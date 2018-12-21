К сожалению, Вашингтон должен нянчиться с Порошенко, даже несмотря на его достаточно слабые электоральные позиции. Слишком много денег вложено в Украину, слишком много денег вложено в переворот на Украине, слишком много денег вложено в то, чтобы оправдать этот переворот.