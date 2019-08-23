Политика

Песков подтвердил визит Эрдогана в МосквуГазета.Ru 14:21

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что в Москве 27 августа состоятся переговоры Владимира Путина и турецкого лидера Тайипа Эрдогана, передает РИА "Новости". "Переговоры пройдут в Москве", - сказал Песков. Ранее стало известно, что Эрдоган приедет с однодневным визитом.
Читать в источнике
Комментировать11

Подробнее о событии

В Анкаре назвали дату визита Эрдогана в Россию

РБК13:43

Эрдоган намерен обсудить с Трампом ситуацию на севере Сирии

ТАСС13:23

Эрдоган намерен обсудить с Трампом ситуацию на севере Сирии

РЕН ТВ13:26

Эрдоган и Путин проведут переговоры 27 августа в Москве

RT на русском12:59

Эрдоган собрался посетить Россию

Московский Комсомолец12:50

Путин встретится с Эрдоганом на авиасалоне «МАКС»

Российская газета13:37

В Кремле анонсировали переговоры Путина и Эрдогана

РИА Новости12:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 14:56, Ашберн
Кино

Скончался режиссер Михаил Ведышев

Обновлено в 10:53
Общество

В американском приюте поселился огромный кот

В американском приюте для животных Моrrіs Апімаl Rеfиде в Филадельфии поселился огромный кот, происхождением которого заинтересовалась даже полиция.
Обновлено в 10:09
Энергетика

Цены на нефть резко пошли вниз после новостей из Китая

Фьючерсы на нефть резко пошли вниз после новостей о введении Китаем ответных пошлин на американские товары стоимостью $75 млрд в год.
Обновлено в 08:47
Политика

Мария Захарова станцевала лезгинку

Официальный представитель МИД Россиии Мария Захарова станцевала лезгинку перед публикой на молодежном форуме «Машук-2019».
Обновлено вчера в 12:15
Шоу-бизнес

Директор Анастасии Заворотнюк ответил на слухи о раке мозга у актрисы

Концертный директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы.
Обновлено в 06:57
Авто

Стали известны главные конкуренты Lada XRAY Cross с вариатором

Главными конкурентами новой версии LADA XRay Cross, по мнению маркетологов российского автогиганта, являются четыре автомобиля: KIA Rio X-Line; Hyundai Creta; Renault Duster; Renault Kaptur; Renault Sandero.
Обновлено в 01:21
Происшествия

Управляющий отеля обвинил родителей пострадавшей девочки в Турции

Управляющий отеля Sunhill в турецком Бодруме назвал родителей 12-летней россиянки виновными в трагедии, в результате которой руку девочки засосал насос бассейна.
Обновлено в 13:52
Футбол

Хенрик Ларссон покинул пост тренера «Хельсингборга» из-за оскорблений

Главный тренер «Хельсингборга» Хенрик Ларссон ушел из команды спустя 2 месяца после назначения из-за большого количества оскорблений в свой адрес.
Обновлено в 09:07
Шоу-бизнес

Богомолов назвал Собчак будущей женой

В интервью «Московскому комсомольцу» режиссер назвал журналистку своей будущей женой. А еще снова признался ей в чувствах.
Обновлено в 03:15
Происшествия

Заблудившаяся в лесу пятилетняя Зарина рассказала, как смогла выжить

Обновлено вчера в 14:59
Происшествия

Сотрудников «Крестов» уволили после публикации видео с избиением

Обновлено в 11:02
Шоу-бизнес

Ольга Бузова раскрыла секрет идеального пресса

Ольга Бузова раскрыла секрет своего идеального пресса с выделяющимися кубиками.
Обновлено в 07:46
Общество

На AliExpress можно будет возвращать товары без объяснения причин

Популярный китайский маркетплейс AliExpress объявил о запуске новой услуги — теперь покупатели из Российской Федерации смогут возвращать товары без объяснения причин.
Обновлено в 04:17
Хоккей

