» Алексей Сутормин перевёл миллион рублей своему первому тренеру Александру Грекову.

Экономика Медведев сообщил о целях нового трехлетнего бюджета России Проект бюджета на 2020 год и плановый период до 2022 года сохраняют социальную направленность и ориентирован на исполнение целей национальных проектов.

Политика Госдеп раскрыл цель несостоявшейся поездки сенаторов США в Россию Сенаторы США Рон Джонсон и Крис Мерфи, которые утверждают, что им отказали в получении визы в Россию, планировали в ходе своей поездки обсудить вопросы двусторонних отношений и оценить перспективы для более конструктивного взаимодействия двух стран, заявили в Госдепе США.

Общество Алиментщиков заставят оплачивать аренду жилья и ипотеку бывших семей Если документ будет одобрен, то отец будет обязан оплачивать аренду жилья или частично платежи по ипотеке бывшей жене и детям.

Религия Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.

Шоу-бизнес 46-летняя Мария Миронова ждет второго ребенка Известная актриса Мария Миронова удивила поклонников новостью, что скоро станет мамой во второй раз.

Политика США подтвердили ужесточение пошлин против Китая Власти США официально подтвердили, что таможенные пошлины на ряд товаров, экспортируемых из Китая в Соединенные Штаты, будут повышены с 10% до 15%.

Политика Гройсман записал прощальное видеообращение Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, который в ближайшее время покинет свой пост, записал прощальное видеообращение к украинцам и своему преемнику.