Песков пошутил, что Путин работает вместо снаRT на русском 03:39

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пошутил о том, что российский лидер Владимир Путин работает вместо того, чтобы спать. «Он же Путин, он не спит, он работает», — приводит РИА Новости слова Пескова.

Культура Первый канал снял с эфира документальный фильм про шоу «Голос. Дети» Фильм всегда выходит на следующий день после финала и был анонсирован на субботу 10:15 мск.

Театры Екатеринбургский театр кукол получил премию из рук СТД Союз театральных деятелей (СТД) России наградил Екатеринбургский театр кукол «За весомый вклад в развитие детского театра в России», церемония награждения состоялась 26 апреля в театра «Зазеркалье», сообщает ТАСС.

Происшествия В Уфе найдены мертвыми пять человек, считавшиеся пропавшими Ранее сообщалось, о возбуждении двух уголовных дела по факту пропажи в Уфе пяти человек: 22-летней девушки и ее девятимесячного ребенка, а также матери девушки, 39-летней женщины, и двух других ее детей, мальчиков в возрасте двух и шести лет.

Политика Путин заявил о возможной упрощенной выдаче паспортов гражданам Украины Москва думает над тем, чтобы предоставлять гражданство в упрощенном порядке не только жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), но и гражданам Украины.

Футбол Вице-президентом «Спартака» может стать Сергей Михайлов Новым вице-президентом московского "Спартака" может стать член совета директоров "Лукойла" Сергей Михайлов.

Автоспорт Даниил Квят разбил болид в свой день рождения Сегодня россиянин Даниил Квят, родившийся в Уфе, отмечает свой 25-й день рождения.

Кино Умерла актриса Элина Быстрицкая В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.

Политика Сын Лукашенко покорил девушек внешним видом Пользователи социальных сетей, в основном девушки, поражены внешним видом третьего сына главы Белоруссии Александра Лукашенко — Николая.

Наука В РФ разработано инновационное лекарство для лечения болезней суставов В Приволжском федеральном университете разработали инновационное лекарство для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, прежде всего, артрита и артроза, пишут «Известия».

Шоу-бизнес Галкин не пустит своих детей на «Голос» после победы дочери Алсу В сториз в инстаграме, записанной около часа ночи, Галкин под впечатлением увиденного заявил, что не пустит на "Голос" их общих с Аллой Пугачевой детей.

Путешествия Лодку Федора Конюхова сняли на видео Пилоты военного самолета Чили сняли на видео российского путешественника Федора Конюхова, совершающего одиночный морской переход на весельной лодке "Акрос".

Общество Медведев поручил улучшить графики работы детсадов и школ Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил внести в правительство предложения по совершенствованию графиков работы школ и детских садов.

Здоровье Жители 19 районов Кировской области рискуют здоровьем при употреблении питьевой воды Жители 19 районов области имеют потенциальный риск для здоровья при употреблении питьевой воды.

Происшествия В Красноярске горит оборонный завод «Красмаш» На красноярском оборонном заводе «Красмаш», который входит в госкорпорацию «Роскосмос» и производит межконтинентальные ракеты «Синева» произошел пожар.

Политика В ООН прокомментировали выход США из договора о торговле оружием Напомним, 26 апреля президент США Дональд Трамп объявил о выходе Соединенных Штатов из международного договора о торговле оружием, подписанного в 2013 году президентом Бараком Обамой.

Политика Ким Чен Ын покинул Владивосток на поезде Перед отъездом лидер КНДР принял участие в прощальной церемонии перед зданием вокзала Лидер КНДР Ким Чен Ын завершил свой первый визит в Россию и отбыл из Владивостока на спецпоезде, передает РИА Новости.

Футбол Игроки «Болтона» отказались выходить на матчи из-за задержек зарплаты Футболисты «Болтона» отказались выходить на оставшиеся матчи сезона в Чемпионшипе из-за невыплаты заработной платы, сообщает BBC.

Политика Путин распорядился о ликвидации последствий пожаров в Забайкалье Российский президент Владимир Подписал указ, связанный с мерами по ликвидации пожаров в Забайкальском крае.

Происшествия Из шахты в ЛНР после аварии подняли тела 13 горняков Спасатели подняли на поверхность тела 13 горняков, погибших при аварии на шахте «Схидкарбон» в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР).

Армия и оружие В Китае испытали многоразовую гиперзвуковую ракету Журнал Popular Mechanics сообщил, что в Китае прошли испытания прототипа многоразовой гиперзвуковой ракеты Jia Geng № 1. Испытания проходили на северо-западе КНР.

Происшествия Шесть человек пострадали при взрыве бытового газа в Дагестане Шесть человек пострадали в результате взрыва бытового газа в частном доме в Хасавюрте Республики Дагестан.

Политика Daimler удивился наличию у Ким Чен Ына его лимузинов Концерн Daimler был крайне удивлен, что северокорейский лидер Ким Чен Ын передвигается на лимузинах его производства, сообщил ТАСС со ссылкой на представителя концерна Зильке Мокерта.

Авто Эксперты назвали сигналы скорой поломки двигателя авто Эксперты озвучили главные сигналы того, что двигатель авто находится в плохом состоянии и близок к поломке.

Происшествия Самолет Як-18 разбился в Хабаровском крае При крушении самолета Як-18 на аэродроме Калинка в пригороде Хабаровска погибли два человека.

Политика Загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба» могло быть умышленным Российский оператор магистральных нефтепроводов публичное акционерное общество «Транснефть» заявило, что загрязнение нефти хлорорганикой в трубопроводе «Дружба» произошло умышленно, то есть речь может идти о диверсии.

Шоу-бизнес Сергей Лазарев рассказал, как решился на сына вне брака Певец умудрялся скрывать ребенка целых два года, однако журналистам удалось заполучить видеозапись, на которой артист вместе с мальчиком выходит из храма.

Политика Киевский суд открыл дело о запрете Порошенко на выезд за границу Производство по делу открыто по иску блогера Александра Дубинского, который просит суд "запретить чиновникам и политикам выезжать за границу в течение одного года после парламентских и президентских выборов", отмечается в сообщении суда.