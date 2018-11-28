Политика

Песков прокомментировал британское гражданство телеведущего Брилева
Газета.Ru
10:52

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремлю непонятна шумиха вокруг наличия у телеведущего Сергея Брилева гражданства Британии, передает "Эхо Москвы".
Газета.Ru10:52
Дмитрий Песков
Президент хорошо знает Сергея Брилева, как и других именитых журналистов, которые с ним работают. В целом нам непонятна шумиха, которая по этому вопросу была устроена. Брилев абсолютно ничего не нарушает, имея гражданство другой страны.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельLenta.ru 10:01
с чего всё началось

Песков — «Эху»: Наличие у С.Брилева британского гражданства «не может являться поводом для обвинений или критики»

Наличие у журналиста Брилева британского гражданства "не может являться поводом для обвинений или критики". Об этом сказал в эфире радиостанции "Эхо Москвы" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Российский журналист
Российский журналист и телеведущий, общественный деятель. Руководитель и ведущий программы «Вести в субботу», член Президиума Совета по внешней и оборонной политике, соучредитель и президент «Института Беринга-Беллинсгаузена», член Академии Российского телевидения, заместитель директора ГТК Телеканал «Россия» по специальным информационным проектам.
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