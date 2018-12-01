Политика

Песков: отмена встречи Путина и Трампа грозит ростом напряженности
Комсомольская правда
04:02

Отсутствие диалога между Москвой и Вашингтоном грозит ростом напряженности в мире. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя отмену встречи российского главы Владимира Путина с лидером США Дональдом Трампом.
Комсомольская правда04:02
с чего всё началось

Песков: Москва будет ждать, когда Трамп изменит мнение по встрече с Путиным

Песков добавил, что отсутствие диалога Москвы и Вашингтона по острым вопросам ведет к росту напряженности. По его словам, на повестке дня стоят "острые вопросы, обсуждение которых - в интересах не только народов двух стран, но и стран Европы, Юго-Восточной Азии, всего мира".
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