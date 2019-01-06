Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал о подготовке поездки Владимира Путина в Калининградскую область.

Общество Общество Дачников обязали сообщать властям о перестройке домов Владельцы земельных участков с 1 марта 2019 года будут обязаны уведомлять местные органы исполнительной власти о планируемом строительстве и реконструкции индивидуальных и садовых домов.

Политика Политика NASA не уведомило Роскосмос об отмене визита Рогозина в США Причиной отмены визита главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина в США стала позиция многих американских сенаторов, рассказал в интервью The Washington Post глава НАСА Джим Брайденстайн.

Политика Политика Глава МИД ФРГ считает, что ключ к сохранению ДРСМД находится у России "Ключ к сохранению ДРСМД находится у Москвы", - полагает он.

Общество Общество Король Малайзии отрекся от престола Король Малайзии Мухаммад V отрекается от престола, сообщает Reuters со ссылкой на заявление королевского дворца.

Политика Политика Патриарх Варфоломей вручил томос предстоятелю новой церкви Украины Вселенский патриарх Варфоломей в Стамбуле вручил предстоятелю новосозданной Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополиту Епифанию томос об автокефалии ПЦУ.

Экономика Экономика В России появится новая система контроля качества бензина В России хотят внедрить новую систему контроля качества бензина, которая поможет отслеживать топливо от завода до заправочных станций.

Происшествия Происшествия В частично обрушенном доме в Магнитогорске снесут два подъезда В жилом доме в Магнитогорске, часть которого обрушилась 31 декабря, снесут два подъезда, сообщается на сайте губернатора Челябинской области.

Политика Политика «Роскосмос» считает странным общение с NASA через СМИ Госкорпорация «Роскосмос» удивлена общению NASA с ней через СМИ, а не на прямую, рассказал официальный представитель госкорпорации Владимир Устименко.

Авто Авто В ЦБ рассказали о грядущих изменениях ОСАГО Территориальный коэффициент при оформлении ОСАГО может быть отменен уже в 2020 году.

Общество Общество В России появится профессия судьи для беспилотных машин В ближайшие 10 лет в России появится профессия судьи беспилотных автомобилей.

Происшествия Происшествия Самолет Turkish Airlines выкатился за пределы ВПП в аэропорту Львова Самолет авиакомпании Turkish Airlines, который должен был выполнить рейс Львов-Стамбул, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту вылета.

Политика Политика Названы последствия отмены визита Рогозина в США «Роскосмос» в связи с отменой визита генерального директора корпорации Дмитрия Рогозина в США может выйти из переговоров с НАСА об участии в проекте международной окололунной станции Gateway.

Космос Космос Илон Маск рассказал о сроках первого запуска Dragon-2 к МКС Как сообщил глава компании SpaceX Илон Маск в Twitter, запуск к МКС нового пилотируемого космического корабля Dragon-2 в беспилотном режиме пройдёт в первых числах февраля Отметим, ранее говорилось, что Dragon-2 направят на Международную космическую станцию 17 января этого года.

Армия и оружие Армия и оружие В Крыму провели учения ракетные комплексы «Бал»

Происшествия Происшествия В Тюмени в батутном парке погибла девушка

Происшествия Происшествия Младенцу заклеили рот пластырем в роддоме Ингушетии

Происшествия Происшествия Появилось видео с места массовой драки студентов в общежитии в Москве

Теннис Теннис Даниил Медведев проиграл Нишикори в финале турнира в Брисбене

Хоккей Хоккей Российский флаг не попал в ролик по итогам молодежного ЧМ по хоккею Российский флаг не включили в видео по итогам молодежного чемпионата мира по хоккею, проходившего в Канаде.

Политика Политика Эрдоган планирует посетить Россию в январе

Спорт Спорт Лыжник Сундбю: «Русские выступают каждый сам за себя» Норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю заявил о том, что у российских лыжников нет общей командной тактики, комментируя старт масс-гонки «Тур де Ски», его слова приводит 6 января TV2.

Происшествия Происшествия Сильный шторм повредил набережную в Олимпийском парке Сочи Бушевавший последние пару дней шторм частично разрушил набережную в Олимпийском парке Сочи. Последствия разгула стихии сняли на видео.

Политика Политика США заблокировали поставки Sukhoi Superjet 100 в Иран, пишут СМИ Минфин США отказался выдавать экспортный сертификат на продажу самолета Sukhoi Superjet 100 в Иран, сообщает израильский портал iHLS.

Футбол Футбол «Бавария» оштрафовала Рибери за грубость в соцсетях Французский полузащитник «Баварии» Франк Рибери оштрафован «Баварией» за грубый ответ на критику в социальных сетях.

Экономика Экономика В Воронежской области создана особая экономическая зона В Воронежской области появилась особая экономическая зона под названием "Центр".

Армия и оружие Армия и оружие Солдаты США сорвали флаг Литвы в Каунасе Солдаты армии США сорвали флаг Литвы со здания прокуратуры в Каунасе, сообщает Baltnews со ссылкой на местные СМИ.

Происшествия Происшествия В Мариуполе прогремел взрыв в жилом доме

Происшествия Происшествия Выплаты пострадавшим в Магнитогорске увеличат на треть Власти Челябинской области увеличат объем выплат пострадавшим при обрушении жилого дома в Магнитогорске с 66 млн до 93 млн рублей.