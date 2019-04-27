Политика

Песков пошутил про сон и рабочий график ПутинаРИА Новости 03:38

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о насыщенном рабочем графике главы государства. Два дня назад Владимир Путин прилетел из Читы во Владивосток, где провел переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном, а затем отправился с двухдневным визитом в Китай.
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Путин рассказал, что в последние дни спал по шесть часов в сутки

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«Он же Путин, он не спит»: Песков — о графике президента

Телеканал 360°02:59

Песков пошутил про сон Путина

РБК04:21

Песков пошутил, что Путин работает вместо сна

RT на русском03:39

Песков объяснил, почему Путину не обязательно высыпаться

Интерфакс03:10

Путин рассказал, сколько спал за последние дни

РИА Новости05:23
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 08:35, Ашберн
Политика

Путин допустил упрощенную выдачу гражданства России жителям Украины

Путин подчеркнул, что утверждения о том, что предоставление паспортов жителям Донбасса в упрощенном порядке дорого обойдется бюджету России, — это «страшилки», которые вбрасываются «теми людьми или теми политическими силами, которые не хотят, чтобы Россия как-то поддерживала людей, проживающих в Донбассе».
Обновлено в 07:53
Шоу-бизнес

Ковальчук объяснила, почему попросила голосовать за дочь Алсу

Юлия Ковальчук добавила, что много раз встречала ситуации, когда люди, называющие себя друзьями, предавали в карьере и в жизни.
Обновлено в 05:18
Религия

В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь

Обновлено в 07:34
Происшествия

Самолет Як-18 разбился в Хабаровском крае

При крушении самолета Як-18 на аэродроме Калинка в пригороде Хабаровска погибли два человека.
Обновлено в 03:39
Общество

Более ста священников Нью-Йорка заподозрили в педофилии

Около 120 священников римско-католической архиепархии Нью-Йорка подозреваются в сексуальных домогательств в отношении детей.
Обновлено в 07:38
Путешествия

Лодку Федора Конюхова сняли на видео

Пилоты военного самолета Чили сняли на видео российского путешественника Федора Конюхова, совершающего одиночный морской переход на весельной лодке "Акрос".
Обновлено в 02:55
Происшествия

Из шахты в ЛНР подняли тела всех погибших горняков

Спасатели подняли на поверхность тела всех 17 горняков, погибших при аварии в шахте «Схидкарбон» в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР).
Обновлено в 07:52
Политика

Путин назвал объем средств на выдачу паспортов жителям Донбасса

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в КНР завил, что в следующем году и в последующие годы может потребоваться около 100 миллиардов рублей для погашения расходов на выдачу паспортов РФ жителям Донбасса.
Обновлено в 05:23
Армия и оружие

Под Астраханью проведены боевые пуски из новейших РСЗО «Торнадо-С»

Обновлено в 07:54
Гаджеты

Huawei прокомментировала скандал с водозащитой флагманского P30 Pro

Вице-президент мобильного подразделения Huawei Ли Сяолун (Li Xiaolong) рассказал, какие требования нужно соблюдать, чтобы P30 Pro не «умер» после купания в ванне.
Обновлено в 04:27
Кино

Эмилия Кларк в образе Джона Сноу попыталась найти Стену в Нью-Йорке

Обновлено в 05:37
Политика

Путин назвал беспределом приговор Бутиной

Российский лидер Владимир Путин, отвечая на вопрос корреспондента RT во время пресс-конференции по итогам визита в Китай, назвал 18-месячный приговор россиянке Марии Бутиной в США беспределом.
Обновлено в 05:32
Политика

Песков назвал возможное время проведения «Прямой линии» с Путиным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предположил, что "Прямая линия" с российским лидером Владимиром Путиным может состояться летом нынешнего года.
Обновлено в 02:20
Политика

Медведев потребовал наказать виновных в загрязнении нефти

Премьер-министр Дмитрий Медведев уже поручил найти и наказать виновных в попадании грязной нефти в "Дружбу".
Обновлено в 08:14
Культура

Документальный фильм про шоу «Голос. Дети» снял с эфира Первый канал

Фильм должен был выйти сегодня, в субботу, 27 апреля, в 10 часов 15 минут. Вместо него был показан фильм про святую Матрону, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:48
Политика

Путин распорядился о ликвидации последствий пожаров в Забайкалье

Российский президент Владимир Подписал указ, связанный с мерами по ликвидации пожаров в Забайкальском крае.
Обновлено вчера в 20:13
Происшествия

В Уфе найдены тела пяти человек, считавшихся без вести пропавшими

Обновлено в 08:00
Авто

В продажу поступил обновленный кроссовер Chery Tiggo 8

Автопроизводитель Chery из КНР сообщил о начале продаж обновленной версии модели Tiggo в Китае.
Обновлено в 04:27
Футбол

Погба согласовал условия контракта с «Реалом»

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба согласовал контракт с мадридским "Реалом", передает "Советский спорт".
Обновлено в 06:14
Политика

Коломойский заявил о готовности консультировать Зеленского

Украинский предприниматель Игорь Коломойский в интервью программе «Центральное телевидение» телеканала НТВ заявил, что он готов консультировать избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 08:21
Политика

В штабе Зеленского допустили мир в Донбассе по плану России

Избранный президент Украины Владимир Зеленский может принести мир в Донбасс, причем на условиях российской стороны, но такой вариант не понравится украинским патриотам - заявили в штабе политика.
Обновлено в 02:20
Автоспорт

«Формула-1» в Баку: первые аварии и Льюис Хэмилтон на самокате - фото, видео

Пилоты "Формулы-2" первыми опробовали бакинскую трассу, и в этом же заезде случилась первая авария.
Обновлено вчера в 05:36
Авто

Составлен рейтинг регионов РФ с самыми большими продажами новых авто

Москва и Подмосковье стали крупнейшими региональными рынками по продажам новых легковых автомобилей в 1 квартале 2019 года.
Обновлено вчера в 10:10
Происшествия

Фанаты «Мстителей» избили посетителя кинотеатра за спойлеры

Посетителя кинотеатра в Гонконге, Китай, избили из-за спойлеров последней части киносерии «Мстители: Финал».
Обновлено вчера в 22:03
Политика

На Украине принят закон об исключительности украинского языка

Депутаты Верховной рады Украины приняли закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Обновлено 25 апреля в 06:22
Политика

Путин назвал условия прекращения газоснабжения Украины

Президент России Владимир Путин заявил о том, что если транзит газа из РФ через Украину прекратится, то не будет и газоснабжения Украины.
Обновлено в 05:27
Шоу-бизнес

Военных на Урале обвинили в накрутке голосов для дочери Алсу. Они все отрицают

По данным telegram-каналов, Ян Абрамов, отец девочки, якобы направил три тысячи сим-карт в воинские части Екатеринбурга, чтобы военные в нужный момент с них проголосовали.
Обновлено в 06:22
Игры

Авторы Satisfactory пожалели, что променяли Steam на Epic Games Store

Обновлено в 08:01
Происшествия

На Урале ребенок погиб после катания с горки

Обновлено в 08:14
Происшествия

В Петербурге 16 минометных мин нашли в 300 метрах от АЗС

Сообщение об обнаружении боеприпасов на краю лесополосы поступило в субботу, 27 апреля, около 10 часов утра от АЗС, расположенной в районе дома 1А по Приморскому шоссе.
Обновлено в 06:42
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