Политика
Песков: переговоры Путина и Макрона прошли позитивноТАСС 07:02
Переговоры президентов России и Франции - Владимира Путина и Эмманюэля Макрона - в понедельник прошли в целом позитивно. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы российского лидера Дмитрий Песков.
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Трамп назвал кандидата на пост посла в РФ
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В МИДе назвали добровольной передачу данных с мониторинговых станций
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