Политика
Песков: переговоры Путина и Макрона прошли позитивноТАСС 07:02
Переговоры президентов России и Франции - Владимира Путина и Эмманюэля Макрона - в понедельник прошли в целом позитивно. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы российского лидера Дмитрий Песков.
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 12:27, Ашберн
Происшествия
Вылетевший в Мюнхен самолет вернулся в Петербург
Пассажирский лайнер Airbus A321 немецкой авиакомпании Lufthansa, который выполнял рейс Санкт-Петербург — Мюнхен, вернулся в Пулково вскоре после вылета.
Обновлено в 11:21
Происшествия
В Греции разбился вертолет с россиянами на борту
У греческого острова Порос разбился частный вертолет, на борту которого, по сообщениям местных СМИ, находились двое россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:20
Происшествия
Под Тулой задержали сбившего трех паралимпийцев водителя
Обновлено в 10:03
Культура
Директор «Ленкома» подтвердил госпитализацию Марка Захарова
В свою очередь директор «Ленкома» Марк Варшавер заявил ТАСС, что «ничего страшного нет, есть подозрение на воспаление лёгких, но это может подтвердить клинический анализ, который будет сделан».
Обновлено в 01:40
Происшествия
СКР завершил расследование пяти уголовных дел по протестам в Москве
Следственный комитет России (СКР) завершил расследование пяти уголовных дел, которые связаны с акциями протеста в Москве.
Обновлено в 10:51
Политика
Путин поручил модернизировать первичное звено здравоохранения
Президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 октября подготовить мероприятия по модернизации первичного звена здравоохранения и определиться с необходимыми источниками финансирования.
Обновлено в 11:27
Музыка
Валерия получила травму на съемках шоу «Голос 60+»
В новом сезоне шоу Первого канала певица входит в состав жюри. Однако съемки «Голоса» начались для Валерии с форс-мажора.
Обновлено в 09:00
Политика
В Израиле объяснились за оскорбившую украинцев жену Нетаньяху
Протокол визита на Украину премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху не предполагал активного участия его супруги Сары в церемонии встречи.
Обновлено в 10:53
Политика
На курильском острове обнаружили сеть подземных ходов
Сеть подземных ходов на курильском острове Итуруп обнаружили участники экспедиции "Восточный бастион - Курильская гряда".
Обновлено в 03:18
Политика
Оскорбивший Путина журналист уволен с телеканала «Рустави-2»
Вместе с Георгием Габунией уволен и глава информационной службы телеканала Нодар Меладзе, а также ведущая ток-шоу «Акценты недели» Екатерина Квеситадзе.
Обновлено в 10:23
Шоу-бизнес
Жена Андрея Григорьева-Апполонова перестала скрывать нового мужчину
У Андрея Григорьева-Апполонова была красавица жена и двое детей. Однако выяснилось, что супруга артиста уже полгода живет отдельно от него.
Обновлено в 08:55
Политика
Премьер-министр Италии объявил об отставке
В мае прошлого года лидер «Движения пяти звезд» Луиджи Ди Майо выдвинул на пост премьер-министра кандидатуру Конте, преподававшего тогда право во Флорентийском университете, а на следующий день президент Италии Серджо Маттарелла поручил ему сформировать кабинет.
Обновлено в 10:11
Шоу-бизнес
Маша Малиновская показала подросшего сына
38-летняя Маша Малиновская редко делится фотографиями сына с поклонниками.
Обновлено вчера в 17:02
Футбол
Дмитрий Сычев: «С футболом не попрощался, сейчас ведем переговоры»
Уже могу делать беговую работу. Если на обследовании мне скажут, что все хорошо, то я приступаю к тренировкам и уже буду вести переговоры.
Обновлено в 12:10
Шоу-бизнес
Элтон Джон заступился за принца Гарри и Меган Маркл
Британский музыкант сэр Элтон Джон заступился за принца Гарри и его супругу Меган Маркл.
Обновлено в 01:59
Общество
В Рособрнадзоре рассказали об изменениях в ЕГЭ в 2020 году
Федеральный институт педагогических измерений опубликовал проекты контрольных измерительных материалов для ЕГЭ 2020 года, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.
Обновлено в 04:13
Технологии
Глава Huawei заявил о моменте между жизнью и смертью компании
Основатель и гендиректор китайской компании Huawei Жэнь Чжэнфэй разослал сотрудникам компании циркуляр, в котором предупредил, что компания находится между жизнью и смертью.
Обновлено в 07:20
Футбол
Клопп может завершить карьеру через 2-3 года
Лучший тренер года по версии Bild, наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп в интервью немецкому изданию поделился планами на будущее.
Обновлено в 08:23
Общество
Иркутскую чиновницу попросили объяснить слова о быдле
Обновлено в 08:08
Здоровье
Мать двоих детей спасли от инвалидности челябинские врачи
В Челябинской областной клинической больнице провели операцию, которая помогла женщине с двумя детьми оставить в прошлом инвалидность.
Обновлено в 05:06
Армия и оружие
В МИДе назвали добровольной передачу данных с мониторинговых станций
Ранее еще две российские станции мониторинга ядерных испытаний перестали выходить на связь — это станции в чукотском городе Билибино и селе Залесово в Алтайском крае.
Обновлено в 06:36
Футбол
Тульский «Арсенал» подписал немецкого защитника Бауэра
24-летний немецкий защитник Роберт Бауэр перешел в тульский «Арсенал», сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено в 11:17
Происшествия
В оренбургском кафе ликвидировано открытое горение
Открытое горение в кафе и офисном здании на улице Восточной в Оренбурге ликвидировано.
Обновлено в 11:53
Энергетика
Украина закупила в Колумбии более 300 тыс. тонн угля
Обновлено в 08:23
Происшествия
Суд продлил арест бывшего президента Киргизии Атамбаева
Обновлено в 01:34
Происшествия
Два украинских моряка умерли на танкере в Черном море
Минувшей ночью на танкере «Магус» под флагом Панамы, который находился в Черном море в районе Тамани, произошло ЧП.
Обновлено в 04:56
Политика
Владимир Путин впервые прокомментировал протестные акции в Москве
Находясь во Франции с визитом, президент Владимир Путин заявил на пресс-конференции после встречи с президентом Эммануэлем Макроном, что власти России дают людям выражать свой протест, и отметил, что законные акции в июле и августе прошли мирно и без эксцессов.
Обновлено вчера в 13:18
Армия и оружие
Лавров заявил, что Россия готова подавить вылазки боевиков в Идлибе
Глава МИД России Сергей Лавров заявил о том, что Россия следит за ситуацией в Идлибе, где боевики предпринимают регулярные вылазки, и их действия будут жестоко подавляться, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено в 10:48