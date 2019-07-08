Политика
Песков ответил на предложение Зеленского о встрече с ПутинымГазета.Ru 05:48
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что инициатива президента Украины Владимира Зеленского о личной встрече с российским лидером Владимиром Путиным будет рассмотрена, передает РИА "Новости".
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с чего всё началось
Ранее в понедельник Зеленский в видеообращении в Facebook обратился к Путину с предложением встретиться в Минске при посредничестве США, Великобритании, ФРГ и Франции. По словам президента Украины, "надо обсудить, чей Крым и кого там нет в Донбассе".ТАСС05:56
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Политика
МИД России назвал беспрецедентной выходкой ругань грузинского ведущего
Министерство иностранных дел России осуждает неприемлемые выпады в адрес российского руководства на грузинском телеканале «Рустави 2», говорится в заявлении на сайте ведомства.
Обновлено в 05:10
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Украинский телеканал отменил телемост с Россией из-за угроз
Украинский телеканал NewsOne сообщил, что решил прекратить подготовку телемоста с «Россией-1» из-за прямых «угроз физической расправы в отношении журналистов и их близких».
Обновлено в 06:34
Общество
Власти рассматривают две площадки в Екатеринбурге для Универсиады-2023
Район ВИЗ-Правобережный и территория вокруг МВЦ «Екатеринбург Экспо» рассматриваются как варианты для основной площадки под Универсиаду-2023.
Обновлено в 06:48
Финансы
Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях и валюте
Из материалов ЦБ следует, что средняя максимальная процентная ставка по вкладам в российских рублях составила 7,27%, писал News.ru.
Обновлено в 05:13
Политика
В Госдуме поднимут вопрос о запрете вина из Грузии
Депутаты Госдумы от «Единой России» в понедельник, 8 июля, поднимут на Совете палаты вопрос о введении в отношении Грузии ряда ограничений, заявил на заседании фракции единороссов ее глава Сергей Неверов.
Обновлено в 07:37
Происшествия
Самолет вынужденно сел в Братске из-за смерти пассажира на борту
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Обновлено в 00:02
Экономика
Россиян захотели оградить от вкладов в валюте
Валютные вклады вместе с некоторыми другими видами сбережения могут быть признаны инвестиционными инструментами, разрешенными только для квалифицированных инвесторов.
Обновлено в 02:50
Авто
Названа предварительная стоимость Aurus Senat Sedan
Предварительная стоимость автомобилей Aurus Senat Sedan в розницу составит около 18 млн рублей.
Обновлено в 05:55
Музыка
Умер джазмен Герман Лукьянов
Ранее в июне в Америке умер пионер рок-н-ролла Дейв Бартоломью. Он скончался на 101-м году жизни.
Обновлено в 06:22
Общество
Зарплаты грузчиков в Шереметьево подняли в пять раз
Московский аэропорт Шереметьево повысил зарплату сотрудникам практически в пять раз. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.
Обновлено в 04:16
Политика
ПА ОБСЕ приняла итоговую декларацию с критикой России
Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) приняла итоговую декларацию, в которой содержатся тезисы о непризнании Крыма частью РФ, критика проектов «Северный поток-2» и «Турецкий поток», а также призыв к Москве отказаться от признания независимости Абхазии и Южной Осетии.
Обновлено в 07:20
Политика
Власти Брянской области решили депортировать из России беженца из Того
По данным "Гражданского содействия", Безобейиду Батому бежал из Того в 14 году и с тех пор безуспешно пытался получить убежище в России и Белоруссии.
Обновлено вчера в 10:32
Происшествия
В Москве уволен начальник ОВД по Басманному району
"По результатам служебной проверки принято решение об увольнении из органов внутренних дел начальника ОВД по Басманном району", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 05:35
Политика
В Киеве заявили о начале передачи Нидерландам материалов дела об MH17
Нидерланды начали принимать у Украины материалы уголовного дела о крушении малайзийского Boeing рейса МН17 под Донецком 17 июля 2014 года.
Обновлено в 05:42
Спорт
Фигуристка Боброва объявила о завершении карьеры
Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию в командных соревнованиях Екатерина Боброва объявила о завершении спортивной карьеры.
Обновлено в 05:41
Происшествия
Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу
"Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту: пятилетний мальчик, находящийся под опекой в многодетной семье в селе Юрьевском Мышкинского района, был обнаружен привязанным к столбу", - сказала собеседница.
Обновлено вчера в 09:04
Происшествия
Суд отправил в СИЗО владельца Optima Development Худояна
Мосгорсуд отменил домашний арест владельца компании Optima Development Альберта Худояна и отправил бизнесмена в СИЗО до 14 августа по делу о мошенничестве, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 06:07
Политика
Путин проинформирован о деле задержанного помощника полпреда УрФО
Позднее оказалось, что он является помощником полпреда президента в УрФО.
Обновлено в 06:22
Политика
Путин назначил Юнус-Бека Евкурова замминистра обороны
Бывший глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров назначен заместителем министра обороны.
Обновлено в 07:40
Общество
В Гидрометцентре рассказали, когда в Россию вернется лето
По данным Гидрометцентра, на этой неделе на северо-западе России вновь ожидается дождливая погода.
Обновлено в 02:03
Экономика
Минстрой повысил норматив стоимости жилья по России на 4%
Минстрой утвердил норматив стоимости квадратного метра общей площади жилого помещения по России на второе полугодие 2019 года в размере 45133 рублей, что на 4% превышает норматив, утвержденный на первое полугодие.
Обновлено в 06:36
Экономика
Россия удвоила объем вложений в науку с 2010 года – до 1,1 трлн рублей
С 2010 года Россия удвоила объем вложений в науку – по итогам 2018 году он составляет 1,1 трлн рублей.
Обновлено в 07:00
Происшествия
Полиция в Москве задержала угрожавшего взорвать гранату мужчину
Полиция задержала мужчину, который отказывался впускать судебных приставов и угрожал взорвать в квартире гранату.
Обновлено в 07:39
Происшествия
Суд рассмотрит ходатайство о продлении домашнего ареста Майкла Калви
Старший партнер инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви может остаться еще на три месяца под домашним арестом.
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Политика
РБК: губернатор Архангельской области может уйти в отставку
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов может уйти в отставку, пишет РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента.
Обновлено в 02:46
Шоу-бизнес
Сергей Безруков трогательно поздравил Анну Матисон с днем рождения
Супруг Анны Сергей Безруков трогательно поздравил супругу, опубликовав в соцсети совместные фото.
Обновлено в 07:00
Общество
Кандидат в «афронавты» из ЮАР разбился на мотоцикле
Житель ЮАР, получивший шанс стать первым астронавтом из африканцев, погиб в субботу в результате ДТП на мотоцикле, не успев воплотить в жизнь свою мечту, сообщает The Guardian.
Обновлено в 04:32
Армия и оружие
Песков заявил, что угрозы для судоходства в Баренцевом море нет
Судоходству в Баренцевом море ничто не угрожает, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ЧП, в результате которого погибли 14 человек.
Обновлено в 06:22
Общество
Опубликован рейтинг самых богатых и самых бедных регионов России
Именно ЯНАО можно смело называть регионом с высокими доходами населения. На втором месте Ненецкий автономный округ.
Обновлено вчера в 21:33