В редакции «АиФ» побывал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Вопросов к нему и у журналистов, и у читателей газеты накопилось немало, что неудивительно: Владимир Путин был и остаётся главным ньюсмейкером страны.

с чего всё началось

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, получает ли Владимир Путин пенсию. Об этом сообщают "Аргументы и факты". По его словам, социальную выплату российский лидер получает.

Песков ответил на вопрос, получает ли Путин пенсию

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