Политика
Песков пошутил про сон и рабочий график ПутинаРИА Новости 03:38
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о насыщенном рабочем графике главы государства. Два дня назад Владимир Путин прилетел из Читы во Владивосток, где провел переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном, а затем отправился с двухдневным визитом в Китай.
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Политика
Путин допустил упрощенную выдачу гражданства России жителям Украины
Путин подчеркнул, что утверждения о том, что предоставление паспортов жителям Донбасса в упрощенном порядке дорого обойдется бюджету России, — это «страшилки», которые вбрасываются «теми людьми или теми политическими силами, которые не хотят, чтобы Россия как-то поддерживала людей, проживающих в Донбассе».
Обновлено в 07:53
Шоу-бизнес
Ковальчук объяснила, почему попросила голосовать за дочь Алсу
Юлия Ковальчук добавила, что много раз встречала ситуации, когда люди, называющие себя друзьями, предавали в карьере и в жизни.
Обновлено в 05:18
Религия
В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь
Обновлено в 07:34
Происшествия
Самолет Як-18 разбился в Хабаровском крае
При крушении самолета Як-18 на аэродроме Калинка в пригороде Хабаровска погибли два человека.
Обновлено в 03:39
Общество
Более ста священников Нью-Йорка заподозрили в педофилии
Около 120 священников римско-католической архиепархии Нью-Йорка подозреваются в сексуальных домогательств в отношении детей.
Обновлено в 07:38
Путешествия
Лодку Федора Конюхова сняли на видео
Пилоты военного самолета Чили сняли на видео российского путешественника Федора Конюхова, совершающего одиночный морской переход на весельной лодке "Акрос".
Обновлено в 02:55
Происшествия
Из шахты в ЛНР подняли тела всех погибших горняков
Спасатели подняли на поверхность тела всех 17 горняков, погибших при аварии в шахте «Схидкарбон» в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР).
Обновлено в 07:52
Политика
Путин назвал объем средств на выдачу паспортов жителям Донбасса
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в КНР завил, что в следующем году и в последующие годы может потребоваться около 100 миллиардов рублей для погашения расходов на выдачу паспортов РФ жителям Донбасса.
Обновлено в 05:23
Гаджеты
Huawei прокомментировала скандал с водозащитой флагманского P30 Pro
Вице-президент мобильного подразделения Huawei Ли Сяолун (Li Xiaolong) рассказал, какие требования нужно соблюдать, чтобы P30 Pro не «умер» после купания в ванне.
Обновлено в 04:27
Политика
Путин назвал беспределом приговор Бутиной
Российский лидер Владимир Путин, отвечая на вопрос корреспондента RT во время пресс-конференции по итогам визита в Китай, назвал 18-месячный приговор россиянке Марии Бутиной в США беспределом.
Обновлено в 05:32
Политика
Песков назвал возможное время проведения «Прямой линии» с Путиным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предположил, что "Прямая линия" с российским лидером Владимиром Путиным может состояться летом нынешнего года.
Обновлено в 02:20
Политика
Медведев потребовал наказать виновных в загрязнении нефти
Премьер-министр Дмитрий Медведев уже поручил найти и наказать виновных в попадании грязной нефти в "Дружбу".
Обновлено в 08:14
Культура
Документальный фильм про шоу «Голос. Дети» снял с эфира Первый канал
Фильм должен был выйти сегодня, в субботу, 27 апреля, в 10 часов 15 минут. Вместо него был показан фильм про святую Матрону, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:48
Политика
Путин распорядился о ликвидации последствий пожаров в Забайкалье
Российский президент Владимир Подписал указ, связанный с мерами по ликвидации пожаров в Забайкальском крае.
Обновлено вчера в 20:13
Авто
В продажу поступил обновленный кроссовер Chery Tiggo 8
Автопроизводитель Chery из КНР сообщил о начале продаж обновленной версии модели Tiggo в Китае.
Обновлено в 04:27
Футбол
Погба согласовал условия контракта с «Реалом»
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба согласовал контракт с мадридским "Реалом", передает "Советский спорт".
Обновлено в 06:14
Политика
Коломойский заявил о готовности консультировать Зеленского
Украинский предприниматель Игорь Коломойский в интервью программе «Центральное телевидение» телеканала НТВ заявил, что он готов консультировать избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 08:21
Политика
В штабе Зеленского допустили мир в Донбассе по плану России
Избранный президент Украины Владимир Зеленский может принести мир в Донбасс, причем на условиях российской стороны, но такой вариант не понравится украинским патриотам - заявили в штабе политика.
Обновлено в 02:20
Автоспорт
«Формула-1» в Баку: первые аварии и Льюис Хэмилтон на самокате - фото, видео
Пилоты "Формулы-2" первыми опробовали бакинскую трассу, и в этом же заезде случилась первая авария.
Обновлено вчера в 05:36
Авто
Составлен рейтинг регионов РФ с самыми большими продажами новых авто
Москва и Подмосковье стали крупнейшими региональными рынками по продажам новых легковых автомобилей в 1 квартале 2019 года.
Обновлено вчера в 10:10
Происшествия
Фанаты «Мстителей» избили посетителя кинотеатра за спойлеры
Посетителя кинотеатра в Гонконге, Китай, избили из-за спойлеров последней части киносерии «Мстители: Финал».
Обновлено вчера в 22:03
Политика
На Украине принят закон об исключительности украинского языка
Депутаты Верховной рады Украины приняли закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Обновлено 25 апреля в 06:22
Политика
Путин назвал условия прекращения газоснабжения Украины
Президент России Владимир Путин заявил о том, что если транзит газа из РФ через Украину прекратится, то не будет и газоснабжения Украины.
Обновлено в 05:27
Шоу-бизнес
Военных на Урале обвинили в накрутке голосов для дочери Алсу. Они все отрицают
По данным telegram-каналов, Ян Абрамов, отец девочки, якобы направил три тысячи сим-карт в воинские части Екатеринбурга, чтобы военные в нужный момент с них проголосовали.
Обновлено в 06:22
Происшествия
На Урале ребенок погиб после катания с горки
Обновлено в 08:14
Происшествия
В Петербурге 16 минометных мин нашли в 300 метрах от АЗС
Сообщение об обнаружении боеприпасов на краю лесополосы поступило в субботу, 27 апреля, около 10 часов утра от АЗС, расположенной в районе дома 1А по Приморскому шоссе.
Обновлено в 06:42