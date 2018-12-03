Я тоже так считаю. А еще больше, наверняка, так считают те люди, которых они избили. Совершенно не важно, кто они — талантливые футболисты или бесталанные футболисты, здесь речь идет о преступлении. Было ли это преступление или нет, какое должно последовать наказание, может решить только суд.