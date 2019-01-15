В редакции «АиФ» побывал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Вопросов к нему и у журналистов, и у читателей газеты накопилось немало, что неудивительно: Владимир Путин был и остаётся главным ньюсмейкером страны.

с чего всё началось

Тогда президент как раз и принял решение свою зарплату и военную пенсию перечислять на карточку этого банка. Какой точно у него размер пенсии, я вам не могу сказать, не знаю. Что касается зарплаты, то она устанавливается президентским указом, как и зарплата премьер-министра.

Размер военной пенсии Песков не уточнил, пояснив, что не обладает этой информацией. Он также напомнил, что уровень зарплаты президента и премьер-министра устанавливается президентским указом. Кроме того, представитель Кремля рассказал, как часто Путин пользуется наличными.

Песков ответил на вопрос, как Путин получает зарплату и пенсию

Происшествия Происшествия Суд в Таиланде приговорил Лесли и Рыбку к условному сроку

Политика Политика Медведев рассказал об абсурдности ряда требований к бизнесу Премьер-министр России Дмитрий Медведев на примере санитарно-эпидемиологических требований к приготовлению омлета в организациях общепита рассказал об абсурдности ряда закрепленных норм для предпринимателей.

Происшествия Происшествия Прокуратура нашла у Шестуна 565 земельных участков и 22 машины По словам Куренного, надзорное ведомство обнаружило у Шестуна 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе, в том числе 565 участков, оформленных на подконтрольных ему 40 юрлиц и на номинальных директоров этих юрлиц.

Политика Политика Дело 24 украинских моряков отказались передать в военный суд Лефортовскифй суд Москвы отказался передать дело 24 украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, в Московский гарнизонный военный суд.

Экономика Экономика Правительство согласовало новые льготы по ипотеке для семей с детьми Правительство согласовало новые меры по льготной ипотеке для семей с детьми, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова на Гайдаровском форуме.

Космос Космос Китайский зонд провел биологический эксперимент на Луне Для эксперимента были отобраны образцы шести биологических видов, включая хлопчатник, рапс, картофель, резуховидку Таля, а также дрозофилы и дрожжи.

Происшествия Происшествия Задержан подозреваемый в поджоге Киево-Печерской Лавры Руководитель киевской полиции Андрей Крищенко объявил о задержании 24-летнего мужчины без определенного места жительства за поджог здания на территории монастырского комплекса Киево-Печерской лавры.

Экономика Экономика Правительство разработает новые подходы к оценке бедности Организаторами форума "Россия и мир: национальные цели развития и глобальные тренды" выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики имени Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России.

Спорт Спорт Мужской спринт на этапе КМ по биатлону в Рупольдинге перенесен Мужская спринтерская гонка, которая должна была состояться в среду в немецком Рупольдинге в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону, перенесена.

Общество Общество Нижний Новгород назван лучшим городом России по качеству жизни Нижний Новгород занял первое место среди российских городов и 109-е в мире по качеству жизни.

Гаджеты Гаджеты Apple готовит новый iPod Touch и iPhone с USB-C Блог Mac Otakara рассказал, что Apple работает над новым поколением плеера iPod Touch, а также над iPhone с разъемом USB Type-C.

Экономика Экономика Голикова рассказала о снижении уровня бедности в России "Если в 2015 — 2016 годах уровень бедности в целом по Российской Федерации составлял 13,3%, то в 2017 году впервые после 2012 года возобновилось снижение уровня бедности — значение показателя составило 13,2%", — заявила Голикова.

Политика Политика Силуанов назвал реакцию общества на пенсионную реформу неожиданной Первый вице-премьер Антон Силуанов назвал неожиданной тяжелую реакцию российского общества на старт пенсионной реформы.

Экономика Экономика В России хотят ввести налог на выезд из страны Жителей страны и иностранцев хотят обязать платить налог в размере 500 рублей при выезде из России.

Политика Политика Медведев призвал не хоронить криптовалюту Российский премьер Дмитрий Медведев в ходе своего выступления на Гайдаровском форуме призвал «не хоронить» криптовалюты, несмотря на их резкое падение за прошедший год.

Общество Общество Смертность в России заметно превысила рождаемость За 11 месяцев 2018 года в России умерло на 200 тысяч человек больше, чем родилось.

Общество Общество Роскомнадзор повторно потребовал от Google фильтровать контент Роскомнадзор направил Google повторное требование подключиться к системе фильтрации запрещённого контента, сообщил пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.

Политика Политика Песков ответил на вопрос, как Путин получает зарплату и пенсию Президент Владимир Путин получает зарплату и пенсию на карточку банка "Россия".

Энергетика Энергетика На Украине снова подорожает газ С 1 мая 2019 года цена на газ для украинцев поднимется на 20 процентов.

Армия и оружие Армия и оружие Шойгу: на перевооружение ВС России потратят около 1 трлн рублей

Экономика Экономика Топилин разъяснил, как рассчитали дефицит доходов бедных семей Министр труда и соцзащиты Максим Топилин рассказал журналистам, как был рассчитан дефицит доходов бедных семей в размере около 800 миллиардов рублей.

Политика Политика Медведев объяснил, чем вызван уход России от доллара Уход России от использования доллара во внешнеторговых расчетах в сторону рубля и других валют является следствием агрессивной и зачастую бестолковой экономической политики США, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе выступления на Гайдаровском форуме.

Политика Политика Медведев вслед за Путиным пересел на российский лимузин Aurus Премьер-министр Дмитрий Медведев вслед за президентом Владимиром Путиным начал использовать лимузин российского производства Aurus, рассказал ТАСС пресс-секретарь председателя правительства Олег Осипов.

Происшествия Происшествия Радикалы попытались забросать краской генконсульство России в Одессе Украинские радикалы, члены ультранационалистических организаций попытались напасть на здание российского генконсульства в Одессе, сообщил представитель посольства на Украине.

Политика Политика Британский парламент голосует по Brexit Британский парламент сегодня проголосует по Brexit. На повестке — договор с Европейским союзом.

Происшествия Происшествия Из московской квартиры спасли двоих истощенных детей

Транспорт Транспорт Три станции московского метро закрыты из-за подтопления

Происшествия Происшествия На юго-востоке Москвы из-за провала грунта перекрыта Ферганская улица Движение по Ферганской улице на юго-востоке Москвы перекрыто из-за провала грунта, сообщает ЦОДД.

Экономика Экономика Сбербанк лишают монополии на рынке банковских переводов Ведомства выявили «межрегиональную дискриминацию потребителей» со стороны банков. Сбербанк признали монополистом с долей 94% всех переводов.