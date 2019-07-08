Ранее в понедельник Зеленский в видеообращении в Facebook обратился к Путину с предложением встретиться в Минске при посредничестве США, Великобритании, ФРГ и Франции. По словам президента Украины, "надо обсудить, чей Крым и кого там нет в Донбассе".

с чего всё началось

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что инициатива президента Украины Владимира Зеленского о личной встрече с российским лидером Владимиром Путиным будет рассмотрена, передает РИА "Новости".

Песков ответил на предложение Зеленского о встрече с Путиным

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