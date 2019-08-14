Политика
В Кремле прокомментировали идею о четырехдневной рабочей неделеГазета.Ru 10:30
В администрации президента России не обсуждают переход россиян на четырехдневную рабочую неделю, сообщает ТАСС со ссылкой на слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Он уточнил, что администрация знает о существовании данных идей, однако пока не обсуждает их.
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