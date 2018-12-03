Футбол
Кокорину, Мамаеву и Протасовицкому предъявлены обвинения в совершении двух преступлений, предусмотренных статьей "Побои", и одного преступления, предусмотренного статьей "Хулиганство".
ТАССвчера в 12:45
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Я тоже так считаю. А еще больше наверняка так считают те люди, которых они избили. Совершенно неважно, кто они — талантливые футболисты или бесталанные футболисты, здесь речь идет о преступлении. Было ли это преступление или нет, какое должно последовать наказание, может решить только суд.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельDP.RU вчера в 13:12
с чего всё началось
Фигурантам дела предъявлены обвинения по статьям "Побои" и "Хулиганство". Кокорину, Мамаеву и Протасовицкому предъявлены обвинения в совершении двух преступлений, предусмотренных статьей "Побои", и одного преступления, предусмотренного статьей "Хулиганство".ТАССвчера в 12:45
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Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 04:25, Ашберн
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