Политика
Песков: отмена встречи Путина и Трампа грозит ростом напряженности
Песков: отмена встречи Путина и Трампа грозит ростом напряженностиКомсомольская правда04:02
Отсутствие диалога между Москвой и Вашингтоном грозит ростом напряженности в мире. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя отмену встречи российского главы Владимира Путина с лидером США Дональдом Трампом.
Комсомольская правда04:02
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Песков добавил, что отсутствие диалога Москвы и Вашингтона по острым вопросам ведет к росту напряженности. По его словам, на повестке дня стоят "острые вопросы, обсуждение которых - в интересах не только народов двух стран, но и стран Европы, Юго-Восточной Азии, всего мира".ТАССвчера в 16:59
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