Политика
Песков ответил на вопрос о телефонном разговоре Путина и Порошенко
Песков ответил на вопрос о телефонном разговоре Путина и ПорошенкоГазета.Ru07:43
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-1" рассказал о том, как проходит организация телефонных разговоров главы государства, отвечая на вопрос о попытках президента Украины Петра Порошенко связаться с президентом России Владимиром Путиным.
Газета.Ru07:43
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Существуют помощники президентов, у которых есть каналы связи, и передается по обычному телефону просто предложение осуществить телефонный разговор. Такое предложение иногда находит понимание, и тогда пытаются просто сопоставить графики двух президентов. Иногда не находит понимание.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРоссийская газета 08:48
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