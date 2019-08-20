Политика
Песков: переговоры Путина и Макрона прошли позитивноТАСС 07:02
Переговоры президентов России и Франции - Владимира Путина и Эмманюэля Макрона - в понедельник прошли в целом позитивно. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы российского лидера Дмитрий Песков.
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Энергетика
Украина закупила в Колумбии более 300 тыс. тонн угля
Украинская компания ДТЭК Рината Ахметова для прохождения предстоящего отопительного периода заключила контракт на поставку более 300 тыс. тонн угля из Колумбии.
Обновлено в 08:23
Армия и оружие
Лавров заявил о готовности России подавить вылазки боевиков в Идлибе
Россия следит за ситуацией в Идлибе, где боевики предпринимают регулярные вылазки, их действия будут жестоко подавляться.
Обновлено в 09:15
Экономика
«Тинькофф» отказался от крупнейшей сделки на офисном рынке Москвы
Планировалось, что штаб-квартира "Тинькофф" займет на территории БЦ более 68 тыс. кв. м, включая физкультурно-оздоровительный комплекс площадью более 3 тыс. кв. м. Офисный центр "Акватория" строится по адресу: Ленинградское шоссе, д. 69.
Обновлено в 03:35
Политика
Нетаньяху прокомментировал поступок бросившей каравай жены
Обновлено вчера в 18:39
Футбол
«Ахмат» попросил КДК отменить красную карточку Уциева
Грозненский «Ахмат» подал заявление в Контрольно-дисциплинарный комитет с просьбой отменить красную карточку Ризвана Уциева, показанную в матче против «Зенита».
Обновлено в 08:48
Происшествия
В Турции руку россиянки засосало в трубу бассейна
Обновлено вчера в 23:09
Общество
В России ускорилась естественная убыль населения
Темп естественной убыли населения в России увеличивается, – сообщает Росстат.
Обновлено в 04:04
Армия и оружие
Уссурийская станция замера радиации осталась единственной в России
Уссурийская станция мониторинга уровня радиации - единственная в стране без проблем со связью, сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на Лента.ру.
Обновлено в 08:44
Политика
Новое руководство «Рустави 2» уволило оскорбившего Путина журналиста
Скандал в эфире Телеканал "Рустави 2" оказался в центре скандала после того, как вечером 7 июля Габуния начал эфир своей программы "P. S." с нецензурной брани в адрес президента России.
Обновлено в 09:10
Армия и оружие
Минобороны показало первый полет тяжелого беспилотника «Альтиус-У»
Минобороны опубликовало видео первого полета шеститонного беспилотника "Альтиус-У".
Обновлено в 06:38
Происшествия
СБУ предотвратила теракт на концерте студии Зеленского
Служба безопасности Украины (СБУ) предотвратила теракт на концерте студии «Квартал 95», сооснователем которой является президент страны Владимир Зеленский.
Обновлено в 07:43
Политика
Макрон по-русски написал о России
Президент Франции Эммануэль Макрон на своей странице в Facebook написал пост о России на русском языке.
Обновлено в 08:34
Шоу-бизнес
На свадьбе Майи Донцовой и Алексея Купина случилось ЧП
Алексей Купин и Майя Донцова 19 августа сыграли свадьбу. На пышное торжество собрались все звезды "Дома-2".
Обновлено в 01:35
Армия и оружие
Разработчик нового транспортника на замену Ан-12 определится осенью
В сентябре Минобороны РФ назовет конструкторское бюро, которое будет создавать перспективный средний военно-транспортный самолет на замену советскому Ан-12.
Обновлено в 02:33
Политика
Судья предрек Порошенко длительный тюремный срок или эмиграцию
Причиной тюремного срока Вовк назвал уголовные дела, возбужденные против Порошенко по искам юриста Андрея Портнова.
Обновлено в 03:29
Гаджеты
Nvidia GeForce Now до конца 2019 года появится на Android
Обновлено в 04:13
Политика
Участники профсоюза «Учитель» отказались работать на выборах в Мосгордуму
В Москве члены профсоюза "Учитель" решили не участвовать в работе участковых избирательных комиссий на выборах в Мосгордуму и призвали других учителей поступить так же.
Обновлено в 05:46
Происшествия
Вооруженный мужчина захватил автобус с пассажирами в Рио-де-Жанейро
В Бразилии вооруженный мужчина захватил автобус с пассажирами на мосту Рио-Нитерой в Рио-де-Жанейро и угрожает поджечь его, передает Globo.
Обновлено в 08:07
Происшествия
Российская легкоатлетка умерла в 25 лет
Российская легкоатлетка Маргарита Плавунова умерла в возрасте 25 лет.
Обновлено в 04:56
Политика
В Польше снесли более 420 советских памятников
За последние годы в Польше снесли 427 советских памятников, установленных вне мест захоронений. Из 561 монумента осталось только 134.
Обновлено в 01:11
Политика
Трамп подтвердил заинтересованность в покупке Гренландии
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что интересовался покупкой Гренландии у Дании.
Обновлено 18 августа в 17:14
Армия и оружие
NYT: «Исламское государство» наращивает силы в Ираке и Сирии
Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) восстанавливает свои источники финансирования и наращивает силы в Ираке и Сирии.
Обновлено вчера в 19:21
Общество
В школах ограничат использование мобильных телефонов
При входе в образовательную организацию следует переводить устройства в режим "без звука".
Обновлено вчера в 02:20
Теннис
Маррей проиграл Сандгрену на старте турнира в Уинстон-Сейлеме
Обновлено в 00:44
Религия
Поклонская рассказала об исцелении святым во сне
Обновлено в 08:56
Шоу-бизнес
Жена Андрея Григорьева-Апполонова перестала скрывать нового мужчину
Жена Андрея Григорьева-Апполонова перестала скрывать нового мужчину Андрей и Мария решили расстаться после 16 лет брака, однако официальных документов о разводе пока не получили.
Обновлено в 04:37
Здоровье
В Москве отменили лишнюю медсправку для дошкольников
Отказаться от лишней бумажки помог электронный документооборот.
Обновлено в 07:15
Футбол
Конов: «Зенит» заплатил за Сутормина 50 тысяч рублей
Трансфер полузащитника Алексея Сутормина из «Рубина» в «Зенит» стоит невероятно малых денег.
Обновлено в 03:51