В редакции «АиФ» побывал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Вопросов к нему и у журналистов, и у читателей газеты накопилось немало, что неудивительно: Владимир Путин был и остаётся главным ньюсмейкером страны.

с чего всё началось

Тогда президент как раз и принял решение свою зарплату и военную пенсию перечислять на карточку этого банка. Какой точно у него размер пенсии, я вам не могу сказать, не знаю. Что касается зарплаты, то она устанавливается президентским указом, как и зарплата премьер-министра.

Размер военной пенсии Песков не уточнил, пояснив, что не обладает этой информацией. Он также напомнил, что уровень зарплаты президента и премьер-министра устанавливается президентским указом. Кроме того, представитель Кремля рассказал, как часто Путин пользуется наличными.

Песков ответил на вопрос, как Путин получает зарплату и пенсию

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