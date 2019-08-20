Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков рассказал о том, как прошла встреча между российским лидером Владимиром Путиным и главой Франции Эммануэлем Макроном, сообщает Федеральное агенство новостей. Известно, что переговоры имели несколько форматов.

Переговоры Путина и Макрона прошли на позитивной ноте – Песков

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