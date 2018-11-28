Наличие у журналиста Брилева британского гражданства "не может являться поводом для обвинений или критики". Об этом сказал в эфире радиостанции "Эхо Москвы" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

с чего всё началось

Президент хорошо знает Сергея Брилева, как и других именитых журналистов, которые с ним работают. В целом нам непонятна шумиха, которая по этому вопросу была устроена. Брилев абсолютно ничего не нарушает, имея гражданство другой страны.

Британское гражданство популярного телеведущего, заместителя гендиректора канала «Россия 1» Сергея Брилева «не может являться поводом для обвинений или критики», заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире «Эха Москвы».

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