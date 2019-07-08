Политика

Песков ответил на предложение Зеленского о встрече с ПутинымГазета.Ru 05:48

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что инициатива президента Украины Владимира Зеленского о личной встрече с российским лидером Владимиром Путиным будет рассмотрена, передает РИА "Новости".
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Кремль рассмотрит предложение Зеленского о переговорах в новом формате в Минске

Ранее в понедельник Зеленский в видеообращении в Facebook обратился к Путину с предложением встретиться в Минске при посредничестве США, Великобритании, ФРГ и Франции. По словам президента Украины, "надо обсудить, чей Крым и кого там нет в Донбассе".
ТАСС05:56

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В Кремле прокомментировали идею Зеленского по переговорам с Путиным

RT на русском06:04

Кремль рассмотрит предложение Зеленского о переговорах по Донбассу

Ведомости05:59

В Кремле отреагировали на предложение Зеленского провести переговоры в Минске

Life.ru05:39

Песков ответил на предложение Зеленского о встрече с Путиным

Газета.Ru05:48

Песков прокомментировал инициативу о новом формате переговоров по Донбассу

РИА Новости05:40

Кремль прокомментировал предложение Зеленского Путину

Lenta.ru05:40

Кремль рассмотрит предложение Зеленского о переговорах в новом формате в Минске

ТАСС05:56
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 07:46, Вашингтон
Политика

МИД России назвал беспрецедентной выходкой ругань грузинского ведущего

Министерство иностранных дел России осуждает неприемлемые выпады в адрес российского руководства на грузинском телеканале «Рустави 2», говорится в заявлении на сайте ведомства.
Обновлено в 05:10
Политика

Украинский телеканал отменил телемост с Россией из-за угроз

Украинский телеканал NewsOne сообщил, что решил прекратить подготовку телемоста с «Россией-1» из-за прямых «угроз физической расправы в отношении журналистов и их близких».
Обновлено в 06:34
Общество

Власти рассматривают две площадки в Екатеринбурге для Универсиады-2023

Район ВИЗ-Правобережный и территория вокруг МВЦ «Екатеринбург Экспо» рассматриваются как варианты для основной площадки под Универсиаду-2023.
Обновлено в 06:48
Финансы

Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях и валюте

Из материалов ЦБ следует, что средняя максимальная процентная ставка по вкладам в российских рублях составила 7,27%, писал News.ru.
Обновлено в 05:13
Политика

В Госдуме поднимут вопрос о запрете вина из Грузии

Депутаты Госдумы от «Единой России» в понедельник, 8 июля, поднимут на Совете палаты вопрос о введении в отношении Грузии ряда ограничений, заявил на заседании фракции единороссов ее глава Сергей Неверов.
Обновлено в 07:37
Происшествия

Самолет вынужденно сел в Братске из-за смерти пассажира на борту

Самолет авиакомпании S7, летевший из Новосибирска в Якутск, 7 июля совершил вынужденную посадку в аэропорту города Братска Иркутской области из-за плохого самочувствия пассажира, сообщили агентству "Интерфакс" в местном аэропорту в понедельник.
Обновлено в 00:02
Экономика

Россиян захотели оградить от вкладов в валюте

Валютные вклады вместе с некоторыми другими видами сбережения могут быть признаны инвестиционными инструментами, разрешенными только для квалифицированных инвесторов.
Обновлено в 02:50
Авто

Названа предварительная стоимость Aurus Senat Sedan

Предварительная стоимость автомобилей Aurus Senat Sedan в розницу составит около 18 млн рублей.
Обновлено в 05:55
Музыка

Умер джазмен Герман Лукьянов

Ранее в июне в Америке умер пионер рок-н-ролла Дейв Бартоломью. Он скончался на 101-м году жизни.
Обновлено в 06:22
Происшествия

Сын владельца колбасных заводов разбился на мотоцикле в ДТП в Москве

Обновлено в 06:21
Общество

Зарплаты грузчиков в Шереметьево подняли в пять раз

Московский аэропорт Шереметьево повысил зарплату сотрудникам практически в пять раз. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.
Обновлено в 04:16
Политика

