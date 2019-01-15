Политика
Размер военной пенсии Песков не уточнил, пояснив, что не обладает этой информацией. Он также напомнил, что уровень зарплаты президента и премьер-министра устанавливается президентским указом. Кроме того, представитель Кремля рассказал, как часто Путин пользуется наличными.
Российская газетавчера в 02:04
Оценить
1 158 человек отреагировали
Тогда президент как раз и принял решение свою зарплату и военную пенсию перечислять на карточку этого банка. Какой точно у него размер пенсии, я вам не могу сказать, не знаю. Что касается зарплаты, то она устанавливается президентским указом, как и зарплата премьер-министра.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельВашГород.ру вчера в 03:09
с чего всё началось
В редакции «АиФ» побывал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Вопросов к нему и у журналистов, и у читателей газеты накопилось немало, что неудивительно: Владимир Путин был и остаётся главным ньюсмейкером страны.Аргументы и Факты14 января в 23:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7185 источников, обновлено в 02:00, Ашберн
Политика
Песков рассказал, как от слов Путина может стынуть кровь
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью «АиФ» заявил, что президент России Владимир Путин может выразить своё негативное отношение к чему-то «так, что кровь стынет».
Обновлено в 01:10
Политика
Парламент Великобритании отклонил план Мэй по выходу из Евросоюза
Британия и Евросоюз окончательно согласовали план Brexit в ноябре 2018 года, позже лидеры ЕС утвердили это соглашение.
Обновлено вчера в 14:42
Политика
Путин заявил о незаинтересованности России в гонке вооружений
Россия, как ответственная и здравомыслящая страна, не заинтересована в гонке вооружений, заявил президент Владимир Путин.
Обновлено вчера в 21:34
Армия и оружие
В ЛНР заявили о минировании ВСУ водохранилища в Донбассе
Представитель народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко заявил, что украинские военные заминировали шлюзы Мироновского водохранилища в Донбассе.
Обновлено в 01:49
Политика
Посол США в ФРГ прокомментировал свои письма о «Северном потоке — 2»
Посол США в Германии Ричард Гренелл прокомментировал разосланные им письма о «Северном потоке — 2», в которых сообщил о возможности введения Вашингтоном санкций против компаний ФРГ из-за их деятельности, связанной со строительством российского газопровода.
Обновлено вчера в 17:45
Политика
McDonald’s лишили права на товарный знак Big Mac в ЕС
Американскую сеть быстрого питания McDonald’s лишили эксклюзивного права на товарный знак Big Mac.
Обновлено вчера в 21:08
Политика
Совфед заявил об отсутствии оснований для возобновления работы в ПАСЕ
Совет Федерации на заседании в среду, 16 января, планирует принять заявление об отсутствии оснований для направления заявки на участие российской делегации в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы в ходе очередной сессии.
Обновлено в 01:40
Армия и оружие
В США призвали создавать беспилотные корабли для сдерживания России
Обновлено вчера в 22:57
Политика
Опрос: более трети японцев хотят вернуть четыре Курильских острова
Согласно опросу телеканала NHK, 38% японцев считают, что японское правительство должно добиваться от российских властей передачи южных Курильских островов, включая Кунашир, Итуруп, Шикотан и мелкие прилегающие острова, называемые в Японии Хабомаи.
Обновлено вчера в 22:45
Политика
Путин поздравил Василия Ланового с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил актера Государственного академического театра имени Вахтангова Василия Ланового с 85-летием.
Обновлено в 01:47
Политика
«Известия»: Мария Бутина лишена возможности звонить отцу из тюрьмы
Арестованная в Вашингтоне Мария Бутина, которой в США инкриминируют участие в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства, лишена возможности звонить своему отцу из тюрьмы.
Обновлено вчера в 19:03
Политика
В Раде обвинили США и ЕС в выжимании ресурсов из Украины
Ранее Мураев заявил, что президент Украины Пётр Порошенко, секретарь национальной безопасности и обороны страны Александр Турчинов, спикер Рады Андрей Парубий и ряд других украинских политиков являются «пятой колонной» США.
Обновлено вчера в 20:18
Армия и оружие
США обвинили Иран в нарушении резолюций СБ ООН из-за запуска спутника
Для запуска на орбиту спутника Иран использовал ракету-носитель с технологиями, используемыми в межконтинентальных баллистических ракетах, Тегеран игнорирует резолюцию Совбеза ООН, заявил госсекретарь США Майк Помпео, сообщается на сайте Госдепа.
Обновлено вчера в 21:18
Политика
Парламент Венесуэлы признал Мадуро узурпатором
Национальная ассамблея Венесуэлы приняла заявление, признающее Николаса Мадуро узурпатором.
Обновлено вчера в 13:40
Политика
Украина решила возобновить производство самолетов Ан-124 «Руслан»
Обновлено в 00:53