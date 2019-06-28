Политика

Песков пояснил слова Путина про либерализмLife.ru 08:32

Как сообщал Лайф, президент России Владимир Путин дал интервью журналистам британской газеты Financial Times, в котором раскритиковал либеральную идею. Российский лидер отметил, в частности, что она себя изжила и не должна доминировать.
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Кремль: Путину близки идеи либерализма, но он против их навязывания

Коммерсантъ08:48

Назло Фукуяме: Путин выразил свое отношение к либеральной идее

Красная веснавчера в 17:07

Песков рассказал об отношении Путина к либеральным идеям

Интерфакс07:57

Песков объяснил слова Путина об изжившей себя либеральной идее

РБК07:44

В Кремле пояснили слова Путина про либерализм

Газета.Ru07:53

Песков: сам либерализм Путину близок, но он против агрессивного навязывания этих идей

ТАСС07:43

Песков прояснил позицию Путина по либерализму

Вести.Ru08:10
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Транспорт

Опубликовано видео подтопления в районе аэропорта Шереметьево

Обновлено в 08:13
Шоу-бизнес

Никита Пресняков продемонстрировал семейную идиллию с женой

Уставший от слухов артист, судя по всему, решил положить им конец, продемонстрировав аудитории семейную идиллию с женой.
Обновлено в 01:48
Экономика

Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании

Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.
Обновлено в 13:34
Политика

Переговоры Путина и Трампа закончились

Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом завершились.
Обновлено в 02:29
Происшествия

Вступил в силу закон об ужесточении ответственности за «пьяные» ДТП

С 28 июня начала действовать новая редакция УК РФ, по которой участник пьяного ДТП может сесть за решетку на срок до 15 лет.
Обновлено в 04:12
Политика

ОПГ Навального пытается спасти утопающую Соболь «сливом» Митрохина

Становится ясно, что команда Навального, не рассчитывая на честную победу, пустила в ход против Митрохина и других своих конкурентов отточенную на Федермессер схему — давление и травлю.
Обновлено в 12:57
Автоспорт

Пилот «Формулы-1» разбил машину и обрадовался

Пилот команды «Формулы-1» Mercedes Вальттери Боттас прокомментировал аварию, в которую он попал во время тренировки на Гран-при Австрии.
Обновлено в 13:32
Общество

Во Франции температура достигла рекордных +45,9 °С

Обновлено в 14:20
Происшествия

В Иркутской области эвакуируют город Тулун из-за паводка

МЧС и муниципальные власти начали эвакуировать город Тулун в Иркутской области в связи с резким повышением уровня воды.
Обновлено в 07:55
Политика

Британский журналист поделился впечатлениями от интервью с Путиным

Журналист The Financial Times Лайонел Барбер в эфире радиостанции LBC поделился впечатлениями от интервью с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 13:52
Происшествия

В афганской больнице прогремел взрыв

Взрыв прогремел в больнице города Джалалабад в афганской провинции Нангархар.
Обновлено в 13:52
Общество

Жителя Архангельска оштрафовали за критику Путина «ВКонтакте»

Суд Архангельской области оштрафовал на 15 тыс. рублей жителя посёлка Авнюга по статье об оскорблении власти, сообщает местное издание 29.ru .
Обновлено в 10:48
Политика

Глава МВД Грузии пообещал не впускать депутата Госдумы Гаврилова

Министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария сообщил, что депутата Госдумы Сергея Гаврилова больше не пустят в страну.
Обновлено в 12:16
Политика

ЕС объявил о запуске транзакций с Ираном через механизм INSTEX

В документе отмечается, что три страны-основателя INSTEX подтвердили, что некоторые государства-члены ЕС находятся в процессе присоединения к INSTEX в качестве акционеров этого специализированного механизма, призванного содействовать законному ведению бизнеса с Ираном.
Обновлено в 14:42
Происшествия

В Тюмени начальник колонии за взятку поселил осужденного в «квартире»

