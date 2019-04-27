Песков пошутил про сон и рабочий график ПутинаРИА Новости 03:38

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о насыщенном рабочем графике главы государства. Два дня назад Владимир Путин прилетел из Читы во Владивосток, где провел переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном, а затем отправился с двухдневным визитом в Китай.

Песков пошутил про сон и рабочий график Путина

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