ПА ОБСЕ приняла итоговую декларацию с критикой России

Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) приняла итоговую декларацию, в которой содержатся тезисы о непризнании Крыма частью РФ, критика проектов «Северный поток-2» и «Турецкий поток», а также призыв к Москве отказаться от признания независимости Абхазии и Южной Осетии.
Обновлено в 07:20
Политика

Власти Брянской области решили депортировать из России беженца из Того

По данным "Гражданского содействия", Безобейиду Батому бежал из Того в 14 году и с тех пор безуспешно пытался получить убежище в России и Белоруссии.
Обновлено вчера в 10:32
Происшествия

В Москве уволен начальник ОВД по Басманному району

"По результатам служебной проверки принято решение об увольнении из органов внутренних дел начальника ОВД по Басманном району", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 05:35
Политика

В Киеве заявили о начале передачи Нидерландам материалов дела об MH17

Нидерланды начали принимать у Украины материалы уголовного дела о крушении малайзийского Boeing рейса МН17 под Донецком 17 июля 2014 года.
Обновлено в 05:42
Спорт

Фигуристка Боброва объявила о завершении карьеры

Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию в командных соревнованиях Екатерина Боброва объявила о завершении спортивной карьеры.
Обновлено в 05:41
Происшествия

Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу

"Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту: пятилетний мальчик, находящийся под опекой в многодетной семье в селе Юрьевском Мышкинского района, был обнаружен привязанным к столбу", - сказала собеседница.
Обновлено вчера в 09:04
Происшествия

Суд отправил в СИЗО владельца Optima Development Худояна

Мосгорсуд отменил домашний арест владельца компании Optima Development Альберта Худояна и отправил бизнесмена в СИЗО до 14 августа по делу о мошенничестве, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 06:07
Политика

Путин проинформирован о деле задержанного помощника полпреда УрФО

Позднее оказалось, что он является помощником полпреда президента в УрФО.
Обновлено в 06:22
Политика

Путин назначил Юнус-Бека Евкурова замминистра обороны

Бывший глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров назначен заместителем министра обороны.
Обновлено в 07:40
Общество

В Гидрометцентре рассказали, когда в Россию вернется лето

По данным Гидрометцентра, на этой неделе на северо-западе России вновь ожидается дождливая погода.
Обновлено в 02:03
Экономика

Минстрой повысил норматив стоимости жилья по России на 4%

Минстрой утвердил норматив стоимости квадратного метра общей площади жилого помещения по России на второе полугодие 2019 года в размере 45133 рублей, что на 4% превышает норматив, утвержденный на первое полугодие.
Обновлено в 06:36
Экономика

Россия удвоила объем вложений в науку с 2010 года – до 1,1 трлн рублей

С 2010 года Россия удвоила объем вложений в науку – по итогам 2018 году он составляет 1,1 трлн рублей.
Обновлено в 07:00
Происшествия

Полиция в Москве задержала угрожавшего взорвать гранату мужчину

Полиция задержала мужчину, который отказывался впускать судебных приставов и угрожал взорвать в квартире гранату.
Обновлено в 07:39
Происшествия

Суд рассмотрит ходатайство о продлении домашнего ареста Майкла Калви

Старший партнер инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви может остаться еще на три месяца под домашним арестом.
Обновлено в 03:59
Политика

РБК: губернатор Архангельской области может уйти в отставку

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов может уйти в отставку, пишет РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента.
Обновлено в 02:46
Шоу-бизнес

Сергей Безруков трогательно поздравил Анну Матисон с днем рождения

Супруг Анны Сергей Безруков трогательно поздравил супругу, опубликовав в соцсети совместные фото.
Обновлено в 07:00
Общество

Кандидат в «афронавты» из ЮАР разбился на мотоцикле

Житель ЮАР, получивший шанс стать первым астронавтом из африканцев, погиб в субботу в результате ДТП на мотоцикле, не успев воплотить в жизнь свою мечту, сообщает The Guardian.
Обновлено в 04:32
Армия и оружие

Песков заявил, что угрозы для судоходства в Баренцевом море нет

Судоходству в Баренцевом море ничто не угрожает, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ЧП, в результате которого погибли 14 человек.
Обновлено в 06:22
Общество

Опубликован рейтинг самых богатых и самых бедных регионов России

Именно ЯНАО можно смело называть регионом с высокими доходами населения. На втором месте Ненецкий автономный округ.
Обновлено вчера в 21:33
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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