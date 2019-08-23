Политика
Песков подтвердил визит Эрдогана в МосквуГазета.Ru 14:21
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что в Москве 27 августа состоятся переговоры Владимира Путина и турецкого лидера Тайипа Эрдогана, передает РИА "Новости". "Переговоры пройдут в Москве", - сказал Песков. Ранее стало известно, что Эрдоган приедет с однодневным визитом.
Читать в источнике
Оценить25
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 14:56, Ашберн
Кино
Скончался режиссер Михаил Ведышев
Обновлено в 10:53
Общество
В американском приюте поселился огромный кот
В американском приюте для животных Моrrіs Апімаl Rеfиде в Филадельфии поселился огромный кот, происхождением которого заинтересовалась даже полиция.
Обновлено в 10:09
Энергетика
Цены на нефть резко пошли вниз после новостей из Китая
Фьючерсы на нефть резко пошли вниз после новостей о введении Китаем ответных пошлин на американские товары стоимостью $75 млрд в год.
Обновлено в 08:47
Политика
Мария Захарова станцевала лезгинку
Официальный представитель МИД Россиии Мария Захарова станцевала лезгинку перед публикой на молодежном форуме «Машук-2019».
Обновлено вчера в 12:15
Шоу-бизнес
Директор Анастасии Заворотнюк ответил на слухи о раке мозга у актрисы
Концертный директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы.
Обновлено в 06:57
Авто
Стали известны главные конкуренты Lada XRAY Cross с вариатором
Главными конкурентами новой версии LADA XRay Cross, по мнению маркетологов российского автогиганта, являются четыре автомобиля: KIA Rio X-Line; Hyundai Creta; Renault Duster; Renault Kaptur; Renault Sandero.
Обновлено в 01:21
Происшествия
Управляющий отеля обвинил родителей пострадавшей девочки в Турции
Управляющий отеля Sunhill в турецком Бодруме назвал родителей 12-летней россиянки виновными в трагедии, в результате которой руку девочки засосал насос бассейна.
Обновлено в 13:52
Футбол
Хенрик Ларссон покинул пост тренера «Хельсингборга» из-за оскорблений
Главный тренер «Хельсингборга» Хенрик Ларссон ушел из команды спустя 2 месяца после назначения из-за большого количества оскорблений в свой адрес.
Обновлено в 09:07
Шоу-бизнес
Богомолов назвал Собчак будущей женой
В интервью «Московскому комсомольцу» режиссер назвал журналистку своей будущей женой. А еще снова признался ей в чувствах.
Обновлено в 03:15
Происшествия
Заблудившаяся в лесу пятилетняя Зарина рассказала, как смогла выжить
Обновлено вчера в 14:59
Шоу-бизнес
Ольга Бузова раскрыла секрет идеального пресса
Ольга Бузова раскрыла секрет своего идеального пресса с выделяющимися кубиками.
Обновлено в 07:46
Общество
На AliExpress можно будет возвращать товары без объяснения причин
Популярный китайский маркетплейс AliExpress объявил о запуске новой услуги — теперь покупатели из Российской Федерации смогут возвращать товары без объяснения причин.
Обновлено в 04:17
Экономика
Глава ФРС назвал позитивной ситуацию в экономике США
Ситуация в экономике США в целом благоприятная, и Федеральная резервная система (ФРС) США предпримет все необходимые меры для того, чтобы сохранить позитивные тенденции.
Обновлено в 12:25
Политика
Медведев назвал условия перехода на четырёхдневную рабочую неделю
Переход на четырёхдневную рабочую неделю в России возможен, но «не сию секунду», заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 12:41
Происшествия
Главу окружной налоговой инспекции Москвы арестовали по делу о взятке
Пресненский суд Москвы арестовал главу налоговой инспекции по Южному административному округу Марию Андреянову, обвиняемую в получении взятки в особо крупном размере.
Обновлено в 12:24
Политика
Американский бизнесмен уволился после романа с Бутиной
Основатель крупного американского интернет-магазина Overstock.com Патрик Бирн, ранее заявивший о связи с россиянкой Марией Бутиной с ведома ФБР, покинул руководящий пост в компании.
Обновлено в 01:24
Происшествия
Bild: уроженец Чечни застрелен в Берлине
Неизвестный застрелил в берлинском районе Моабит уроженца Чечни, известного полиции исламиста.
Обновлено в 11:05
Политика
Поддержанный Яшиным кандидат от КПРФ снялся с выборов в Мосгордуму
Решение сняться с выборов Колмагоров принял сам, сообщил «Ведомостям» кандидат от КПРФ по 8-му округу Вадим Кумин, который возглавляет команду партии на выборах в Мосгордуму.
Обновлено в 10:23
Политика
Нетаньяху рассказал Путину о визите на Украину
Обновлено в 11:37
Космос
4 загадочных артефакта внеземного происхождения
Независимые исследовательские работы указали на наличие в метеорите ископаемых водорослей, имеющих внеземное происхождение.
Обновлено в 07:48
Единоборства
Боксеры Ковалев и Ярд прошли взвешивание перед чемпионским боем
В Челябинске прошла церемония взвешивания перед боксерским поединком Сергея Ковалева и Энтони Ярда.
Обновлено в 06:37
Технологии
Тестированием нового ПО для Boeing 737 MAX займутся неопытные пилоты
Федеральное авиационное управление США (FAA) заявило о намерении привлечь пилотов с минимальным опытом для тестирования ими нового программного обеспечения, применяемого в Boeing 737 MAX.
Обновлено в 12:20
Спорт
Латыпов: сложная гонка, не ожидал от себя бронзовой медали
Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал завоевание бронзовой медали суперспринта на летнем чемпионате мира по биатлону.
Обновлено в 11:42
Гаджеты
Bloomberg узнал о планах Apple выпустить три новые модели iPhone
Новый MacBook Pro получит экран с диагональю в 16 дюймов, став самым большим в линейке ноутбуков марки.
Обновлено вчера в 13:19
Авто
В Германии обнаружена стоянка с тысячами неисправных Mercedes-Benz
Как сообщает издание «Wroom» со ссылкой на Radio Bremen, возле города Бремен обосновались тысячи автомобилей немецкой марки Mercedes-Benz, у которых есть дефекты.
Обновлено в 04:55
Культура
Михалков рассказал о своём восстановлении после семи операций
Режиссёр Никита Михалков в беседе с URA.RU рассказал о своём восстановлении после семи операций.
Обновлено в 14:14
Хоккей
Хоккеист Кузнецов дисквалифицирован на четыре года за кокаин
1. Российского хоккеиста отстранили от международных турниров Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталс» и форвард национальной сборной Евгений Кузнецов получил четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено в 09:59
Политика
Как пакт Молотова — Риббентропа предопределил победу над нацизмом
80 лет назад был заключён договор о ненападении между Германией и Советским Союзом, известный также как пакт Молотова — Риббентропа.
Обновлено в 02:45