Начальник, сообщает пресс-служба регионального СК, с марта прошлого года по май этого каждый месяц получал от заключенного по сто тысяч рублей за удобства: "подопечный" сотрудника системы исполнения наказаний поселился в отдельном помещении на территории цеха при колонии.
Обновлено в 08:03
Общество

Россияне рассказали о своих доходах на пенсии

Треть россиян считает, что для комфортной жизни на пенсии им хватит 30 тысяч рублей в месяц, такие результаты показал опрос НПФ «Сбербанка», имеющийся в распоряжении «Ленты.ру».
Обновлено в 08:40
Политика

В «Нафтогазе» ответили на заявление «Газпрома» по транзиту

Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко прокомментировал заявление руководителя «Газпрома» Алексея Миллера о готовности российской компании продлить действующий контракт на транзит газа с Украиной.
Обновлено в 14:06
Общество

Шарапова показала свой трехэтажный дом в США

Российская теннисистка Мария Шарапова показала журналистам свой дом в Лос-Анджелесе (США).
Обновлено в 11:50
Армия и оружие

В ДНР заявили о попадании мины в дом престарелых в Ясиноватой

Мина попала в крышу дома престарелых в подконтрольном самопровозглашенной Донецкой народной республике городе Ясиноватая из-за обстрела со стороны силовиков, жертв нет, сообщил журналистам представитель администрации города.
Обновлено в 14:49
Общество

Сын Алибасова заявил о заработанных на отравлении 26 млн

Обновлено в 07:34
Политика

Грузинская диаспора попросила Путина восстановить авиасообщение

Представители грузинской диаспоры в России обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой восстановить авиасообщение между двумя странами.
Обновлено в 14:29
Футбол

«Манчестер Юнайтед» рассчитывает купить хавбека «Ньюкасла»

Руководство английского "Манчестер Юнайтед" собирается пригласить североирландского полузащитника "Ньюкасл Юнайтед" Шона Лонгстаффа, который в прошедшем игровом сезоне стал основным игроком "сорок".
Обновлено в 12:59
Наука

Рожки да ножки

В странах — участниках ВОЗ новый пересмотр вступит в силу с 2022 года.
Обновлено 26 июня в 14:06
Общество

Дроздов высказался о запрете держать дома экзотических животных

Телеведущий Николай Дроздов оценил утвержденный в России списке животных, запрещенных к содержанию дома.
Обновлено в 09:24
Авто

В Смоленске продают самодельный спорткар за 5 млн рублей

Автомобиль, построенный руками местного мастера Сергея Максименкова по проекту известного автомобильного дизайнера Дмитрия Парфенова, оценили в 5 млн рублей.
Обновлено вчера в 21:00
Автоспорт

Даниил Квят: Сегодня был сложный день

Команда Toro Rosso не лучшим образом провела пятничные заезды на Ред Булл Ринге – ни Даниил Квят, ни Алекс Албон не смогли выйти из 66 секунд и заняли места во второй половине итоговых протоколов, жалуясь на проблемы с балансом.
Обновлено в 13:54
Политика

Минюст признал нежелательной работу фонда «Свободная Россия»

Фонд "Свободная Россия" включен в перечень иностранных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, сообщил журналистам директор департамента Минюста России Андрей Чумаков.
Обновлено в 12:33
Политика

Кадыров разделил мнение Путина про предателей

Предательство является худшим из всех низких поступков - так глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал слова президента России Владимира Путина, прокомментировавшего ранее дело с отравлением экс-полковника ГРУ Минобороны РФ Сергея Скрипаля.
Обновлено в 13:20
Политика

Зеленский предоставил гражданство иностранным наемникам ВСУ

Обновлено в 05:43
Транспорт

Федеральную трассу в Иркутской области перекрыли из-за паводка

Паводок стал причиной закрытия участка федеральной трассы Р-255 «Сибирь» в Иркутской области.
Обновлено в 01:02
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