Кремль отреагировал на эмоциональные слова Лукашенко о РоссииiReactor 06:17

Мы все-таки сторонники тональности, которая лучше соответствует союзническому характеру наших отношений, хотя порой и с пониманием относимся к эмоциональным репликам, исходя из очень особого, очень близкого и дружественного характера наших двусторонних отношений.

По словам Пескова, в Москве с пониманием относятся к эмоциональным проявлениям лидеров дружественных государств. Пресс-секретарь президента РФ отметил, что в Кремле не согласны с высказыванием Александра Лукашенко о «выкручивании рук» Белоруссии.

Кремль отреагировал на эмоциональные слова Лукашенко о России

Политика В США призвали к пересмотру политики в отношении России Бывший госсекретарь США Джордж Шульц, экс-глава Минобороны Уильям Перри и бывший сенатор Сэмюэл Нанн в совместной статье для The Wall Street Journal призвали американские власти пересмотреть свою политику в отношении России.

Общество Пригожина возмутил совет Волочковой бедным россиянам уезжать из страны Музыкального продюсера Иосифа Пригожина возмутило последнее публичное высказывание балерины Анастасии Волочковой.

Политика Депутат Госдумы предложил запретить полиэтиленовые пакеты Первый зампред комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов предложил запретить использовать полиэтиленовые пакеты с 2025 года.

Культура Умер лидер группы «Соломенные еноты» Борис Усов Умер солист российской панк-рок-группы «Соломенные еноты» Борис Усов. Об этом сообщил журналист Максим Семеляк в своем фейсбуке.

Технологии За 8 дней отечественную ОС «Эльбрус» скачали около 50 тысяч раз Пока в публичном доступе находится только предыдущая, третья, версия ОС – более новая будет доступна для скачивания в мае 2019 года.

Экономика Минфин найдет лишние деньги у граждан В четверг исследователи ВШЭ презентовали первые результаты третьей волны всероссийского обследования домохозяйств «Изучение финансового поведения населения и привычки к накоплению сбережений», проведенного по заказу Минфина и Международного банка реконструкции и развития в рамках проекта по повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в РФ.

Армия и оружие На Украине пообещали новые проходы кораблей через Керченский пролив Киев продолжит направлять корабли через Керченский пролив, поскольку отказ от прохода значил бы, что Украина отказывается от Азовского моря и своих территорий.

Футбол Антон Миранчук: «Брат смог бы играть в „Атлетико“, через 5 лет он выиграет Лигу чемпионов» Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук в интервью Sport24 ответил на вопросы о перспективах брата Алексея Миранчука, с которым они вместе играют за красно-зеленых и сборную России.

Политика Армия Судана взяла власть в стране Военные Судана официально объявили об аресте президента страны Омара аль-Башира.

Политика Кадыров призвал простить Чечне долги за газ Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал решение Верховного суда республики, который отменил решение Заводского суда Грозного по вопросу списания с населения задолженности за газ.

Экономика МВФ оценил макроэкономическую ситуацию в России как «здоровую» Ранее в январе Международный валютный фонд ухудшил прогноз по росту ВВП РФ до 1,6% в 2019 году и до 1,7% в 2020 году.

Космос Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.

Происшествия Майкла Калви перевели под домашний арест Басманный суд Москвы освободил из СИЗО и поместил под домашний арест основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, которому инкриминируется мошенничество на 2,5 млрд рублей, сообщает ТАСС.

Космос Falcon Heavy стартовала с мыса Канаверал Ракета-носителя Falcon Heavy с саудовским спутником связи Arabsat 6A стартовала с космодрома на мысе Канаверал.

Политика Полиция арестовала основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Власти Эквадора лишили основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа права на убежище на территории посольства этой латиноамериканкой страны.

Политика Рейтинг Путина среди электората растет Респонденты «Левада-центра» представили, что в ближайшее воскресенье выборы президента России и 55% из них отдали свои голоса за нынешнего лидера Владимира Путина, сообщает «Интерфакс».

Шоу-бизнес Глюкоза показала фото в полупрозрачном белье Певица Наталья Чистякова-Ионова, более известная как Глюкоза (32), опубликовала весьма горячее фото в Instagram.

Происшествия Один человек пострадал при хлопке газа на заводе в Нижнем Тагиле Один человек госпитализирован с ожогами в результате хлопка газа на заводе «Уралхимпласт» в Нижнем Тагиле, сообщается на сайте регионального управления МЧС России по Свердловской области.

Политика Казахстан ответил на предложение вывести Байконур из аренды России Комментарий ведомства последовал в ответ на заявления вице-министра цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Марата Нургожина, который в четверг сообщил о том, что «вопрос о поэтапном выводе города Байконур из аренды стоит на повестке дня для Казахстана».

Наука Останки людей нового вида нашли на Филиппинах Археологи нашли на филиппинском острове Лусон останки древних людей, которые принадлежат, предполагают ученые, ранее неизвестному виду человека.

Финансы В ЦБ заявили о росте внешнего долга России «Внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 апреля 2019 года, по предварительной оценке Банка России, составил $467,8 млрд, в течение I квартала 2019 года он увеличился на $13,8 млрд», — говорится в заявлении.

Авто Госпрограммы в I квартале: продано 30 тысяч машин Ранее Минпромторг сообщал о планах реализовать в рамках этих инструментов стимулирования спроса 27 тысяч машин.

Общество Священника сослали в глухое село из-за эффектных снимков супруги В Магнитогорской епархии на сетевой скандал отреагировали быстро: Сергия Зотова отстранили от работы в кафедральном соборе и отправили служить в село Фершампенуаз Нагайбакского района, пишет "Комсомолка".

Гаджеты Безос предупредил о будущих «многомиллиардных потерях» Amazon Основатель и генеральный директор Amazon Джефф Безос предупредил акционеров компании, что в будущем она неизбежно столкнется с крупными неудачами, которые обойдутся в миллиарды долларов.