Политика
Кремль отреагировал на эмоциональные слова Лукашенко о РоссииiReactor 06:17
По словам Пескова, в Москве с пониманием относятся к эмоциональным проявлениям лидеров дружественных государств. Пресс-секретарь президента РФ отметил, что в Кремле не согласны с высказыванием Александра Лукашенко о «выкручивании рук» Белоруссии.
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Мы все-таки сторонники тональности, которая лучше соответствует союзническому характеру наших отношений, хотя порой и с пониманием относимся к эмоциональным репликам, исходя из очень особого, очень близкого и дружественного характера наших двусторонних отношений.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельИзвестия 06:38
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Политика
В США призвали к пересмотру политики в отношении России
Бывший госсекретарь США Джордж Шульц, экс-глава Минобороны Уильям Перри и бывший сенатор Сэмюэл Нанн в совместной статье для The Wall Street Journal призвали американские власти пересмотреть свою политику в отношении России.
Обновлено в 19:35
Общество
Пригожина возмутил совет Волочковой бедным россиянам уезжать из страны
Музыкального продюсера Иосифа Пригожина возмутило последнее публичное высказывание балерины Анастасии Волочковой.
Обновлено в 11:36
Политика
Депутат Госдумы предложил запретить полиэтиленовые пакеты
Первый зампред комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов предложил запретить использовать полиэтиленовые пакеты с 2025 года.
Обновлено в 17:40
Гаджеты
Acer представила ультратонкий игровой ноутбук Nitro 7
Обновлено в 12:22
Культура
Умер лидер группы «Соломенные еноты» Борис Усов
Умер солист российской панк-рок-группы «Соломенные еноты» Борис Усов. Об этом сообщил журналист Максим Семеляк в своем фейсбуке.
Обновлено в 14:47
Технологии
За 8 дней отечественную ОС «Эльбрус» скачали около 50 тысяч раз
Пока в публичном доступе находится только предыдущая, третья, версия ОС – более новая будет доступна для скачивания в мае 2019 года.
Обновлено в 06:35
Экономика
Минфин найдет лишние деньги у граждан
В четверг исследователи ВШЭ презентовали первые результаты третьей волны всероссийского обследования домохозяйств «Изучение финансового поведения населения и привычки к накоплению сбережений», проведенного по заказу Минфина и Международного банка реконструкции и развития в рамках проекта по повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в РФ.
Обновлено в 13:32
Армия и оружие
На Украине пообещали новые проходы кораблей через Керченский пролив
Киев продолжит направлять корабли через Керченский пролив, поскольку отказ от прохода значил бы, что Украина отказывается от Азовского моря и своих территорий.
Обновлено в 19:53
Футбол
Антон Миранчук: «Брат смог бы играть в „Атлетико“, через 5 лет он выиграет Лигу чемпионов»
Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук в интервью Sport24 ответил на вопросы о перспективах брата Алексея Миранчука, с которым они вместе играют за красно-зеленых и сборную России.
Обновлено в 18:32
Футбол
Месси может сыграть против «Уэски»
Обновлено в 13:32
Политика
Армия Судана взяла власть в стране
Военные Судана официально объявили об аресте президента страны Омара аль-Башира.
Обновлено в 08:17
Политика
Кадыров призвал простить Чечне долги за газ
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал решение Верховного суда республики, который отменил решение Заводского суда Грозного по вопросу списания с населения задолженности за газ.
Обновлено в 19:04
Хоккей
«Вашингтон» вызвал Самсонова из АХЛ на плей-офф
"Вашингтон" вызвал голкипера Илью Самсонова из АХЛ, сообщает официальный Твиттер клуба.
Обновлено в 09:37
Космос
«Гости из будущего?»: Масштабная вспышка на Солнце повредила МКС – в NASA засекли два НЛО
Обновлено в 19:10
Экономика
МВФ оценил макроэкономическую ситуацию в России как «здоровую»
Ранее в январе Международный валютный фонд ухудшил прогноз по росту ВВП РФ до 1,6% в 2019 году и до 1,7% в 2020 году.
Обновлено в 10:35
Космос
Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры
Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.
Обновлено вчера в 09:47
Происшествия
Майкла Калви перевели под домашний арест
Басманный суд Москвы освободил из СИЗО и поместил под домашний арест основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, которому инкриминируется мошенничество на 2,5 млрд рублей, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:27
Космос
Falcon Heavy стартовала с мыса Канаверал
Ракета-носителя Falcon Heavy с саудовским спутником связи Arabsat 6A стартовала с космодрома на мысе Канаверал.
Обновлено в 18:44
Политика
Полиция арестовала основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа
Власти Эквадора лишили основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа права на убежище на территории посольства этой латиноамериканкой страны.
Обновлено в 05:53
Политика
Рейтинг Путина среди электората растет
Респонденты «Левада-центра» представили, что в ближайшее воскресенье выборы президента России и 55% из них отдали свои голоса за нынешнего лидера Владимира Путина, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 02:24
Космос
Первый частный луноход потерпел крушение при посадке
Обновлено в 17:07
Шоу-бизнес
Глюкоза показала фото в полупрозрачном белье
Певица Наталья Чистякова-Ионова, более известная как Глюкоза (32), опубликовала весьма горячее фото в Instagram.
Обновлено в 09:20
Происшествия
Один человек пострадал при хлопке газа на заводе в Нижнем Тагиле
Один человек госпитализирован с ожогами в результате хлопка газа на заводе «Уралхимпласт» в Нижнем Тагиле, сообщается на сайте регионального управления МЧС России по Свердловской области.
Обновлено в 14:50
Политика
Казахстан ответил на предложение вывести Байконур из аренды России
Комментарий ведомства последовал в ответ на заявления вице-министра цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Марата Нургожина, который в четверг сообщил о том, что «вопрос о поэтапном выводе города Байконур из аренды стоит на повестке дня для Казахстана».
Обновлено в 15:22
Наука
Останки людей нового вида нашли на Филиппинах
Археологи нашли на филиппинском острове Лусон останки древних людей, которые принадлежат, предполагают ученые, ранее неизвестному виду человека.
Обновлено в 01:00
Финансы
В ЦБ заявили о росте внешнего долга России
«Внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 апреля 2019 года, по предварительной оценке Банка России, составил $467,8 млрд, в течение I квартала 2019 года он увеличился на $13,8 млрд», — говорится в заявлении.
Обновлено в 09:28
Авто
Госпрограммы в I квартале: продано 30 тысяч машин
Ранее Минпромторг сообщал о планах реализовать в рамках этих инструментов стимулирования спроса 27 тысяч машин.
Обновлено в 08:56
Общество
Священника сослали в глухое село из-за эффектных снимков супруги
В Магнитогорской епархии на сетевой скандал отреагировали быстро: Сергия Зотова отстранили от работы в кафедральном соборе и отправили служить в село Фершампенуаз Нагайбакского района, пишет "Комсомолка".
Обновлено в 10:20
Гаджеты
Безос предупредил о будущих «многомиллиардных потерях» Amazon
Основатель и генеральный директор Amazon Джефф Безос предупредил акционеров компании, что в будущем она неизбежно столкнется с крупными неудачами, которые обойдутся в миллиарды долларов.
Обновлено в 11:14
Футбол
«Ливерпуль» осудил фанатов «Челси», оскорблявших Салаха
"Ливерпуль" на официальном сайте осудил фанатов "Челси", оскорблявших нападающего клуба Мохамеда Салаха.
Обновлено в 16:17