Путин провел символическое вбрасывание шайбы на Кубке мира по хоккею

Обновлено в 13:15
Экономика

Глава ФРС назвал позитивной ситуацию в экономике США

Ситуация в экономике США в целом благоприятная, и Федеральная резервная система (ФРС) США предпримет все необходимые меры для того, чтобы сохранить позитивные тенденции.
Обновлено в 12:25
Политика

Медведев назвал условия перехода на четырёхдневную рабочую неделю

Переход на четырёхдневную рабочую неделю в России возможен, но «не сию секунду», заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 12:41
Происшествия

Главу окружной налоговой инспекции Москвы арестовали по делу о взятке

Пресненский суд Москвы арестовал главу налоговой инспекции по Южному административному округу Марию Андреянову, обвиняемую в получении взятки в особо крупном размере.
Обновлено в 12:24
Политика

Американский бизнесмен уволился после романа с Бутиной

Основатель крупного американского интернет-магазина Overstock.com Патрик Бирн, ранее заявивший о связи с россиянкой Марией Бутиной с ведома ФБР, покинул руководящий пост в компании.
Обновлено в 01:24
Происшествия

Bild: уроженец Чечни застрелен в Берлине

Неизвестный застрелил в берлинском районе Моабит уроженца Чечни, известного полиции исламиста.
Обновлено в 11:05
Политика

Поддержанный Яшиным кандидат от КПРФ снялся с выборов в Мосгордуму

Решение сняться с выборов Колмагоров принял сам, сообщил «Ведомостям» кандидат от КПРФ по 8-му округу Вадим Кумин, который возглавляет команду партии на выборах в Мосгордуму.
Обновлено в 10:23
Политика

Нетаньяху рассказал Путину о визите на Украину

Обновлено в 11:37
Космос

4 загадочных артефакта внеземного происхождения

Независимые исследовательские работы указали на наличие в метеорите ископаемых водорослей, имеющих внеземное происхождение.
Обновлено в 07:48
Единоборства

Боксеры Ковалев и Ярд прошли взвешивание перед чемпионским боем

В Челябинске прошла церемония взвешивания перед боксерским поединком Сергея Ковалева и Энтони Ярда.
Обновлено в 06:37
Технологии

Тестированием нового ПО для Boeing 737 MAX займутся неопытные пилоты

Федеральное авиационное управление США (FAA) заявило о намерении привлечь пилотов с минимальным опытом для тестирования ими нового программного обеспечения, применяемого в Boeing 737 MAX.
Обновлено в 12:20
Спорт

Латыпов: сложная гонка, не ожидал от себя бронзовой медали

Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал завоевание бронзовой медали суперспринта на летнем чемпионате мира по биатлону.
Обновлено в 11:42
Гаджеты

Bloomberg узнал о планах Apple выпустить три новые модели iPhone

Новый MacBook Pro получит экран с диагональю в 16 дюймов, став самым большим в линейке ноутбуков марки.
Обновлено вчера в 13:19
Авто

В Германии обнаружена стоянка с тысячами неисправных Mercedes-Benz

Как сообщает издание «Wroom» со ссылкой на Radio Bremen, возле города Бремен обосновались тысячи автомобилей немецкой марки Mercedes-Benz, у которых есть дефекты.
Обновлено в 04:55
Культура

Михалков рассказал о своём восстановлении после семи операций

Режиссёр Никита Михалков в беседе с URA.RU рассказал о своём восстановлении после семи операций.
Обновлено в 14:14
Хоккей

Хоккеист Кузнецов дисквалифицирован на четыре года за кокаин

1. Российского хоккеиста отстранили от международных турниров Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталс» и форвард национальной сборной Евгений Кузнецов получил четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено в 09:59
Политика

Как пакт Молотова — Риббентропа предопределил победу над нацизмом

80 лет назад был заключён договор о ненападении между Германией и Советским Союзом, известный также как пакт Молотова — Риббентропа.
Обновлено в 02:45
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное