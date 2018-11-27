Политика
Песков ответил на слова Порошенко о попытке дозвониться Путину
Песков ответил на слова Порошенко о попытке дозвониться ПутинуURA.Ru18:46
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова украинского лидера Петра Порошенко, который заявил, что пытался связаться с российским коллегой после инцидента в Керченском проливе.
URA.Ru18:46
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Каких-либо телефонных контактов президентов не было.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельКоммерсантъ 14:25
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Политика
Трамп может отменить встречу с Путиным на G20
Президент США Дональд Трамп заявил в интервью изданию Washington Post, что может отменить встречу с российским лидером Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине из-за инцидента в Керченском проливе, в ходе которого корабли ВМС Украины задержали за нарушение границы России.
Обновлено в 20:30
Политика
В Крыму арестованы 12 украинских моряков
Киевский районный суд Симферополя отправил под арест до 25 января 2019 года 12 из 24 украинских моряков, которые были задержаны при нарушении российской границы в Керченском проливе, об этом РИА Новости заявил представитель суда.
Обновлено в 20:30
Политика
Госдеп призвал страны Европы лучше выполнять санкции против России
«Многие страны Европы ввели санкции в отношении России после её действий в Крыму на Украине, как мне объяснили эксперты, не все эти санкции выполняются в полную силу, и в этом мы ожидаем от европейских стран больших усилий», — заявила Науэрт во время брифинга.
Обновлено в 19:16
Армия и оружие
Порошенко заявил об угрозе полномасштабной войны с Россией
Обновлено в 20:35
Политика
В посольстве рассказали о приступах клаустрофобии в тюрьме у Бутиной
Состояние россиянки Марии Бутиной, содержащейся в тюрьме в США, ухудшилось, у девушки участились приступы клаустрофобии.
Обновлено в 20:42
Политика
Россия и Аргентина подпишут соглашение по рыбному хозяйству
Россия и Аргентина в рамках визита президента РФ Владимира Путина в Буэнос-Айрес подпишут целый ряд соглашений, включая соглашение о сотрудничестве в рыбном хозяйстве, сообщил журналистам посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов.
Обновлено в 19:28
Политика
СМИ узнали о переданном Трампу новом предложении Ким Чен Ына
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в послании к президенту США Дональду Трампу предложил допустить международных наблюдателей на ядерные объекты КНДР, сообщает Yonhap со ссылкой на высокопоставленный дипломатический источник.
Обновлено в 20:20
Политика
WikiLeaks подаст в суд на Guardian за публикацию об Ассанже
WikiLeaks собирается подать в суд на британскую газету The Guardian за публикацию, в которой утверждается, что основатель организации Джулиан Ассанж тайно встречался с экс-главой предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Полом Манафортом.
Обновлено в 19:50
Политика
Саудовский принц намерен вернуть былой уровень отношений с Тунисом
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман заявил, что намерен восстановить былой уровень отношений с Тунисом, несмотря на протесты против его визита и критику его внутренней и внешней политики.
Обновлено в 19:34
Политика
Глава МИД Франции предостерёг от милитаризации Азовского моря
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что милитаризация Азовского моря может привести к крупным инцидентам.
Обновлено в 19:42
Армия и оружие
ЗРК С-400 отработали уничтожение ракет-мишеней в Астраханской области
Обновлено в 20:36
Армия и оружие
Госдеп США одобрил продажу Египту вертолётов Apache на $1 млрд
«Госдепартамент принял решение одобрить возможную внешнюю военную продажу Египту десяти ударных вертолётов AH-64E Apache ориентировочной стоимостью $1 млрд», — приводит заявление ведомства РИА Новости.
Обновлено в 19:15
Политика
Телеведущий Брилев подтвердил наличие у него британского подданства
Телеведущий, журналист, замдиректора ГТК "Россия 1" по специальным информационным проектам Сергей Брилев подтвердил, что имеет, кроме российского гражданства, еще и британское подданство, а также собственность в Лондоне.
Обновлено в 18:14
Политика
В США обвинили российские СМИ в том, что они говорят правду
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее.
Обновлено в 18:41
Политика
Путин раскритиковал систему заказов на научные исследования
Президент России Владимир Путин заявил о неэффективности системы заказов на научные исследования в России.
Обновлено в 18:16