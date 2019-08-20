Политика

Песков: переговоры Путина и Макрона прошли позитивноТАСС 07:02

Переговоры президентов России и Франции - Владимира Путина и Эмманюэля Макрона - в понедельник прошли в целом позитивно. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы российского лидера Дмитрий Песков.
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