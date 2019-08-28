Происшествия

Газета.RuГазета.RuПесков прокомментировал инцидент с полицейскими в Анапе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал действия полицейских, подозреваемых в изнасилованиях в Анапе и Екатеринбурге, сообщает RT. Он назвал данные ситуации отвратительными и неприемлемыми.
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Кремль прокомментировал историю с надругательством полицейскими над 17-летней спортсменкой на пляже в Краснодарском крае

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Представитель президента призвал не судить полицейских из-за их коллег, изнасиловавших девушек в Екатеринбурге и Анапе

URA.Ru06:31

В Кремле не считают преступления полицейских следствием их «тотальной безнаказанности»

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В Кремле прокомментировали инцидент с полицейскими в Анапе

RT на русском08:02

В Кремле прокомментировали инцидент с полицейскими в Анапе

РИА Новости07:58

Песков – о групповых изнасилованиях девушек полицейскими в Екатеринбурге и Анапе

Znak.com07:18

В Кремле назвали инцидент с полицейскими в Анапе отвратительным

Кубань 2408:06
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Экономика

Импортную органическую продукцию могут убрать с прилавков РФ

Органической продукции, не имеющей российских сертификатов, грозит исчезновение с прилавков после вступления в силу закона «Об органической продукции».
REGNUM 01:13
Религия

Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы

Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
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Политика

Президент Грузии назвала условия диалога с Россией

Напомнив, что Россия и Грузия не имеют дипломатических отношений уже 11 лет, Зурабишвили отметила, что возобновлению контактов должно предшествовать осознание произошедших изменений в позиции Москвы по отношению к Тбилиси.
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В ближайшие сутки в московский регион придет мороз

Похолодание до -2 градусов ожидается в ближайшие сутки в столичном регионе, сообщает "Российская газета" со ссылкой на Метеобюро Москвы и области.
Интерфакс 03:44
Происшествия

Третьего погибшего извлекли из-под завалов здания в Новосибирске

Тело третьего погибшего извлечено из-под завалов обрушившейся насосной станции в Новосибирске, подтвердили РБК в пресс-службе областного главка МЧС.
РБК 05:53
Происшествия

На директора ФБК Жданова завели дело из-за фильма «Он вам не Димон»

В отношении руководителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова возбудили уголовное дело из-за того, что он якобы не удаляет из Интернета фильм «Он вам не Димон».
News.ru 05:47
Общество

Минпросвещения разработало правила этики для учителей

Минпросвещения России совместно с Общероссийским профсоюзом образования разработало и направило в регионы положение о нормах профессиональной этики педагогических работников, в котором призывало педагогов воздержаться от публикации в интернете информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей.
ТАСС вчера в 17:18
Политика

Парламент Венесуэлы объявил недействительным военный договор с Россией

Подконтрольная оппозиции Национальная ассамблея (парламент) Венесуэлы объявила «недействительным» новое соглашение о военном сотрудничестве с Россией, предусматривающее взаимные визиты военных кораблей.
Взгляд.ру 26 августа в 22:03
Экономика

Forbes составил обновлённый рейтинг богатейших семей России

RT на русском 03:20
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Эммануил Виторган стал отцом в возрасте 79 лет

Клара стала четвертым ребенком 79-летнего Эммануила Виторгана.
РИА Новости 06:49
Армия и оружие

Появилось видео «плоского штопора» в исполнении Су-57

Телеканал RT опубликовал видео тренировочного полета истребителя Су-57 с выполнением фигуры высшего пилотажа «плоский штопор».
Известия 01:23
Общество

Во Владивостоке введен режим ЧС

Во Владивостоке объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за продолжающихся ливней, передает ТАСС.
Вести.Ru 07:55
Политика

Зеленский приветствовал присоединение США к «нормандскому формату»

Украина приветствовала бы присоединение Соединённых Штатов к переговорам по урегулированию ситуации в Донбассе в «нормандском формате».
REGNUM 09:01
Политика

Испытания самолёта МС-21 с российским двигателем начнутся в 2020 году

Первый полёт он совершил 28 мая 2017 года.
Говорит Москва 08:59
Общество

Фестиваль «НАШИ в городе» пройдет на проспекте Сахарова 7-8 сентября

Российская газета 05:52
Происшествия

В Ленобласти возбудили дело против донора с ВИЧ

ВИЧ-инфицированная жительница Ленинградской области стала фигуранткой уголовного дела, сдав донорскую кровь, сообщила в среду пресс-служба областной прокуратуры.
ТАСС 05:39
Происшествия

В Анапе полицейских подозревают в насилии над 17-летней девушкой

ЮГ Times вчера в 01:57
Политика

МИД России прокомментировал новые санкции США по делу Скрипалей

Россия никогда не примет навязываемые ей «правила поведения» по чьим-либо лекалам, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя вступление в силу 26 августа второго пакета санкций США по делу об отравлении в Солсбери.
RT на русском 09:04
Экономика

МВД поддержало инициативу банков о блокировке карт на 30 дней

По поводу срока блокировки карт на 30 дней мнения банкиров на совещании разделились: часть банков считают, что необходимо использовать эту меру, часть выступают за то, чтобы более детально проработать механизм, рассказал Войлуков.
РБК вчера в 13:45
Интернет

Бывшего сотрудника Google обвинили в краже технологий

Бывшего инженера Google Энтони Левандовски обвиняют в краже интеллектуальной собственности, связанной с технологией беспилотных автомобилей, которую он впоследствии якобы передал в Uber.
Газета.Ru 07:44
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Нападающий «Уфы» Игбоун может перейти в тульский «Арсенал»

Форвард футбольного клуба "Уфа" Сильвестр Игбоун может стать игроком тульского "Арсенала". Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
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Россиян лишили индивидуального пенсионного капитала

Вопреки прежним заявлениям представителей Пенсионного фонда России (ПФР) и Минфина, из проекта закона о новой системе убрали понятие индивидуального пенсионного капитала.
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Космос

SpaceX успешно испытала аппарат Starhopper

Новая стартовая площадка компании SpaceX в районе Бока-Чика в штате Техас стала местом испытания космического аппарата Starhopper.
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Копылов выступит на турнире UFC в Москве

Российский боец ММА Роман Копылов выступит на турнире UFC в Москве 9 ноября. Об этом сообщил менеджер бойца Александр Скаредин.
Спорт-Экспресс 09:01
Армия и оружие

Россия получила несколько заявок на покупку истребителя МиГ-35

Военное обозрение 07:27
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Коломойский призвал к частичному снятию санкций с России

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает целесообразным снять с России часть санкций.
RT на русском 09:23
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Число отравившихся суши в Самаре возросло до 48 человек

Российская газета 08:13
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Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.
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46-летняя Мария Миронова ждет второго ребенка

Известная актриса Мария Миронова удивила поклонников новостью, что скоро станет мамой во второй раз.
Passion.ru 07:11
Происшествия

Рабочие в люльке спасли семью из трех человек от пожара в Подмосковье

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