Политика
Переговоры Путина и Макрона прошли на позитивной ноте – ПесковСлово и Дело 07:25
Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков рассказал о том, как прошла встреча между российским лидером Владимиром Путиным и главой Франции Эммануэлем Макроном, сообщает Федеральное агенство новостей. Известно, что переговоры имели несколько форматов.
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