Футбол

Песков: по делу Мамаева и Кокорина решение примет суд
ТАСС
вчера в 12:45

Кокорину, Мамаеву и Протасовицкому предъявлены обвинения в совершении двух преступлений, предусмотренных статьей "Побои", и одного преступления, предусмотренного статьей "Хулиганство".
ТАССвчера в 12:45
Дмитрий Песков
Я тоже так считаю. А еще больше наверняка так считают те люди, которых они избили. Совершенно неважно, кто они — талантливые футболисты или бесталанные футболисты, здесь речь идет о преступлении. Было ли это преступление или нет, какое должно последовать наказание, может решить только суд.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельDP.RU вчера в 13:12
с чего всё началось

Песков: по делу Мамаева и Кокорина решение примет суд

Фигурантам дела предъявлены обвинения по статьям "Побои" и "Хулиганство". Кокорину, Мамаеву и Протасовицкому предъявлены обвинения в совершении двух преступлений, предусмотренных статьей "Побои", и одного преступления, предусмотренного статьей "Хулиганство".
ТАССвчера в 12:45

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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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