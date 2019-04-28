Политика
Песков поделился впечатлениями от Ким Чен ЫнаRuNews24.ru 13:45
Говоря о переговорах, Песков подчеркнул профессионализм, осведомленность и подготовленность Ким Чен Ына. По словам пресс-секретаря Кремля, северокорейский лидер отлично осведомлен в деталях и производит впечатление опытного, образованно, а также очень сбалансированного лидера.
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Он осведомлен обо всех нюансах двусторонних проектов или потенциально двусторонних проектов, которые могут разворачиваться после того, как будут сняты санкции ООН и другие рестрикции, которые сейчас действуют и во многом мешают развитию нашего двустороннего сотрудничества.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельТК Звезда 08:11
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