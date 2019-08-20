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Происшествия В Ульяновской области похоронили подростка и убитую им семью Ранее сообщалось, что власти Ульяновской области выделят из бюджета региона 260 тысяч рублей на организацию похорон убитой семьи.

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