Футбол

Песков: по делу Мамаева и Кокорина решение примет суд
ТАСС
12:45

Кокорину, Мамаеву и Протасовицкому предъявлены обвинения в совершении двух преступлений, предусмотренных статьей "Побои", и одного преступления, предусмотренного статьей "Хулиганство".
ТАСС12:45
с чего всё началось

Песков: по делу Мамаева и Кокорина решение примет суд

Фигурантам дела предъявлены обвинения по статьям "Побои" и "Хулиганство". Кокорину, Мамаеву и Протасовицкому предъявлены обвинения в совершении двух преступлений, предусмотренных статьей "Побои", и одного преступления, предусмотренного статьей "Хулиганство".
ТАСС12:45

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«Нужно судить по всей строгости закона». Песков ответил на вопрос о Кокорине и Мамаеве

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Кремль пожелал Кокорину и Мамаеву суда «по всей строгости»

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Песков: по делу Мамаева и Кокорина решение примет суд

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Песков: Кокорина и Мамаева должны судить по всей строгости

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Модрич впервые в карьере получил «Золотой мяч»

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«Арсенал» обыграл «Зенит» в матче чемпионата России по футболу

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Главный тренер "Спартака" Олег Кононов заявил, что доволен игрой капитана команды Дениса Глушакова в трех последних матчах.
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В матче 13-го тура немецкой Бундеслиги «Нюрнберг» сыграл вничью с леверкузенским «Байером».
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Хавбек «Монако» Головин скучает по России

Головин встретился с юными футболистами и рассказал, что скучает по родине.
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Главный тренер сборной Нидерландов Роналд Куман высказался об итогах жеребьевки плей-офф Лиги наций.
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Жена до сих пор после вчерашнего обижается, дуется, почти не разговаривает со мной. Катя в такие моменты всегда очень ругается.
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Тренер сборной Франции высказался о награде Мбаппе

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал вручение форварду его команды Килиану Мбаппе приза Kope Trophy, передает "Советский спорт".
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В РФС выразили соболезнования в связи со смертью игрока «Локомотива»

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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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